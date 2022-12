Le monologue d’ouverture de ‘SNL’ se moque du prince Harry et de Meghan Markle, Coupe du monde

“Saturday Night Live” a lancé les vacances le 10 décembre avec un épisode sur le thème de Noël, animé par les acteurs Steve Martin et Martin Short avec l’invité musical Brandi Carlile.

L’épisode s’est ouvert sur une performance musicale des membres de la distribution Bowen Yang, Cecily Strong et Kenan Thompson encourageant les téléspectateurs à entrer dans l’esprit de Noël en ignorant la santé mentale, en buvant trop et en bloquant les mauvaises choses, comme Elon Musk possédant Twitter.

« Elon, pourquoi possède-t-il tout ? Pourquoi doit-il diriger Tesla et Twitter ? L’espace n’était-il pas suffisant ? » Strong a chanté.

Le monologue d’ouverture de Martin et Short a commencé par se moquer l’un de l’autre, du prince Harry et de Meghan Markle, et de la Coupe du monde.

“Personne ne nous soutient, mais vous vous connecterez quand même pour regarder”, a déclaré Short à propos de leur concert commun, le reliant à la première jeudi des docuseries “Harry & Meghan” sur Netflix.

Animateur chevronné de SNL, Martin a compté ses 15 apparitions précédentes dans l’émission tout en plaisantant sur les trois de Short, comparant le travail avec Short à la Coupe du monde : quelque chose dans lequel il ne peut tout simplement pas entrer.

Le monologue s’est poursuivi avec un peu sur chaque hôte écrivant l’éloge funèbre de l’autre et ce qui serait dit. Avec “Dans les bras d’un ange” de Sarah McLachlan jouant en arrière-plan, les hommes se sont insultés avec des doublures ironiques avant de se diriger vers les sketchs.

Martin a déclaré que les derniers mots de Short seraient “Engagez le pilote automatique de Tesla”, tandis que Short a plaisanté en disant que Martin aurait l’air “immobile, incolore, raide, mais si réaliste”.

Leur monologue s’est terminé par une brève apparition de l’actrice et chanteuse Selena Gomez, qui est intervenue lorsque les hôtes invités ont demandé qui de mieux qu’eux pour être sur scène.

Chaque segment de l’émission du 10 décembre était lié aux vacances d’un sketch de PBS Kids sur la formation de la neige à un “aperçu” sanglant du classique “A Christmas Carol” à “This Way to Meet Santa”, où Martin était le Père Noël et Short joué Sprinkles l’elfe.

À un moment donné, un enfant (Ego Nwodim) a demandé au Père Noël des billets pour Taylor Swift, ce à quoi Sprinkles (Short) lui a dit avec enthousiasme de ne plus les demander et de « trouver un emploi », se moquant apparemment de la réponse écrasante aux billets pour le prochain film de Swift. “La tournée des époques.”

Dans le “Weekend Update”, animé par Colin Jost et Michael Che, le duo a plaisanté sur une poignée de sujets politiques brûlants, notamment la libération de Brittney Griner de l’emprisonnement russe, la sortie de Kyrsten Sinema du Parti démocrate et la victoire de Raphael Warnock sur Herschel Walker dans le Deuxième tour du Sénat de Géorgie.

“Je ne pense pas que ce soit la dernière fois que vous entendrez parler de Walker à moins qu’il ne soit votre père biographique”, a déclaré Che à propos de la perte de Walker.

Che a ensuite déclaré que la victoire démocrate en Géorgie signifie désormais que le vice-président Kamala Harris peut attendre une plus grande priorité comme un “pire accident de vélo”, faisant référence à la chute du président Biden plus tôt dans l’année.

Plus tard, le Che a suggéré que la récente demande du président Trump de mettre fin à la Constitution pourrait être complétée en demandant à “Walker de le conduire à la clinique”.

Quelques blagues sportives ont été lancées dans le segment des nouvelles satiriques. Jost a mentionné la superbe victoire du Maroc sur le Portugal lors de la Coupe du monde, affirmant qu’il s’agissait de “la meilleure performance d’une équipe d’Africains depuis que les travailleurs non rémunérés ont construit le stade”.

Che a ajouté que Nike coupant les liens avec Kyrie Irving à cause de messages antisémites a laissé la star de la NBA “tellement déprimée qu’il pourrait sauter du bord du monde”, se moquant de la conviction d’Irving que le monde est plat.

“Weekend Update” s’est terminé par quelques conseils d’achat de vacances de Mary Anne Louise Fisher (Ego Nwodim) qui a comparé les achats dans le grand magasin Nordstrom pendant les vacances à une tournée en Irak.

Elle a également donné des conseils pour le magasinage des Fêtes, notamment le fait d’être noir.

“Si vous êtes White et que vous agissez ainsi, quelqu’un prendra une vidéo et vous perdrez votre emploi”, a-t-elle déclaré à propos des acheteurs agressifs pendant la période des fêtes.

“SNL” revient le 17 décembre pour le dernier épisode de 2022 avec l’hôte invité Austin Butler et l’invité musical Lizzo. Les Yeah Yeah Yeahs étaient initialement programmés, mais ont dû se retirer après que le guitariste Nick Zinner ait contracté une pneumonie.