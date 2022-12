Le moniteur de glycémie en continu Dexcom G7 reçoit l’autorisation de la FDA

Dexcom a annoncé la semaine dernière que son système de surveillance continue du glucose G7 avait reçu l’autorisation de la FDA.

Le dernier modèle de son CGM, qui peut être utilisé par les personnes atteintes de tous les types de diabète à partir de deux ans, devrait être lancé aux États-Unis au début de l’année prochaine. Alors que la société élabore une couverture d’assurance pour le G7, elle prévoit d’offrir des options de paiement en espèces aux premiers utilisateurs.

Le CGM s’adapte à l’arrière de la partie supérieure du bras ou à la partie supérieure des fesses pour les patients pédiatriques s’ils préfèrent, et envoie les lectures de glucose à un appareil intelligent compatible ou un récepteur Dexcom.

Dexcom vante un échauffement du capteur de 30 minutes pour le G7, qu’il compare à une heure ou plus pour les marques CGM concurrentes. Il propose également des alertes personnalisables en cas de glycémie élevée ou faible et une alerte prédictive qui peut offrir un avertissement de 20 minutes avant les niveaux de glycémie potentiellement dangereux.

La société a déclaré qu’elle travaillait avec des fournisseurs de pompes à insuline pour intégrer le G7 dans les systèmes d’administration automatisés actuels et à venir.

“Lorsque nous avons décidé de concevoir G7, notre objectif était simple : mettre à la disposition des personnes atteintes de diabète, qu’elles soient de type 1 ou de type 2, le CGM le plus puissant et le plus facile à utiliser. G7 tient pleinement cette promesse. Et maintenant qu’il a été autorisé par la FDA, nous sommes impatients de commercialiser le G7 dans les mois à venir”, a déclaré Kevin Sayer, président-directeur général de Dexcom, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Dexcom a déposé pour la première fois une autorisation réglementaire au quatrième trimestre de l’année dernière. La sortie du G7 a été retardé après que la FDA est revenue avec des questions sur l’appareil lors de son examen, provoquant une mise à jour logicielle. Le G7 a reçu une Marquage CE européen en mars de cette année.

Le modèle précédent du CGM de Dexcom, le G6, a reçu le feu vert de la FDA en 2018. A l’époque, le La FDA a déclaré le G6 a été le premier système pouvant être utilisé avec d’autres dispositifs médicaux et interfaces électroniques compatibles, comme les systèmes de dosage automatisé d’insuline, les pompes à insuline et les lecteurs de glycémie.

“En plus d’être interopérables et connectables, nous avons également amélioré la cybersécurité ici”, a déclaré Sayer. a déclaré à MobiHealthNews en janvier. “Nous avons vraiment adopté une nouvelle technologie. Notre circuit et notre puce dans le G6 ont été développés en 2016-2017, et la cybersécurité et le Bluetooth ont considérablement progressé depuis lors. Ainsi, les nouvelles puces que nous avons dans ce système feront à nouveau sentir les gens plus sûr.”