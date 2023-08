Le moniteur de la Trump Organization informe le juge des problèmes de divulgation

L’ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump regarde pendant qu’il parle lors d’un rassemblement électoral à Erie, en Pennsylvanie, le 29 juillet 2023.

James, l’année dernière, a demandé un moniteur extérieur après s’être inquiété du fait que Trump tentait de déplacer la structure juridique de ses entreprises hors de New York pour éviter sa juridiction.

L’ancien juge fédéral a été nommé en novembre en tant que contrôleur financier dans le cadre d’une affaire dans laquelle la société, Trump et plusieurs de ses enfants sont poursuivis par le procureur général de New York, Letitia James, pour fraude généralisée présumée liée aux états financiers.

CNBC a contacté des avocats et des représentants de l’organisation Trump pour demander des commentaires sur les affirmations de Jones.

« Dans l’intérêt de la coopération et de la transparence, les défendeurs ont accepté d’aborder dans les futures divulgations aux prêteurs les éléments que j’ai identifiés et d’ajuster autrement leurs pratiques en fonction de mes observations », a écrit Jones dans un lettre déposé au tribunal vendredi.

Barbara Jones, la surveillante, a déclaré au juge de la Cour suprême de New York, Arthur Engoron, que Trump et sa société avaient défendu les pratiques de divulgation de l’organisation Trump dans les domaines qu’elle avait signalés, mais qu’ils modifieraient la façon dont ils divulguent les informations à la lumière de ses affirmations.

Le indépendant Le contrôleur financier de l’organisation Trump a déclaré à un juge de New York qu’elle avait identifié des problèmes d’incomplétude et d’incohérence dans certaines divulgations aux prêteurs et à d’autres par la société détenue par l’ancien président Donald Trump.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

Engoron a écrit que la demande de James était justifiée compte tenu des « fausses déclarations persistantes dans chacun des discours de M. Trump ». [Statements of Financial Condition] entre 2011 et 2021. »

Jones, dans sa lettre au juge, a noté que l’organisation Trump est composée d’actifs détenus par le Donald J. Trump Revocable Trust, qui agit en tant que garant des prêts et possède des biens immobiliers commerciaux et résidentiels, des hôtels, des terrains de golf et des entreprises de licence. , entre autres.

Au cours de son examen de neuf accords de prêt, de plus de 75 informations financières et de milliers de pièces justificatives, Jones a déclaré avoir observé que « les informations concernant certaines responsabilités matérielles fournies aux prêteurs … étaient incomplètes ».

Ces passifs, a-t-elle noté, comprenaient « des prêts intersociétés entre ou parmi les entités de Truth et Donald J. Trump, certains des passifs éventuels du Trust, ainsi que des dépôts remboursables d’adhésion à des clubs de golf ».

Jones a écrit que « la Fiducie n’a pas non plus systématiquement fourni toutes les certifications annuelles et trimestrielles requises attestant de l’exactitude de certains états financiers ».

Elle a noté que les états financiers annuels audités de la société pour certaines entités, qui sont préparés par un cabinet comptable externe, « énumèrent les dépenses d’amortissement ».

« Cependant », a ajouté Jones, les états financiers intermédiaires remis à des tiers, qui sont préparés en interne par l’organisation Trump à propos des mêmes entités, « déclarent de manière incohérente les dépenses d’amortissement ».

Le procureur général, dans son procès, allègue que les accusés ont commis une fraude généralisée impliquant des années de faux états financiers liés aux activités de l’entreprise.

James demande 250 millions de dollars et une interdiction à l’organisation Trump de faire des affaires à New York.

James allègue que Trump a massivement surestimé la valeur des actifs dans les déclarations aux banques, aux compagnies d’assurance et à l’IRS pour obtenir des conditions de prêt et d’assurance plus favorables pour son entreprise et pour réduire ses obligations fiscales.