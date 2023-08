Le moniteur pour bébé d’Amazon explose, maman donne un avertissement urgent à propos d’une « expérience terrifiante »

Une maman de Rugby, en Angleterre, met en garde les parents contre un babyphone acheté sur Amazon qui, selon elle, s’est spontanément enflammé et a « complètement rempli » sa cuisine de fumée « en quelques secondes ».

Shannon Makepeace, 31 ans, a déclaré au Sun qu’elle préparait des gâteaux lorsque son moniteur Hello Baby, qui se trouvait sur le comptoir de la cuisine, a commencé à « siffler » et à fumer.

Elle aurait attrapé sa fille Bonnie, âgée d’un an, qui dormait à l’étage, et son fils Joey, trois ans, avant de se précipiter vers leur maison du Warwickshire.

Le Sun a rapporté que la mère de Makepeace, Carmen, 51 ans, avait étouffé l’appareil enflammé dans une serviette et l’avait jeté dehors.

L’incident s’est produit mardi dernier, marquant seulement deux semaines après que Makepeace a acheté le moniteur fabriqué par Motorola à Amazon, qui ne coûte que 39,99 £, soit environ 51 $.

Meakepeace a déclaré au point de vente que si le moniteur avait explosé pendant que la famille dormait, le résultat aurait pu être tragique.

« Ce fut une expérience terrifiante », a déclaré Makepeace.

« Le moniteur était dans la cuisine. Il était tombé tout seul et faisait une sorte de sifflement », a-t-elle dit.

« La fumée en sortait très rapidement et remplissait le rez-de-chaussée de ma maison en quelques secondes. Ça sentait absolument horrible.

« C’est arrivé très vite, c’était comme une bouilloire qui sifflait », a-t-elle décrit.

Makepeace a déclaré qu’elle pensait: « Cela pourrait vraiment exploser, comme vous voyez parfois les vélos électriques le faire. »

« La cuisine était complètement remplie de fumée et elle était remplie d’une odeur de plastique brûlé », a-t-elle déclaré.

Le feu a brûlé le comptoir de la cuisine et les photos montrent les restes fondus du moniteur.

Makepeace s’est plainte auprès des fabricants Hello Baby, mais affirme qu’ils viennent de lui envoyer un e-mail lui proposant de lui rembourser l’argent.

« Le moniteur a brûlé le plan de travail de ma cuisine et aurait sans aucun doute provoqué un grave incendie si les circonstances avaient été différentes », a raconté Makepeace au Sun.

« Nous avons envoyé un e-mail à l’entreprise, et ils ont répondu avec une offre très peu sympathique de remboursement et » Désolé pour la gêne occasionnée « », a-t-elle déclaré.

« On dirait que la batterie a explosé dedans. Nous avons envoyé un e-mail à l’entreprise et expliqué ce qui s’était passé. Le premier e-mail était qu’ils voulaient le numéro Amazon et offrir un remboursement », a-t-elle déclaré.

L’appareil n’était pas branché sur une prise murale au moment de l’incendie.

Makepeace a déclaré au Sun que la société de fabrication avait envoyé des certificats de test, affirmant que théoriquement, cela ne devrait pas se produire.

« J’étais là-bas et je l’ai vu, nous avons donc pu agir rapidement. Nous avons utilisé ce moniteur tous les soirs et dormi. C’est souvent sur un tapis », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons pas de chance que cela se soit produit, mais nous avons de la chance que cela se soit produit quand et où cela s’est produit. »

Un porte-parole d’Amazon a déclaré au Sun : « La sécurité est une priorité absolue chez Amazon et nous voulons que les clients achètent en toute confiance dans nos magasins. »

« Nous exigeons que tous les produits soient conformes aux lois et réglementations applicables et, le cas échéant, nous retirons un produit du magasin, contactons les vendeurs, les fabricants et les agences gouvernementales pour obtenir des informations supplémentaires ou prenons d’autres mesures », Amazon a dit.

« Si les clients ont des inquiétudes concernant un article qu’ils ont acheté, nous les encourageons à contacter directement notre service client afin que nous puissions enquêter et prendre les mesures appropriées », a déclaré la société.

Fox News Digital a contacté Hello Baby pour un commentaire mais n’a pas eu de réponse à temps pour la publication.