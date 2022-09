Le monogramme royal du roi Charles III révélé au public

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Buckingham Palace a dévoilé le monogramme royal du roi Charles III.

Le palais a utilisé le symbole pour la première fois mardi dans des lettres envoyées par les Maisons Royales.

Les monogrammes royaux sont des monogrammes stylisés signifiant le souverain régnant d’un pays ou les membres de la famille royale. Ils sont largement utilisés comme marques d’autorité dans les monarchies européennes, notamment en Espagne, au Danemark, en Suède, en Norvège et en Roumanie.

LE PALAIS DE BUCKINGHAM PARTAGE UNE NOUVELLE PHOTO DU ROI CHARLES III AU TRAVAIL APRÈS LA MORT DE LA REINE

Au Royaume-Uni, des chiffres royaux apparaissent sur la propriété et les uniformes du gouvernement pour indiquer la propriété par le roi ou la reine. Les chiffres royaux britanniques peuvent être trouvés sur les boîtes aux lettres, les uniformes de garde, le courrier royal, les bannières et plus encore.

Le chiffre de Charles comporte les lettres “C” et “R” représentant le nom “Charles” et le mot latin “Rex” signifiant “roi”. Une marque “III” supplémentaire est incluse dans le “R” signifiant que Charles est le troisième roi d’Angleterre à porter le nom.

Comme pour la plupart des monarques britanniques, le monogramme est affiché sous un rendu de la couronne de Saint-Édouard, la pièce maîtresse des joyaux de la couronne du Royaume-Uni.

LE ROI CHARLES NE DONNERA PAS DE « BRANCHE D’OLIVE » À MEGHAN MARKLE, LE PRINCE HARRY POUR REJOINDRE LES ROYAUX DE TRAVAIL, LES RÉCLAMATIONS D’EXPERTS

La défunte mère de Charles, la reine Elizabeth II, portait un chiffre de “E” et “R” entourant le chiffre romain “II”, le tout sous la même couronne britannique.

Ce monogramme était visible tout au long des funérailles du monarque décédé.

Charles et Elizabeth conservent des versions alternatives de leur chiffre pour une utilisation en Écosse, où leurs initiales sont surmontées de la couronne d’Écosse plus appropriée.

LE ROI CHARLES III ANCIENNEMENT PROCLAMÉ MONARQUE LORS D’UNE CÉRÉMONIE HISTORIQUE

Remplacer le chiffre d’un monarque décédé peut être un processus épuisant, car différents bureaux gouvernementaux s’arrangent pour remplacer les biens portant des monogrammes obsolètes. Pour cette raison, le gouvernement ne modifie pas les boîtes aux lettres ou autres ressources publiques portant des chiffres obsolètes, et ne change généralement que les monogrammes lors de leur remplacement.

Il existe encore des boîtes aux lettres britanniques qui portent le monogramme du roi George V, qui a commencé son règne en 1910.

Certains bâtiments gouvernementaux portent le chiffre du roi sous lequel ils ont été établis, mais la mise à jour ou le maintien de la décoration est laissé à la discrétion des fonctionnaires.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un nouveau papier-monnaie représentant le portrait du roi Charles III devrait entrer en circulation d’ici 2024.

Les pièces présentant le profil du nouveau monarque devraient également entrer dans l’économie britannique à l’avenir, ainsi que les timbres postaux.