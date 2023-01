Le moniteur OLED 4K portable de ViewSonic est quelque chose que j’utiliserais réellement

Avec tant d’écrans qui clignotent à CES 2023, il peut être difficile d’en trouver un qui provoque des arrêts et des têtes pivotantes. Eh bien, le moniteur 4K portable VX16-OLED de ViewSonic a fait exactement cela avec son profil mince et son châssis métallique saisissant.

Maintenant, il existe de nombreux moniteurs portables sur le marché. La plupart ont tendance à être des écrans LCD IPS qui sont plus épais et nécessitent plus de jus. Le VX16-OLED consomme de l’énergie et ne nécessite que 6 à 7 watts. Cela signifie qu’il peut facilement fonctionner sur une batterie ou un port USB d’ordinateur portable.

Tous les composants sont logés dans le support, permettant un profil d’écran fin. Sa conception intelligente enlève le poids de l’écran et déplace le centre de gravité vers le point de pivot.

Il est suffisamment fin pour tenir facilement dans un sac à dos. Je peux également voir qu’il s’agit d’un moniteur solide pour les jeux en déplacement. L’attacher à un Playstation 5 ou alors Commutateur Nintendo lors des tournois pourrait être une alternative bienvenue à trimballer un moniteur plus traditionnel. Malheureusement, son taux de rafraîchissement de 60 Hz signifie qu’il sera mieux adapté aux jeux de combat ou aux tâches informatiques standard. Les fans de jeux de tir à la première personne voudront peut-être quelque chose avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Ray Hedrick de ViewSonic a déclaré que la création d’une version de jeu du VX16-OLED n’est pas hors de question.

L’image “burn-in” est un sujet de préoccupation avec les écrans d’ordinateur OLED : c’est ce qui se passe lorsque certains pixels colorés meurent à cause d’une surutilisation. Étant donné qu’il existe de nombreux éléments statiques sur un écran lors d’un calcul, l’OLED n’est généralement pas la meilleure option. Hedrick a déclaré que la société estime que le décalage des pixels devrait empêcher le rodage et que les tests de la société montrent qu’il résistera à une période de garantie standard de trois ans ou prolongée de cinq ans.

Le prix de 400 $ suggère que ViewSonic s’adresse aux professionnels, qui exigent une précision et une résolution des couleurs élevées. Quoi qu’il en soit, l’espace du moniteur portable vaudra la peine d’être surveillé.