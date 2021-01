Le monde stupéfait réagit aux perturbations de Capitol Hill

Même si les perturbations du 6 janvier à Washington, qui ont fait quatre morts, sont considérées comme relevant exclusivement du terme de «terreur domestique», les dirigeants des grandes démocraties du monde se sont néanmoins sentis obligés de peser pour condamner la violence et d’exprimer leur solidarité avec la des procédures démocratiques de transfert du pouvoir présidentiel pour lesquelles les États-Unis étaient auparavant connus et respectés.

Les déclarations et les commentaires que les amis de l’Amérique ont émis étaient sans aucun doute destinés à soutenir un retour à ce qui passe pour «normal» lors de la pré-inauguration à Washington, mais ils n’ont pas compris leurs messages en faveur de la procédure du Congrès habituellement routinière certifiant la victoire électorale de Joe Biden en novembre. ne serait pas entendu ou compris par les foules protestataires déchaînées plus tôt dans la journée directement par le président Donald Trump et ses associés.

Transition pacifique?

Une fois que la victoire de Biden a été certifiée aux premières heures du 7 janvier par une reprise de la session du Congrès conjoint, Trump s’est rapidement engagé à une transition ordonnée du pouvoir le 20 janvier. Après le 6 janvier, les Américains et probablement certains dirigeants mondiaux se demandent si Trump est apte à purger les deux semaines restantes de son mandat et quelles options politiques sont pratiques dans ce laps de temps.

La dernière violation de la sécurité du Capitole des États-Unis remonte à 1814, pendant la guerre de 1812, la deuxième guerre des États-Unis avec l’Empire britannique.

Nouveaux nominés chez State

Les événements du 6 janvier ont éclipsé ce qui aurait été autrement des annonces importantes de la nouvelle équipe de politique étrangère de l’administration Biden, attendues cette semaine. Les vétérans du département d’État de l’ère Obama, Wendy Sherman et Victoria Nuland, seraient les candidats aux postes de secrétaire d’État adjointe (poste n ° 2) et de sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques (poste n ° 3). Ces publications renforcent la continuité avec la politique étrangère de l’ère Obama qui a été comprise par la nomination d’Anthony Blinken au poste de secrétaire d’État, et une approche plus coordonnée des problèmes mondiaux avec les alliés, et encore moins de l’accord de style Ranger solitaire Jared Kushner- la création de ces dernières années qui a effectivement écarté de grandes parties du Département d’État.

Alors que la nouvelle du balayage des démocrates en Géorgie est finalisée, les observateurs étrangers doivent comprendre que cela signifiera un processus de confirmation beaucoup plus facile pour les nominés de l’administration Biden. Rien n’a été dit jusqu’à présent sur les perspectives de carrière des diplomates américains qui occupent maintenant des postes de responsabilité sous le président Trump, qui pourraient bien ne pas faire face à des audiences de confirmation de routine dans un Sénat contrôlé démocratiquement s’ils sont nommés pour de nouveaux emplois.

Voici un échantillon de la liste croissante des réactions mondiales face aux troubles à Washington:

L’Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tweeté: «Je crois en la force des institutions et de la démocratie américaines. La transition pacifique du pouvoir est au cœur. Joe Biden a remporté l’élection. J’ai hâte de travailler avec lui en tant que prochain président des États-Unis.

Le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, a exprimé le choc de Bruxelles face aux scènes de Washington: «Le Congrès américain est un temple de la démocratie. Nous faisons confiance aux États-Unis pour assurer un transfert pacifique du pouvoir à Joe Biden. »

Le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a tweeté: «Aux yeux du monde, la démocratie américaine apparaît ce soir assiégée. C’est une attaque invisible contre la démocratie américaine, ses institutions et la primauté du droit. Ce n’est pas l’Amérique. Les résultats des élections du 3 novembre doivent être pleinement respectés. »

L’OTAN

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a tweeté: «Des scènes choquantes à Washington, DC Le résultat de cette élection démocratique doit être respecté.»

Les Nations Unies

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a été «attristé» par les événements au Capitole américain, selon son porte-parole. « Dans de telles circonstances, il est important que les dirigeants politiques insistent auprès de leurs partisans sur la nécessité de s’abstenir de toute violence, ainsi que de respecter les processus démocratiques et l’état de droit », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.

Allemagne

La chancelière Merkel a tweeté: «Je regrette beaucoup que le président Trump depuis novembre n’ait pas concédé sa défaite, et pas hier non plus. Ces images m’ont mis en colère et triste. Mais je suis sûr: la démocratie américaine se révélera beaucoup plus forte que les assaillants et les émeutiers.

FM Heiko Maas a déclaré que «les ennemis de la démocratie seraient acclamés par des scènes de violence au Capitole des États-Unis», et a appelé Trump à accepter la décision des électeurs américains, ajoutant que «la violence avait été causée par une rhétorique incendiaire».

France

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dans un message vidéo sur Twitter: «Ce qui s’est passé aujourd’hui à Washington, DC, n’est certainement pas américain.» Il a ajouté: «Nous croyons en la force de nos démocraties. Nous croyons en la force de la démocratie américaine », a-t-il dit, s’exprimant en anglais.

Espagne

Le Premier ministre Pedro Sanchez a déclaré dans un tweet: «Je suis avec inquiétude les nouvelles qui viennent de Capitol Hill à Washington. J’ai confiance en la force de la démocratie américaine. La nouvelle présidence de Joe Biden surmontera cette période de tension, unissant le peuple américain.

La Grande-Bretagne

Le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un tweet a qualifié les événements du Congrès américain de «honte», notant que «les États-Unis défendaient la démocratie dans le monde» et qu’il était «vital maintenant qu’il y ait un transfert pacifique et ordonné des Puissance. »

Russie

«Des photos à la Maidan viennent de DC», a tweeté le Représentant permanent adjoint de l’ONU, Dimitry Polyanskiy, faisant référence aux manifestations en Ukraine qui ont renversé le président ukrainien soutenu par la Russie Viktor Ianoukovitch en 2014.

« Certains de mes amis demandent si quelqu’un distribuera des crackers aux manifestants pour faire écho à la cascade de Victoria Nuland », a-t-il déclaré, citant sarcastiquement une visite en Ukraine en 2013 lorsque la secrétaire d’État adjointe des États-Unis, Victoria Nuland, a offert de la nourriture aux manifestants.

Chine

Comme il fallait s’y attendre, la Chine a esquissé une comparaison entre la prise d’assaut du Capitole américain et les manifestations souvent violentes en faveur de la démocratie à Hong Kong de l’année dernière, mais a noté que personne n’était mort lorsque les manifestants ont pris le contrôle de la législature de la ville dirigée par la Chine. «Nous souhaitons également que le peuple américain puisse jouir de la paix, de la stabilité et de la sécurité le plus rapidement possible», a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, lors d’un briefing quotidien sans mentionner le nom du nouveau président Joe Biden.