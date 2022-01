Le monde se souvient de l’Holocauste alors que l’antisémitisme augmente dans la pandémie

« J’ai vécu à New York pendant 75 ans, mais je me souviens encore bien de la terrible période d’horreur et de haine », a déclaré la survivante Inge Auerbacher, 87 ans, au parlement allemand. « Malheureusement, ce cancer s’est réveillé et la haine des Juifs est de nouveau monnaie courante dans de nombreux pays du monde, dont l’Allemagne. »