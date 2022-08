Le monde sur le fil du rasoir, six mois après le début de la guerre en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Cette semaine marque six mois depuis le début de la dernière invasion de l'Ukraine par la Russie. La guerre qui en a résulté a dominé les gros titres internationaux, perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et galvanisé un nouvel esprit de solidarité en Occident. Pour de nombreux Européens, ce moment a marqué un "tournant dans l'histoire" – comme l'a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz dans les premières semaines du conflit.

Les dimensions morales austères de la guerre – l’avancée effrontée et destructrice de la Russie et la réponse courageuse de l’Ukraine – ont fait chuter la balance des yeux des élites européennes qui avaient cherché un accord pacifique avec la Russie. Ce qui s’est déclenché était d’une ampleur jamais vue au cœur de l’Europe depuis des décennies. Cela a définitivement mis fin, comme l’a écrit Jeremy Cliffe du New Statesman, « à l’optimisme facile des années de l’immédiat après-guerre froide ». Mais, a-t-il ajouté, alors même que nous dérivons «vers quelque chose de nouveau», ses contours sont «encore flous».

Le brouillard de la guerre est toujours épais sur l’Ukraine. Au-delà des paysages parsemés de tranchées du pays et des villes côtières bloquées et meurtries, un choc des idéologies, voire des visions de l’histoire, se joue toujours. Dans leur refus de se plier aux ambitions néo-impérialistes du président russe Vladimir Poutine, les Ukrainiens se voient en première ligne d’une guerre mondiale entre démocratie et autocratie. C’est une vision reprise par leurs partisans en Occident, dont le président Biden lui-même, qui a déclaré en mars que l’Ukraine menait une “grande bataille pour la liberté… entre la liberté et la répression, entre un ordre fondé sur des règles et un ordre régi par la force brute”.

Poutine, bien sûr, voit tout cela différemment. L’armée russe a traversé les frontières de son voisin le 24 février après qu’il ait prononcé un discours désormais tristement célèbre. Il était imprégné de griefs historiques et de révisionnisme, et faisait de l’Ukraine une nation artificielle dont le régime « nazi » était un pion de l’Occident. Poutine a fait rage face à l’expansion de l’OTAN en Europe de l’Est et a mis en garde contre l’émergence d’une «anti-Russie» dans des territoires qui étaient «notre terre historique». Cela ne suffirait pas; mettre Kyiv, en Ukraine, au pas ne consistait pas seulement à freiner l’influence occidentale, mais à racheter la tragédie de la chute de l’Union soviétique, qui, selon Poutine, a perturbé “l’équilibre des forces dans le monde”.

La guerre en Ukraine et un “tournant de l’histoire”

UNHCR @kellytclements visité l’Ukraine la semaine dernière, près de six mois après le début de la guerre. Ce dont elle a été témoin, c’est une escalade spectaculaire des besoins et des efforts de rétablissement en cours alors que l’hiver approche rapidement de la région. pic.twitter.com/hPIuOG8nzo — HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (@Refugees) 21 août 2022

Le rééquilibrage imaginé par Poutine ne s’est pas déroulé comme les planificateurs du Kremlin pensaient que ce serait. L’Ukraine a courageusement résisté à l’invasion et a forcé les troupes russes à une retraite ignominieuse après une campagne ratée pour capturer Kyiv. Plutôt que d’être réprimandée, l’OTAN s’est élargie, amenant la Suède et la Finlande sous l’égide de l’alliance militaire prééminente du monde. Dans les États baltes, les autorités locales ont commencé à démanteler les monuments de l’ère soviétique. La guerre a catalysé un processus de « décolonisation » longtemps retardé pour l’Ukraine et certains de ses voisins, qui semblent maintenant désireux de couper les revendications imposées à leurs pays par un héritage d’assujettissement à Moscou.

Le bilan des sanctions occidentales sur l’économie russe est lourd : la moitié des réserves de change du pays sont gelées, des centaines d’entreprises occidentales se sont retirées du marché russe et les principales exportations de pétrole et de gaz sont désormais vendues à des acheteurs opportunistes à des prix réduits. . Selon les estimations des services de renseignement américains, jusqu’à 80 000 soldats russes pourraient déjà être morts dans les combats. Les analystes occidentaux pensent également que la machine de guerre russe est gravement épuisée, avec des stocks de munitions qui s’épuisent.

