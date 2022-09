Les fermetures généralisées n’ont guère altéré les taux de pollution, qui sont maintenant revenus d’une baisse temporaire à des niveaux supérieurs à ceux d’avant la pandémie, ont confirmé les Nations Unies en avertissant que le monde “va dans la mauvaise direction”.

Les émissions de dioxyde de carbone au cours des cinq premiers mois de cette année étaient supérieures de 1,2 % à celles de la même période en 2019, « tirées par des augmentations aux États-Unis, en Inde et dans la plupart des pays européens », selon des données préliminaires.

Des mesures de tous les coins du monde, d’Hawaï à la Tasmanie, montrent que les niveaux de gaz réchauffant le climat dans l’atmosphère grimpent jusqu’en 2021 et 2022, selon le rapport collaboratif d’une foule d’agences météorologiques et climatiques des Nations Unies.

Bien que les plans d’action climatiques des pays s’orientent vers des actions plus ambitieuses, les objectifs doivent encore être sept fois plus ambitieux pour maintenir le monde en ligne avec la limite de réchauffement internationalement convenue de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels.

Ce rapport annuel United in Science montre que les impacts climatiques “se dirigent vers des territoires de destruction inexplorés”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Le document, qui résume les dernières sciences et actions climatiques, arrive à la fin d’un été douloureusement chaud et turbulent pour une grande partie de l’hémisphère nord.

La saison a apporté chaleur record au Royaume-Uni et européenne, Sécheresse sevère en Chine et aux États-Unis et inondations violentes au Pakistan qui a tué au moins 1 300 personnes.

“Il n’y a rien de naturel dans la nouvelle ampleur de ces catastrophes”, a déclaré M. Guterres. “Ils sont le prix de la dépendance de l’humanité aux combustibles fossiles.”

Les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, les tempêtes extrêmes et les incendies de forêt « vont de mal en pis, battant des records avec une fréquence alarmante », a-t-il ajouté.

Il y a maintenant cinq fois plus de catastrophes liées aux conditions météorologiques qu’il y a 50 ans, entraînant des coûts de 173 millions de livres sterling chaque jour.

D’ici les années 2050, plus de 1,6 milliard de personnes vivant dans des centaines de villes, dont Berlin, Lima et Séoul, seront régulièrement exposées à des températures moyennes d’au moins 35°C (95°F) pendant une période de trois mois, selon une étude de 2018. . Ces personnes seront touchées socialement et financièrement, prévient le sombre bilan de l’ONU.

Les climatologues sont “de plus en plus capables de montrer que bon nombre des événements météorologiques extrêmes que nous connaissons sont devenus plus probables et plus intenses en raison du changement climatique induit par l’homme. Nous l’avons vu à plusieurs reprises cette année, avec un effet tragique”, a déclaré le professeur Petteri Taalas. , secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, a déclaré.

La dégradation du climat a provoqué la vague de chaleur record du Royaume-Uni 10 fois plus susceptiblesont conclu les experts en juillet.

Le gouvernement “montre son visage contre les énergies renouvelables”



“La révolution des énergies renouvelables”

Le rapport de l’ONU offre cependant quelques lueurs d’espoir.

Les émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles ont chuté “de manière significative” dans 23 pays, dont beaucoup aux États-Unis, au Japon et de nombreux en Europe, au cours de la décennie précédant la pandémie.

M. Guterres a appelé à une “révolution des énergies renouvelables pour réduire les émissions de carbone”.

Sepi Golzari-Munro, directeur de la transition énergétique au Global Wind Energy Council, a déclaré qu’une autre “cause d’optimisme renouvelé” était la “croissance sans précédent de l’énergie renouvelable… offrant une énergie abordable, sûre et propre”.

L’année dernière a vu le déploiement record de l’éolien offshore et du solaire photovoltaïque, et 2022 est sur le point de battre à nouveau ces records.

D’autres raisons d’espérer, a-t-elle dit, incluent la Les États-Unis passent 369 milliards de dollars d’investissements dans les mesures climatiquesla plus importante de son histoire, et l’élection “greenslide” en Australie, quand les électeurs ont chassé un gouvernement pro-charbon en faveur des candidats qui soutiennent une action climatique plus dure.