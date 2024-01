Le monstre de l’inceste Josef Fritzl pourrait bientôt être libéré

Nouvelles





Le monstre autrichien Josef Fritzl – qui a engendré sept enfants avec sa fille tout en la gardant enfermée comme esclave sexuelle pendant 24 ans – pourrait être libéré de prison après 16 ans car il n’est plus considéré comme une menace pour le public, selon des informations. .

Fritzl, aujourd’hui âgé de 88 ans, a été condamné à perpétuité en 2009 pour inceste, viol, coercition, séquestration et réduction en esclavage de sa fille Elisabeth dans la cave de sa maison à Amstetten – ainsi que pour homicide par négligence pour la mort de l’un des sept enfants qu’elle avait donnés. naissance à.

Selon les termes de sa peine, Fritzl sera éligible à la libération conditionnelle cette année – et sa libération semble probable après qu’un rapport psychiatrique a déterminé qu’il n’est « plus dangereux ». le métro britannique a rapporté.

“Je suis déjà en train d’obtenir une libération conditionnelle pour lui”, a déclaré l’avocate de Fritzl, Astrid Wagner, au journal local Kronen Zeitung.

“Si la demande est approuvée, ce qui, je suppose, sera le cas, je voudrais m’assurer qu’il obtiendra une place dans un foyer pour personnes fragiles”, a-t-il déclaré, selon le miroir.

Joseph Fritzl. 88 ans, le célèbre prisonnier autrichien qui a engendré sept enfants avec sa fille tout en la gardant enfermée pendant 24 ans comme esclave sexuelle, pourrait bientôt être libéré après avoir été considéré comme ne représentant plus une menace. EPA

On ne sait pas encore quand la décision finale sera prise.

Heidi Kastner, experte en psychiatrie légale à l’université de Linz, a passé un an à préparer le rapport concluant que le détenu le plus célèbre du pays ne constitue plus une menace publique.

Elle a déclaré qu’il pourrait être transféré via le système pénitentiaire normal de la prison de Krems-Stein dans le cadre d’une première étape vers sa libération – très probablement dans une maison de retraite pour vivre ses dernières années.

Elisabeth Fritzl à 16 ans.

Fritzl semble confus, parle régulièrement à la télévision, se croit une pop star et évoque des visites de membres de sa famille qui n’ont jamais eu lieu, selon les informations citant les médias locaux.

Il aurait également été victime de plusieurs chutes derrière les barreaux et aurait besoin d’un déambulateur.

Les crimes de Fritzl ont été découverts pour la première fois en avril 2008 après qu’il ait emmené à l’hôpital l’un des enfants nés d’Elisabeth en raison d’une maladie potentiellement mortelle.

Photo policière de la cave où étaient détenus Elisabeth et ses enfants. ABACAUSA.COM

Sur les sept enfants nés des abus répétés infligés à sa fille âgée de 18 à 42 ans, trois sont restés en captivité avec elle et un est décédé peu de temps après sa naissance.

Les autres ont été élevés par Fritzl et sa femme, Rosemarie, après avoir affirmé qu’ils étaient apparus à leur porte.

Elisabeth, qui a reçu un nouveau nom après le procès, vit désormais avec ses six enfants survivants dans une communauté non divulguée appelée « Village X » dans la campagne autrichienne, a rapporté le Mirror.

Josef Fritzl arrive au tribunal pour son procès le 19 mars 2009. AFP/Getty Images

Les enfants – aujourd’hui âgés de 17 à 31 ans – dorment dans des chambres dont les portes sont toujours ouvertes après avoir suivi des séances de thérapie hebdomadaires pour les aider à surmonter le traumatisme du donjon.

En 2009, un an après s’être échappée de captivité, Elisabeth a trouvé l’amour avec Thomas Wagner, un garde du corps de 23 ans son cadet qui avait été chargé de la protéger, selon le média.

“C’est une preuve éclatante que l’amour est la force la plus puissante au monde”, a déclaré l’un de ses psychiatres.

Elisabeth et une de ses filles, Lisa, à 14 ans.

“Avec l’accord de ses médecins, elle a arrêté les thérapies psychiatriques pendant qu’elle continue sa vie – apprendre à conduire, aider ses enfants à faire leurs devoirs, se lier d’amitié avec les gens de sa localité”, a déclaré l’expert.

« Elle a perdu les plus belles années de sa vie dans cette cave. Elle est déterminée à ce que chaque jour qui lui reste soit rempli d’activité », a ajouté le psychiatre.











