Comment le troisième monolithe à surgir le mois dernier est arrivé au sommet de Pine Mountain à Atascadero, en Californie, où il se trouvait découverte par un randonneur mercredi, Reste un mystère.

Ce n’est pas un secret pour personne: plusieurs jeunes hommes qui, selon les autorités, avaient apparemment conduit à cinq heures du sud de la Californie se sont diffusés en direct en déchirant la structure en acier brillante à trois côtése dans Stadium Park tôt jeudi matin, puis en laissant une croix en contreplaqué à sa place.

«Le Christ est roi!» les hommes, portant des lunettes de vision nocturne et un équipement de camouflage, ont scandé dans la vidéo granuleuse alors qu’ils renversaient la structure brillante, dans une vidéo publiée sur le site de streaming DLive.tv par quelqu’un utilisant le nom CultureWarCriminal, mais supprimée plus tard, selon The San Luis Obispo Tribune. La Tribune a décrit la vidéo comme «parfois raciste et homophobe» et a déclaré que les hommes chantaient des chansons country.

L’un des hommes a déclaré dans la vidéo qu’ils avaient retiré la structure pour «dire aux seigneurs extraterrestres qu’ils n’étaient pas les bienvenus», selon The Tribune. Un autre a affirmé qu’ils opéraient «sur les ordres directs de QAnon et du président Trump lui-même», faisant référence à la théorie du complot qui prétend à tort que M. Trump est miné par un groupe de pédophiles démocrates. Plus de 600 personnes regardaient à un moment donné, selon le journal.