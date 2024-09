Le monde vu par l’Ukraine | IFRI

Deux ans après l’invasion russe, la guerre en Ukraine semble avoir atteint une impasse temporaire (sur le terrain du moins), mais le conflit a déjà provoqué de profonds changements dans le paysage géopolitique environnant. Alors que l’Union européenne s’interroge sur ses propres limites et sur son avenir, les pays d’Europe centrale entendent faire connaître leur présence. Pendant ce temps, les institutions de défense peinent à s’adapter à la perspective d’une nouvelle menace russe, et Moscou amorce un changement de politique étrangère, se tournant vers le Sud global en opposition à « l’Occident global ». Et ce même Sud global, marqué par ses divisions et ses contradictions, apparaît comme le théâtre de luttes d’influence entre de nouvelles puissances.

La guerre à Gaza est elle-même un témoignage de ce vaste remaniement du pouvoir. Les sociétés israélienne et palestinienne, profondément traumatisées par le 7 octobre et ses conséquences, semblent abandonner tout espoir d’un accord politique dans un avenir proche. Comment pouvons-nous comprendre les résultats souhaités par les deux peuples pour la même terre et comment pouvons-nous avancer vers un avenir inévitablement commun ?

En Afrique, la position défensive des autorités françaises ne doit pas les empêcher de voir la diversité du continent – ​​le Sahel ne représente pas l’Afrique dans son ensemble – ni l’urgence de réorienter leurs stratégies vers la construction d’une nouvelle vision de l’Afrique, d’un espace où tous les acteurs, qu’ils soient africains, français ou européens, partagent un destin commun. Une conversion, à la fois intellectuelle et politique, s’impose ici, à l’image d’une politique étrangère qui doit évoluer en permanence au rythme d’un monde en mutation.

LE MONDE À TRAVERS L’OBJECTIF DE L’UKRAINE

Les enjeux militaires de la guerre en Ukraine : une impasse illusoire ?de Yohann Michel, Olivier Schmitt et Élie Tenenbaum (Les enjeux militaires de la guerre d’Ukraine : une impasse en trompe-l’œil ?)

Institutions euro-atlantiques et sécurité collectivepar Claude-France Arnould

Europe centrale et orientale : nouveau centre de gravité ou source de disruption ?par Łukasz Kulesa

L’Ukraine et le monde : ce que veut la Russiepar Dmitri Trenin

Les pays du Sud et la guerre en Ukrainepar Pierre Andrieu

ISRAEL ET PALESTINE : COMPRENDRE LA GUERRE

Israël après le 7 octobre : une société meurtrie et encore plus fracturéepar Samy Cohen

Gaza, une guerre coloniale du XXIe sièclepar Camille Mansour

ACTUALITÉS

L’Afrique, miroir des troubles de la France ?d’Hervé Gaymard (L’Afrique, miroir de nos peines ?)

L’armée française au Sahel : une Corpus Doctrinae Mis à l’épreuvepar Niagalé Bagayoko

L’Union européenne dans les Balkans : une puissance indécise ?par Florent Marciacq

BAROMÈTRES

Normes budgétaires européennes : les règles du jeupar Jean Comte

RÉFLEXIONS

L’évolution du rôle du groupe aéronaval : dans toutes les directionspar Thibault Lavernhe

POUR L’HISTOIRE

Vers la paix en Palestinepar Robert Montagne

CRITIQUES DE LIVRES

Rédacteur en chef : Marc Hecker

Empires numériques : la bataille mondiale pour réguler la technologie, Anu Bradford

Par Mathilde Velliet

Ce numéro est disponible uniquement en français : Le monde au prisme de l’Ukraine