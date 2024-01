Le “monstre”, qui a engendré les 7 enfants de sa fille en captivité, sourit pendant son déménagement en prison pour la liberté

Josef Fritzl, un Autrichien qui a retenu sa fille captive dans son sous-sol en tant qu’esclave sexuel pendant 24 ans, père de sept de ses enfants, a été vu jeudi souriant après qu’un tribunal a statué qu’il pouvait être transféré d’un service psychiatrique à une prison ordinaire.

Le déménagement de Fritzl dans une prison ordinaire serait la première étape de sa demande de libération conditionnelle. La loi autrichienne permet aux prisonniers condamnés à la prison à vie de demander une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans de prison, ce que Fritzl marquera en mars, depuis sa condamnation initiale en 2009.

“En résumé, le tribunal est parvenu à la conclusion qu’il est effectivement vrai qu’il n’est plus dangereux”, a déclaré l’avocate de Fritzl, Astrid Wagner, à l’Associated Press.

Fritzl serait atteint de démence et une évaluation psychiatrique a suggéré qu’il ne représente aucune menace future pour le public. La décision du tribunal de jeudi a annulé une décision de 2022 rejetant la demande de Fritzl d’être transféré dans une prison ordinaire.

UN DÉLINQUANT SEXUEL QUI A ENFERMÉ SA FILLE PENDANT 24 ANS, LE PÈRE DE 7 DE SES ENFANTS PEUT ÊTRE LIBÉRÉ

Surnommé le « monstre d’Amstetten », Fritzl a kidnappé sa propre fille de 18 ans, Elisabeth, en 1984 et l’a gardée enfermée dans un sous-sol insonorisé de leur maison d’Amstetten, où il a engendré sept de ses enfants pendant plus de deux décennies. .

LIRE SUR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a été retrouvée en 2008 après 24 ans de captivité et de violences brutales dans un sous-sol sans fenêtre. La mère d’Elisabeth n’était apparemment pas consciente de la captivité de sa fille dans sa propre maison, selon les autorités autrichiennes.

JOSEF FRITZL, QUI A VIOLÉ SA FILLE ET L’A GARDÉE CAPTIVE PENDANT 24 ANS, POURRAIT ÊTRE MÉNÉRÉ DANS UNE PRISON ORDINAIRE

Lorsqu’on lui demandait où elle se trouvait, Fritzl aurait répondu qu’elle s’était enfuie. En 2008, les autorités chargé Fritzl avec inceste, viol, coercition, emprisonnement abusif, réduction en esclavage et homicide par négligence après avoir tué l’un des fils qu’il avait engendrés avec sa fille captive peu après la naissance du bébé.

Le tribunal a accepté de transférer Fritzl dans une prison ordinaire à condition qu’il suive une psychothérapie et des évaluations psychiatriques pendant une période de probation de 10 ans, a rapporté l’agence de presse autrichienne.

CAVE OÙ JOSEF FRITZL A DÉTENU SA FILLE ET A ENTRAÎNÉ SES ENFANTS À REMPLIR DE CIMENT