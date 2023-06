Le «monopole» de Prigozhin sur les forces du groupe Wagner en Afrique colportant les intérêts de Poutine n’est pas clair après la mutinerie

La célèbre organisation de mercenaires russe connue sous le nom de groupe Wagner a de nouveau fait la une des journaux mondiaux après que son chef, Yevgeny Prigozhin, ait mené une mutinerie contre le Kremlin ce week-end en représailles apparentes pour le traitement de ses combattants sous contrat.

Alors que la mutinerie a pris fin avant que Prigozhin n’atteigne Moscou en raison d’un accord ambigu conclu par le président biélorusse Alexandre Loukachenko – qui a accordé refuge au chef de Wagner et à ses forces – on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra des troupes mercenaires faisant le président russe Vladimir Poutine. soumissionner dans des endroits comme l’Afrique et le Moyen-Orient.

Poutine aurait accepté d’abandonner l’affaire pénale contre Prigozhin par les services fédéraux de sécurité (FSB) de Moscou, ouverte pour la première fois samedi matin, en échange de son exil de Russie.

CHRONOLOGIE DE L’IMPACT DU GROUPE WAGNER QUI A ÉBROUILLÉ LA RUSSIE DE POUTINE

Mais les reportages des médias russes lundi ont suggéré que l’affaire n’a pas encore été abandonnée et que les spéculations se sont multipliées sur le sort de Prigozhin, sa sécurité et l’avenir de son groupe de mercenaires – sur lequel Poutine s’est appuyé pour réaliser des objectifs que Moscou ne veut pas que son armée soit liée. pour.

Le gouvernement russe a nié tout lien avec la société militaire privée (PMC) malgré de nombreux rapports au niveau de l’ONU montrant que les forces de Wagner ont été utilisées pour poursuivre les intérêts russes à l’étranger – une affirmation qui a ensuite été démantelée par Prigozhin qui a accusé à plusieurs reprises le ministère russe de la Défense. de ne pas fournir à ses forces des armes adéquates en Ukraine.

Des pays africains comme la République centrafricaine (RCA) et le Mali, dont les liens étroits avec Poutine sont devenus une priorité absolue dans la sphère géopolitique, ont précédemment affirmé que le groupe controversé de mercenaires accusé de violations des droits de l’homme ne travaillait pas à l’intérieur de leurs frontières et ont plutôt suggéré leurs armées avaient des accords avec le Kremlin.

Mais le récent changement de dévotion de Prigozhin a laissé les dirigeants de ces nations se demander comment les relations rompues entre le chef Wagner et Poutine pourraient affecter leur sécurité chez eux.

« Les Africains posent les mêmes questions que nous, essayant de comprendre quelles sont les implications de ce qui s’est passé ce week-end », a déclaré à Fox News Cameron Hudson, associé principal du programme Afrique du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). Numérique. « Ces pays où Wagner est présent, ils ont besoin à la fois de Wagner et de Poutine.

LE GROUPE RUSSE WAGNER GAGNE UNE NOTORIÉTÉ MONDIALE DE L’AFRIQUE À L’UKRAINE, MAIS LA DIVISION BRASSE À LA MAISON

Hudson a expliqué que si Moscou se distancie extérieurement du groupe de mercenaires, la sécurité qu’ils fournissent tous les deux aux dirigeants africains est la même pour ces nations.

On pense que Wagner opère non seulement en Ukraine et en Syrie, mais dans toute l’Afrique avec quelque 10 000 soldats répartis en Angola, en RCA, en Guinée-Bissau, en Guinée, à Madagascar, en Libye, au Mali, au Mozambique, au Soudan, au Zimbabwe et peut-être en Érythrée.

L’utilisation des forces de Wagner s’est avérée controversée pour les nations qui leur ont permis d’opérer à l’intérieur de leurs frontières, mais elle s’est également accompagnée du puissant soutien de la Russie, qui siège en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Ce soutien géopolitique a été observé ce mois-ci lorsque la Russie a soutenu les efforts du Mali pour mettre fin à une mission de maintien de la paix de l’ONU formée depuis une décennie pour tenter de contrer la montée de l’extrémisme islamique.

Dans une allocution devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères du Mali a accusé la mission de devenir « une partie du problème en alimentant les tensions intercommunautaires ».

Mais malgré les accusations de violations des droits de l’homme et les provocations portées contre les mercenaires de Wagner, ils ont été autorisés à rester et à aider les objectifs militaires du Mali.

Cette relation est révélatrice de la présence de Wagner à travers l’Afrique et a placé ces nations dans une position diplomatique précaire.

« Ils ont besoin de Poutine pour le genre de couverture politique de haut niveau qu’il peut leur donner à New York et dans le monde », a déclaré Hudson. « Et ils ont besoin des services de sécurité quotidiens fournis par Wagner. »

L’expert a expliqué que si la Russie est capable de trouver un moyen de reprendre avec succès les opérations de Wagner, cela pourrait s’avérer bénéfique pour Moscou et ses alliés africains, mais la capacité du Kremlin à le faire reste discutable.

« Je suppose que ce n’est pas fini », a poursuivi Hudson en référence à la controverse Wagner-Poutine. « Wagner remplit une fonction pour Moscou qu’il n’a pas en ce moment. Wagner a construit des relations, il a construit un réseau d’entreprises à la fois officielles et non officielles.

« Donc, je pense que la question est de savoir si Prigozhin devait être remplacé ou supprimé, le Kremlin pourrait-il coopter Wagner? » il a dit.

BIDEN ADMIN DIT QU’IL NE SAIT PAS OÙ SE TROUVE LE CHEF DU GROUPE WAGNER, YEVGENY PRIGOZHIN, APRÈS UNE MUTINERIE DE COURTE VIE

Un expert de Wagner a déclaré que ce dilemme a en fait donné à Prigozhin le dessus lorsqu’il s’agit de garantir que les intérêts de Poutine en Afrique restent sauvegardés.

Oleksandr Kovalenko, superviseur militaire du groupe de résistance de l’information en Ukraine, qui a commencé à contrer la propagande après l’invasion russe de la péninsule de Crimée en 2014, a expliqué que les opérations de Wagner ne sont pas simplement une entreprise où les services de sécurité sont assurés en échange d’argent.

Le Kremlin et Poutine ont un intérêt à long terme dans la capacité de la Russie non seulement à accéder aux ressources naturelles disponibles dans toute l’Afrique, mais aussi à gagner en influence, d’autant plus que les relations avec l’Occident se sont effondrées après l’invasion russe de l’Ukraine l’année dernière.

« Pour la Russie, le contrôle de ses ‘colonies’ extérieures est très important », a déclaré Kovalenko. « Par conséquent, les wagnériens ne seront pas enlevés [from Africa] ou remplacé par tout autre groupe. Les autorités russes n’ont pas [another] compagnie militaire privée qui pourrait remplacer les wagnériens en Afrique. »

« Prigozhin a le monopole dans ce domaine », a-t-il ajouté.

Le plus grand obstacle de Poutine, lorsqu’il s’agit non seulement de gérer le principal réseau de mercenaires de la Russie, mais aussi sa portée mondiale, est de trouver comment traiter avec son chef.

Une situation difficile pour laquelle Kovalenko a fait valoir que « les dirigeants russes n’ont pas de réponse ».