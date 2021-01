Un père de Melbourne a été emprisonné après avoir bombardé une écolière avec des photos obscènes et des messages malades et avoir fait pression sur l’adolescent pour qu’il prenne la drogue.

Jason Dow, 30 ans, un excavateur de Langwarrin South, a été condamné à une peine maximale de 18 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir préparé un enfant à des fins sexuelles et d’avoir fourni une drogue de dépendance à un enfant fin 2018.

Dow, qui a admis une forte consommation de drogues devant le Melbourne Magistrates Court, a également été déclaré délinquant sexuel pendant huit ans.

Il a emmené la jeune fille de 15 ans chez ses parents et lui a donné de la méthamphétamine, puis lui a envoyé un flux de messages ignobles, y compris des offres d’argent en échange de relations sexuelles.

Il lui a envoyé des SMS lui proposant 100 $ pour avoir des relations sexuelles avec lui, puis 75 $ pour la même demande, et l’a harcelée avec des questions et des demandes sexuelles.

Au moins une fois, l’écolière a répondu qu’elle était occupée à étudier, mais cela n’a pas dissuadé Dow, a rapporté le Herald Sun.

«Tu ne veux pas arrêter d’étudier et gagner 100 $ pour une demi-heure», répondit Dow.

«Ensuite, vous pourrez étudier après, à vous. Qu’est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir le supporter pendant la dernière demi-heure.

Dow a ensuite envoyé à l’écolière une photo de son pénis en érection avec un plaidoyer pour qu’elle «s’assoie dessus pendant une demi-heure tout en fumant une pipe lol».

La défense de Dow a été qualifiée de « pitié de soi et d’indulgence envers soi-même » et n’a montré aucun soin à sa victime de 15 ans, qui a été traumatisée et a peur d’aller à l’école.