Le moniteur de jeu ultra-large Huawei MateView GT 165 Hz devient mondial, MateView plat en remorque

Huawei a récemment dévoilé quelques moniteurs de marque MateView en Chine, maintenant la société les lance dans plusieurs régions du monde. L’un est un moniteur de jeu incurvé, l’autre est plat et optimisé pour la productivité.

Huawei MateView GT

Il s’agit du premier moniteur de jeu de Huawei et il est également optimisé pour le multimédia, vous pouvez donc y faire du montage vidéo. Il dispose d’un écran LCD de 34 pouces avec un format d’image 21:9 (résolution de 3 440 x 1 440 px) et une courbure de 1500R.

Il a un taux de rafraîchissement de 165 Hz et des fonctionnalités de jeu comme Crosshairs et Dark Field Control (il écrase les zones surexposées et sombres pour vous aider à repérer vos adversaires plus rapidement). L’écran promet 350 nits de luminosité typique et un rapport de contraste de 4 000:1.

La qualité d’image est assez solide avec la prise en charge HDR10, 90 % de couverture DCI-P3 et 121 % de couverture sRGB. Les panneaux sont calibrés en deltaE

165 Hz à 1440p n’est pas facile à bourrer un câble, donc le moniteur est livré avec un DisplayPort 1.4. Pour des taux de rafraîchissement inférieurs, vous pouvez également utiliser les deux ports HDMI 2.0 et il existe un port USB-C complet, ainsi qu’un autre port Type-C utilisé comme entrée d’alimentation.

Le moniteur dispose d’une barre de son intégrée avec haut-parleurs stéréo, 2x 2,5W. Il y a aussi deux micros, vous pouvez donc l’utiliser pour le chat vocal (ou vous pouvez brancher un casque dans la prise combo 3,5 mm). La barre de son dispose d’une commande tactile rétroéclairée RVB qui peut être utilisée pour régler le volume, mais offre également des effets d’éclairage personnalisables.

La hauteur du support peut être ajustée de 110 mm (4,3″) et vous pouvez incliner l’écran de -5º-20º. Il existe également une monture VESA100 standard. Dans la boîte, vous trouverez un puissant adaptateur 135W (assez pour le moniteur, mais aussi pour alimenter les appareils branchés sur le port USB-C) et plusieurs câbles.

Le Huawei MateView GT sera disponible en Europe occidentale, centrale et orientale, dans les pays nordiques, en Russie, au Japon, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et dans d’autres régions.

Huawei MateVoir

Si vous n’utilisez pas de chaîne YouTube de jeux, le MateView peut être le meilleur moniteur. Il possède un écran LCD IPS plat de 28,2 pouces avec un rapport hauteur/largeur 3:2 et une résolution plus élevée pour démarrer, 3 840 x 2 560 px.

En plus d’être plus net, il est également plus lumineux à 500 nits (typique), avec une certification DisplayHDR 400 et une gradation CC sans scintillement. Le contraste n’est pas aussi bon, cependant, 1200:1. Pourtant, celui-ci prend également en charge la profondeur de couleur 10 bits, couvre 98% de DCI-P3 et 100% de sRGB. Ces panneaux sont calibrés en deltaE

Ce moniteur peut être le hub central de votre bureau. Il dispose d’un port USB-C avec prise en charge vidéo et charge de 65 W, ce qui signifie que vous pouvez brancher votre téléphone ou votre ordinateur portable avec un seul câble. Il y a une option OneHop connexion sans fil (cela ne fonctionne qu’avec certains téléphones Huawei avec Kirin 980 ou version ultérieure et EMUI 12.0 ou version ultérieure), vous pouvez donc refléter l’écran de votre téléphone sans fil.

Pour brancher un ordinateur de bureau, vous avez également accès à un mini DisplayPort 1.2 et à un port HDMI 2.0 (attention : HDMI 2.0 est limité à 50 Hz en pleine résolution, utilisez DisplayPort ou USB-C si vous souhaitez fonctionner à 60 Hz). Le moniteur dispose également de deux ports USB-A 3.0 et si vous avez un clavier et une souris branchés, il peut servir de Commutateur KVM.

Ce modèle a également de meilleurs haut-parleurs, 2x 5W, en plus de deux microphones qui peuvent capter votre voix jusqu’à 4 m (13 pi). Ou vous pouvez utiliser la prise combo 3,5 mm avec un casque filaire.

Le moniteur est livré avec un adaptateur secteur de 135 W, ce qui permet au port USB-C de produire 65 W.