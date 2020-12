2020 a été une année qui a bouleversé le monde – mais quiconque espère un répit en 2021 devra peut-être réfléchir à nouveau, du moins selon les prédictions faites par le mystique bulgare aveugle Baba Vanga.

Le supposé clairvoyant a prédit que le monde souffrira de « beaucoup de cataclysmes et de grandes catastrophes » en 2021 alors que trois « géants » s’unissent et qu’un « dragon fort » s’empare de l’humanité.

«Des temps difficiles viendront», aurait prédit la mystique avant sa propre mort en 1996, ajoutant que «les gens seront divisés par leur foi».

«Nous assistons à des événements dévastateurs qui changeront le sort et le destin de l’humanité», a-t-elle déclaré.

Mystic: Baba Vanga (photo) est devenue une figure culte parmi les théoriciens du complot après que certaines de ses déclarations se soient révélées étrangement vraies

Le supposé clairvoyant a prédit que le monde souffrira de « beaucoup de cataclysmes et de grandes catastrophes » en 2021 alors que trois « géants » s’unissent et qu’un « dragon fort » s’empare de l’humanité

Le « Nostradamus des Balkans » a également prédit avant sa mort qu’un remède contre le cancer serait trouvé en 2021

Quelle est la qualité du disque de Baba Vanga? 2019: DOOM POUR TRUMP ET PUTIN Prédiction: Les prévisions de Baba Vanga pour 2019 étaient très similaires à ses prévisions pour 2020, prévoyant une maladie pour Trump et une tentative d’assassinat contre Poutine. Elle a également prédit un effondrement économique européen. Résultat: Trump et Poutine ont tous deux survécu à 2019 physiquement indemnes. L’économie européenne a bégayé mais ne s’est pas effondrée. 2018: RISE OF CHINE Prédiction: La Chine deviendrait la prochaine grande superpuissance et une nouvelle forme d’énergie émergerait sur Vénus. Résultat: Le statut de la Chine en tant que puissance mondiale a augmenté depuis la mort de Baba Vanga, mais il n’y a aucune raison de distinguer 2018. Il n’y a pas eu de découverte majeure sur Vénus. 2017: LA FIN DE L’AMÉRIQUE Prédiction: Le 44e président américain serait le dernier. Selon certaines versions, elle a également prédit qu’il serait noir. Résultat: Barack Obama était en effet le premier président afro-américain. Mais Donald Trump est devenu le 45e président en janvier 2017. 2016: LA FIN DE L’EUROPE Prédiction: Le mystique a souligné 2016 comme l’année où l’Europe «cesserait d’exister», faisant une terrible prédiction «d’espaces vides et de terrains vagues, presque dépourvus de toute forme de vie». Résultat: L’Europe a été secouée par le résultat du Brexit de 2016, mais «cesser d’exister» est une interprétation extrême. 2004: TSUNAMI DE LA BOXE Prédiction: «Une énorme vague couvrira une grande côte couverte de gens et de villes, et tout disparaîtra sous l’eau. Tout fondra, tout comme la glace. Résultat: Le tsunami du lendemain de Noël de 2004 a dévasté l’Indonésie, le Sri Lanka, l’Inde, la Thaïlande et d’autres pays, faisant plus de 230 000 morts. 2001: ATTAQUES DU 11 septembre Prédiction: Baba Vanga a prédit «l’horreur» pour les États-Unis, avertissant en 1989 que «les frères américains tomberont après avoir été attaqués par les oiseaux d’acier». Résultat: Quatre avions détournés ont semé la terreur en Amérique le 11 septembre, tuant près de 3 000 personnes. Les «oiseaux d’acier» pourraient être lus comme une référence aux jets. 1979: MONTÉE DE LA RUSSIE Prédiction: En 1979, Baba Vanga a prédit une future domination russe sous la «gloire de Vladimir» dans laquelle le pays deviendrait «seigneur du monde». Résultat: La Russie a un leader homme fort appelé Vladimir, mais Moscou a perdu son statut de superpuissance depuis 1979.

Certains ont interprété le «dragon» comme la domination croissante de la Chine dans le monde.

Le « Nostradamus des Balkans » a également prédit avant sa mort qu’un remède contre le cancer serait trouvé en 2021.

Elle a déclaré: « Le jour viendra où le cancer sera lié par des chaînes de fer. »

Baba Vanga est devenue une figure culte parmi les théoriciens du complot après que certaines de ses déclarations se soient révélées étrangement vraies.

Ses prédictions durent jusqu’en 5079, quand elle pense que le monde prendra fin.

