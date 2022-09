Le monde se rapproche d’une nouvelle guerre froide menée avec une technologie autoritaire

Au-delà de l’OCS, le régime autocratique vénézuélien a annoncé en 2017 une carte d’identité intelligente pour ses citoyens regroupant des informations sur l’emploi, le vote et les informations médicales avec l’aide de la société de télécommunications chinoise ZTE. Et Huawei, une autre société de télécommunications chinoise, dispose d’un réseau mondial de 700 localités avec ses technologie de la ville intelligente, selon le rapport annuel 2021 de l’entreprise. C’est en hausse par rapport à 2015, lorsque l’entreprise avait environ 150 contrats internationaux dans les villes.

Plateformes de surveillance chinoises utilisées pour le maintien de l’ordre et la sécurité publique

Les démocraties sont également impliquées dans l’autoritarisme numérique. Les États-Unis disposent d’un formidable système de surveillance construit sur une base de technologie chinoise ; une étude récente du groupe de recherche industriel Top10VPN a montré plus de 700 000 réseaux de caméras américains gérés par les sociétés chinoises Hikvision et Dahua.

Les entreprises américaines aussi soutenir une grande partie de l’industrie de l’autoritarisme numérique et sont des acteurs clés dans des chaînes d’approvisionnement complexes, ce qui rend difficile l’isolement et la responsabilisation. Intel, par exemple, alimente les serveurs pour Tiandy, une société chinoise connue pour avoir développé des « chaises d’interrogatoire intelligentes » qui auraient été utilisées pour la torture.

Réseaux de caméras Hikvision et Dahua hors de Chine

Au-delà du code

L’autoritarisme numérique va au-delà des logiciels et du matériel. Plus largement, il s’agit de savoir comment l’État peut utiliser la technologie pour accroître son contrôle sur ses citoyens.

Les pannes d’Internet causées par des acteurs étatiques, par exemple, ont augmenté chaque année au cours de la dernière décennie. La capacité d’un État à couper Internet est liée à l’étendue de sa propriété sur l’infrastructure Internet, une caractéristique des régimes autoritaires comme la Chine et la Russie. Et à mesure qu’Internet devient plus essentiel à tous les aspects de la vie, le pouvoir des coupures de courant de déstabiliser et de nuire aux gens augmente.

Au début de cette année, alors que des manifestations anti-gouvernementales secouaient le Kazakhstan, membre de l’OCS, l’État a presque entièrement fermé Internet pendant cinq jours. Pendant ce temps, les troupes russes sont descendues sur les grandes villes pour réprimer la dissidence. La panne d’électricité a coûté au pays plus de 400 millions de dollars et couper les services essentiels.

D’autres tactiques incluent des modèles d’utilisation la fusion des données et l’intelligence artificielle pour agir sur les données de surveillance. Lors du sommet de l’OCS de l’année dernière, les représentants chinois a organisé un panel sur les algorithmes stratégiques des Mille Villes, qui a expliqué au public comment développer un «cerveau de données national» qui intègre diverses formes de données financières et utilise l’intelligence artificielle pour les analyser et leur donner un sens. Selon le site Web de l’OCS, 50 pays “menent des pourparlers” avec l’initiative des algorithmes stratégiques des mille villes.

Dans le même ordre d’idées, l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale se répand à l’échelle mondiale et les investissements dans les technologies informatiques visuelles avancées qui aident à donner un sens aux séquences de caméras ont également augmenté, en particulier en Russie.