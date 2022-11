Le moniteur du lycée Batavia ne fera pas face à des accusations pour des actions lors d’une bagarre dans la salle à manger: Cops – Shaw Local

BATAVIA – Un moniteur du campus de Batavia High School ne sera pas inculpé pour un incident dans la salle à manger du 21 octobre filmé sur une vidéo le montrant tenant un étudiant noir dans une prise de tête, selon le bureau du procureur de l’État du comté de Kane.

La jeune fille dans la vidéo avait frappé plusieurs fois un autre étudiant à la tête devant le moniteur du campus, ce qui avait incité ses efforts à la contrôler, selon un communiqué de presse du département de police de Batavia.

Après avoir interrogé des étudiants et du personnel et examiné des vidéos de surveillance de l’école et des vidéos de téléphones portables capturées en privé, la police a déterminé que l’incident avait commencé par une dispute verbale entre une étudiante et d’autres étudiants à une table de déjeuner et un moniteur masculin du campus s’est approché pour intercéder, la libération déclaré.

L’étudiante a ignoré la tentative du moniteur du campus de désamorcer la situation. Elle a ensuite fait le tour du moniteur du campus et a commencé à se disputer avec un étudiant assis à la table, indique le communiqué.

“L’étudiante, sans provocation physique, a ensuite frappé l’étudiant à la tête à plusieurs reprises”, indique le communiqué. « Le moniteur du campus, qui se tenait à côté de l’étudiante, a immédiatement pris des mesures pour séparer l’étudiante de l’étudiant. Ce faisant, le moniteur du campus a épinglé l’étudiante contre une table voisine. La surveillante du campus a tenté de garder le contrôle de l’étudiante alors qu’elle le frappait activement et lui criait dessus.

Aucune preuve n’était disponible suggérant que les prises utilisées par le moniteur du campus restreignaient intentionnellement ou accidentellement le flux sanguin ou la capacité respiratoire normale de l’étudiant, et l’étudiant a continué à frapper le moniteur du campus pendant qu’il tentait de la contrôler, selon le communiqué. .

Finalement, le moniteur du campus a utilisé sa radio pour appeler à l’aide et a gardé le contrôle de l’étudiante jusqu’à ce que d’autres membres du personnel arrivent pour l’aider, selon le communiqué.

À la fin de l’enquête, la situation a été examinée avec le bureau du procureur du comté de Kane et il a été déterminé qu’il n’y avait aucune raison probable d’inculper le moniteur du campus.

Le chef adjoint de la police, Eric Blowers, avait identifié l’étudiante impliquée dans la vidéo comme âgée de 16 ans, mais il ne savait pas dans quelle classe elle était. La police n’a pas non plus identifié l’homme dans la vidéo, sauf pour confirmer qu’il est un membre du personnel du district. membre.

La porte-parole du district 101 de Batavia, Holly Deitchman, avait publié une déclaration sur l’incident la semaine dernière : “Dans la cafétéria du lycée de Batavia vendredi, le personnel de l’école a répondu à un incident d’agression et de coups et blessures impliquant des élèves”.

«Le district est au courant d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux décrivant une partie sélectionnée de l’incident. Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties concernées », selon le communiqué.

“Le district ne peut divulguer publiquement aucune information supplémentaire, y compris la vidéo complète, pour maintenir la confidentialité”, selon le communiqué. “À l’heure actuelle, nos priorités sont de soutenir les personnes touchées, de finaliser l’enquête sur l’incident et de déterminer les réponses appropriées en fonction des résultats de l’enquête.”