Le mystique a également revendiqué Donald Trump souffrira de surdité et de maladie mortelle en 2021 et Vladimir Poutine devra repousser une tentative d’assassinat l’année prochaine, tandis que l’Europe se prépare à une attaque chimique des extrémistes musulmans.

Cependant, Trump et Poutine peuvent être rassurés du fait que les prédictions des deux dernières années étaient extrêmement similaires et qu’aucun sort de ce genre ne leur est arrivé, même si le président américain a eu un contact avec Covid-19 cette année.

Les prophéties de malheur de Baba Vanga incluent également une armée d ‘«extrémistes musulmans» envahissant l’Europe avec des armes chimiques.

Les adeptes de l’aveugle diseuse de bonne aventure citent la même prédiction de la chute de l’Europe depuis des années et aucun désastre de ce genre ne s’est produit.

Son affirmation selon laquelle l’Europe « cesserait d’exister d’ici 2016 » a suscité des hochements de tête lorsque la Grande-Bretagne a voté en faveur de la sortie de l’UE lors du référendum de cette année-là, ébranlant Bruxelles et provoquant d’âpres retombées politiques.

Cependant, même le Reste le plus ardent ne prétendrait pas que le résultat a laissé «des espaces vides et des terrains vagues, presque dépourvus de toute forme de vie», comme Baba Vanga le prévoyait.

Sa «grande guerre musulmane» prédite en Europe ne s’est pas non plus concrétisée.

Une tentative d’assassinat contre Poutine ne peut être exclue et un véritable complot visant à le tuer a été arrêté en 2012.

Cependant, le président russe s’entoure d’une escouade de tireurs d’élite hautement qualifiée dont la seule tâche est de le maintenir en vie.

Poutine devrait également surveiller le ciel à la recherche d’une météorite géante qui devrait frapper la Russie, selon Baba.

Le bulgare Baba, décédé à l’âge de 85 ans en 1996, était également connu sous le nom de «Nostradamus des Balkans».

Elle a mystérieusement perdu la vue à l’âge de 12 ans lors d’une énorme tempête.

Sa famille l’aurait retrouvée plusieurs jours plus tard à la porte de la mort – les yeux fermés et couverts de saleté.

Elle a affirmé plus tard avoir vécu sa première vision lorsqu’elle était portée disparue et elle croyait avoir reçu le pouvoir de prédire l’avenir et de guérir les autres.

Les croyants affirment que Baba a même prédit les attentats du 11 septembre 2001, affirmant que «deux oiseaux d’acier» attaqueraient «des frères américains».

Elle a dit: «Horreur, horreur! Les frères américains tomberont après avoir été attaqués par les oiseaux d’acier. Les loups hurleront dans un buisson et du sang innocent jaillira.

Quatre avions détournés ont fait horreur en Amérique le 11 septembre 2001, ce qui pourrait être considéré comme la preuve que la prédiction des «oiseaux d’acier» était correcte.

Sous la menace: Donald Trump (photo de gauche) et Vladimir Poutine (droite) devront repousser les tentatives d’assassinat, la surdité et les maladies mortelles en 2021

Baba bulgare, décédé à l’âge de 85 ans en 1996, était également connu sous le nom de « Nostradamus des Balkans »

Les croyants affirment que Baba a même prédit les attentats du 11 septembre 2001, affirmant que « deux oiseaux d’acier » attaqueraient « des frères américains »

L’affirmation est suffisamment vague pour qu’un certain nombre de désastres puissent être considérés comme accomplissant la prophétie, mais la «précision» de sa prédiction a contribué à lui donner un statut de secte.

Il n’y a pas de source faisant autorité sur ses prédictions et les experts disent que beaucoup d’entre elles sont transmises via les médias sociaux en Russie.

Parmi les prédictions les moins fructueuses qui lui ont été attribuées, il y avait que Barack Obama serait le «dernier président américain». Donald Trump a prouvé qu’elle avait tort le 20 janvier 2017.

Elle a également prédit la fin de la faim dans le monde d’ici 2028, les colonies martiennes acquérant des armes nucléaires d’ici 2256 et la Terre devenant inhabitable d’ici 2341.

En 1979, elle a déclaré à l’écrivain Valentin Sidorov que la Russie deviendrait le «seigneur du monde» après que l’Europe soit devenue un «terrain vague».

« Tout va fondre, comme de la glace, un seul reste intact – la gloire de Vladimir, la gloire de la Russie », aurait-elle déclaré – une possible référence à Poutine.

Le mystique aurait également prophétisé le Brexit en disant que l’Europe telle qu’elle est connue « cesserait d’exister » d’ici la fin de 2016 et qu’un une armée extrémiste envahirait l’Europe, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent.