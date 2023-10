Le monde sous le choc après les attaques du Hamas contre Israël

Des pays du monde entier ont condamné une vague d’attaques palestiniennes terrestres, maritimes et aériennes qui, selon l’armée israélienne, ont fait plus de 200 morts.

Ils ont accusé des combattants du groupe militant palestinien Hamas d’avoir pénétré par effraction dans des maisons et de « massacrer des civils ».

« Nous sommes en guerre », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, promettant de sévères représailles après cette attaque surprise.

Voici un tour d’horizon des réactions :

États-Unis

Le président Joe Biden a déclaré que le soutien américain à Israël était « solide et inébranlable ».

« Le États-Unis se tient aux côtés d’Israël », a déclaré Biden dans une déclaration télévisée à la Maison Blanche, accompagné du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

« Nous ne manquerons jamais de les soutenir. »

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que les négociations avec Israël sur l’aide militaire étaient « en bonne voie ».

L’Iran

Un conseiller principal du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a exprimé son soutien à l’attaque, la qualifiant d’« opération fière ».

« Nous soutenons cette opération », a déclaré Yahya Rahim Safavi, cité par l’agence de presse ISNA.

Safavi a exprimé son soutien aux militants palestiniens « jusqu’à la libération de la Palestine et de Jérusalem ».

Lors d’une session parlementaire samedi, les législateurs iraniens ont scandé « A bas Israël », « A bas l’Amérique » et « Bienvenue à la Palestine », selon une vidéo publiée par l’agence de presse Tasnim.

Arabie Saoudite

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré : « Le Royaume appelle à un arrêt immédiat de l’escalade entre les deux parties, à la protection des civils et à la maîtrise de soi ».

« Il est rappelé au Royaume ses avertissements répétés sur les dangers d’une situation explosive résultant de l’occupation continue et de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes », ajoute le communiqué.

ONU

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, a déclaré : « J’appelle à l’arrêt immédiat de la violence et j’appelle toutes les parties et les pays clés de la région à désamorcer la situation pour éviter de nouvelles effusions de sang. »

Il s’est dit « profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des civils israéliens auraient été pris en otage ».

UE

La chef de l’UE, Ursula von der Leyen, a déclaré : « Je condamne sans équivoque l’attaque menée par les terroristes du Hamas contre Israël. »

« Il s’agit du terrorisme dans sa forme la plus ignoble. Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses », a-t-elle déclaré.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que « cette horrible violence doit cesser immédiatement ». Le terrorisme et la violence ne résolvent rien. L’UE exprime sa solidarité avec Israël dans ces moments difficiles.»

Il a ajouté : « Les nouvelles de civils pris en otages chez eux ou à Gaza sont effroyables. Ceci est contraire au droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement ».

Brésil

Le Brésil, qui assure la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU, a condamné les attaques contre Israël.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a exhorté « toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d’éviter une escalade de la situation ».

Peu de temps après, il a annoncé qu’il convoquerait une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la crise. Le Conseil a annoncé qu’il se réunirait dimanche.

Russie

Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé à un « cessez-le-feu immédiat ».

« Nous appelons les parties palestinienne et israélienne à cesser immédiatement le feu, à renoncer à la violence, à faire preuve de la retenue nécessaire et, avec l’aide de la communauté internationale, à établir un processus de négociation visant à établir une paix globale, durable et tant attendue », a déclaré le ministère. a déclaré la porte-parole Maria Zakharova.

Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays repousse une invasion russe, a déclaré qu’Israël avait un droit « incontestable » à se défendre.

« Le terrorisme est toujours un crime, non seulement contre un pays ou des victimes spécifiques, mais contre l’humanité dans son ensemble », a-t-il déclaré.

Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté Israël et les Palestiniens à éviter une nouvelle escalade.

« Nous invitons toutes les parties à agir raisonnablement et à éviter les mesures impulsives qui accroissent les tensions », a déclaré Erdogan, qui soutient fermement la cause palestinienne.

France

La France a exprimé « sa pleine solidarité avec Israël et ses victimes » et a souligné « son rejet absolu du terrorisme et son engagement en faveur de la sécurité d’Israël ».

Le président Emmanuel Macron a déclaré qu’il « condamne fermement » ces attentats.

Allemagne

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré qu’Israël « jouit de notre entière solidarité » et de « le droit, garanti par le droit international, de se défendre contre le terrorisme ».

Grande-Bretagne

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est dit « choqué » par les attaques.

« Israël a le droit absolu de se défendre », a-t-il déclaré.

Il est allé plus loin dans un article ultérieur sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Alors que la barbarie des atrocités d’aujourd’hui devient plus claire, nous sommes sans équivoque aux côtés d’Israël », a-t-il écrit.

« Cette attaque du Hamas est lâche et dépravée. »

Afrique du Sud

Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a exprimé sa « grave préoccupation face à la récente escalade dévastatrice du conflit israélo-palestinien ».

« La région a désespérément besoin d’un processus de paix crédible qui réponde aux appels d’une pléthore de résolutions précédentes de l’ONU en faveur d’une solution à deux États et d’une paix juste et globale entre Israël et la Palestine », ajoute le texte.

Inde

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que son pays était « solidaire d’Israël en cette heure difficile ».

« Profondément choqué par la nouvelle des attaques terroristes en Israël », a déclaré Modi.

Yémen

Au Yémen, les rebelles Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa ont exprimé leur soutien à « l’opération jihadiste héroïque ».

Dans un communiqué publié sur le site Internet de l’agence de presse SABA, contrôlée par les Houthis, le groupe militant aligné sur l’Iran a déclaré que l’attaque « a révélé la faiblesse, la fragilité et l’impuissance » d’Israël.

Il ajoute que cette opération « est une bataille de dignité, de fierté et de défense ».

(AFP)