Mais c’est une piètre consolation pour les Ukrainiens, qui ont payé un prix presque insondable pour défendre le droit à l’existence de leur nation. Six mois de guerre ont vu des milliers de personnes tuées et des millions exilées de leurs foyers. Les forces russes ont commis des atrocités et des crimes de guerre présumés. Ils sont maintenant retranchés dans une large bande du sud et du sud-est de l’Ukraine, les analystes prévoyant une longue et amère guerre d’usure à venir.

Six mois après le début de la guerre, le message ukrainien aux élites occidentales a à peine changé. “Tout ce dont nous avons besoin, ce sont des armes, et si vous en avez l’occasion, forcez [Putin] de s’asseoir à la table des négociations avec moi », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une récente interview avec mes collègues, réitérant les demandes fréquentes de son gouvernement pour des armes et des munitions plus avancées. Cet équipement donne à l’Ukraine plus de poids sur le champ de bataille, mais aussi dans les futures négociations théoriques avec un régime russe plus assagi.

Ce gamin posant sur un tank au centre-ville de Kyiv – où les familles ont afflué pour voir un « défilé » d’équipements militaires russes détruits – a en quelque sorte résumé pour moi à la fois l’espoir et le chagrin total de la bataille pour la survie de l’Ukraine, près de six mois après le début de la guerre pic.twitter.com/B1JiFs0HL2 – Emma Graham-Harrison (@_EmmaGH) 20 août 2022

En route vers la guerre : les États-Unis ont eu du mal à convaincre leurs alliés et Zelensky du risque d’invasion

Malgré les retards et les obstacles logistiques, cette aide – dirigée par les États-Unis – est arrivée à l’Ukraine. L’administration Biden a jusqu’à présent engagé plus de 10 milliards de dollars d’aide à la sécurité à Kyiv, tout en coordonnant et en mobilisant un soutien plus large entre l’OTAN et les partenaires européens. De Washington à Varsovie, les législateurs estiment que l’Ukraine devrait recevoir les outils d’une victoire militaire décisive, même si un tel résultat ne reste qu’une perspective lointaine.

Mais cet optimisme pourrait s’estomper : en Europe, l’approche de l’hiver et la sombre certitude de la flambée des coûts de l’énergie ont soulevé des questions quant à savoir si l’Occident peut maintenir la même détermination à soutenir l’effort de guerre de l’Ukraine au cours des six prochains mois qu’au cours de la dernière moitié. an.

Le rôle central joué par les États-Unis pour aider l’Ukraine à tenir bon est un rappel que, malgré toute la rhétorique sur l’entrée de l’Europe dans une nouvelle ère courageuse, les vieilles équations du XXe siècle s’appliquent toujours : lorsqu’il s’agit de la géopolitique du continent, la superpuissance américaine joue un rôle primordial rôle.

Pourtant, aucun gouvernement ne peut gérer à lui seul les chocs plus larges de la guerre, qui comprenaient des secousses dans la chaîne d’approvisionnement agricole mondiale qui ont fait monter en flèche les prix des denrées alimentaires dans certaines parties de l’Afrique et renverser des gouvernements en Asie du Sud. En conséquence, les responsables des pays non occidentaux expriment fréquemment leur perplexité face au zèle affiché dans les capitales occidentales, où parler de compromis ou de concessions avec la Russie est un anathème. “Le plus déroutant pour nous est l’idée qu’un conflit comme celui-ci est essentiellement encouragé à se poursuivre indéfiniment”, a déclaré à Reuters un haut diplomate africain à New York.

Frustrant pour les diplomates ukrainiens, moins de responsables africains font valoir que la Russie pourrait simplement retirer ses troupes du territoire souverain d’une autre nation. On ne sait pas si l’isolement de la Russie va s’élargir ou se réduire dans les mois à venir. Poutine et le président chinois Xi Jinping, qui est engagé dans sa propre confrontation croissante avec les États-Unis au sujet de Taïwan, prévoient d’assister au sommet de cette année du Groupe des 20 principales économies en Indonésie.

Le président indonésien Joko Widodo espérait que cela ne dissuaderait pas des dirigeants comme Biden d’y assister. “La rivalité des grands pays est en effet inquiétante”, a déclaré Widodo à Bloomberg News la semaine dernière. « Ce que nous voulons, c’est que cette région soit stable, apaisée, pour que nous puissions bâtir la croissance économique. Et je ne pense pas seulement à l’Indonésie : les pays asiatiques veulent aussi la même chose.