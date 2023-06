"Le monde vient de connaître son début de juin le plus chaud jamais enregistré": Union européenne

Les températures mondiales moyennes au début du mois de juin étaient les plus chaudes que l’unité de surveillance du climat de l’Union européenne ait jamais enregistrées pour la période, battant les records précédents par une « marge substantielle », a-t-il déclaré jeudi.

La nouvelle survient alors que le phénomène climatique El Nino est officiellement arrivé, faisant craindre des conditions météorologiques extrêmes et davantage de records de température.

« Le monde vient de connaître son début de juin le plus chaud jamais enregistré, après un mois de mai moins froid de moins de 0,1 degré Celsius que le mois de mai le plus chaud jamais enregistré », a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe du Copernicus Climate Change Service (C3S).

« Les températures moyennes mondiales de l’air de surface pour les premiers jours de juin 2023 étaient les plus élevées de l’enregistrement de données ERA5 pour début juin avec une marge substantielle », a déclaré Copernicus. Certaines des données de l’unité remontent à 1950.

Copernicus a récemment annoncé que les océans mondiaux étaient plus chauds le mois dernier que lors de tout autre mois de mai jamais enregistré.

L’unité a également déclaré qu’au début du mois de juin, les températures mondiales dépassaient les niveaux préindustriels de plus de 1,5 ° C (34,7 degrés Fahrenheit), ce qui est le plafond le plus ambitieux pour le réchauffement climatique dans l’Accord de Paris de 2015.

Selon les données, la température moyenne mondiale quotidienne était égale ou supérieure au seuil de 1,5 ° C entre le 7 et le 11 juin, atteignant un maximum de 1,69 ° C au-dessus le 9 juin.

Alors que c’est la première fois que le plafond est franchi en juin, cette limite a été dépassée plusieurs fois en hiver et au printemps ces dernières années.

« Chaque fraction de degré compte pour éviter des conséquences encore plus graves de la crise climatique », a déclaré Burgess.

El Nino, qui signifie « petit garçon » en espagnol, est marqué par des températures de surface de la mer plus chaudes que la moyenne dans le centre et l’est de l’océan Pacifique, près de l’équateur.

La configuration météorologique s’est produite pour la dernière fois en 2018-19 et a lieu tous les 2 à 7 ans en moyenne.

La plupart des années les plus chaudes jamais enregistrées ont eu lieu pendant El Ninos, et les scientifiques craignent que cet été et le prochain ne voient des températures record sur terre et dans la mer.

« Alors que l’actuel El Nino continue de se développer, il y a de bonnes raisons de s’attendre à des périodes au cours des douze prochains mois au cours desquelles la température moyenne mondiale de l’air dépassera à nouveau les niveaux préindustriels de plus de 1,5 ° C », a déclaré Copernicus.

L’unité de surveillance est basée dans la ville allemande de Bonn, où des pourparlers sur le climat dirigés par l’ONU se déroulent avant le sommet sur le climat COP28 qui se tiendra à Dubaï à la fin de l’année.

