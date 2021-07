Le monde se rapproche de la guerre nucléaire parce que la Russie et la Chine développent de nouveaux missiles et sous-marins, prévient le Pentagone

LE monde se dirige vers une guerre nucléaire alors que la Russie et la Chine modernisent les missiles balistiques et développent de nouveaux sous-marins, selon un rapport explosif du Pentagone.

Washington a tenté de réduire son nombre d’armes nucléaires mais les puissances étrangères ont pris la direction opposée, révèle le dossier 2020.

Le monde se rapproche de la guerre nucléaire alors que les responsables chinois modernisent leur arsenal nucléaire, selon un rapport. Crédit : AFP

Il déclare : « Aucun adversaire potentiel n’a réduit le rôle des armes nucléaires dans sa stratégie de sécurité nationale ou le nombre d’armes nucléaires qu’il déploie. »

Le rapport met en garde contre des conflits régionaux potentiels impliquant des armes nucléaires dans plusieurs parties du monde.

Les responsables gouvernementaux affirment que la modernisation nucléaire stratégique de la Russie a augmenté, ce qui signifie que Moscou peut augmenter le nombre de ses ogives, selon le rapport.

Et, selon certaines informations, Pékin envisage de développer des systèmes d’armes nucléaires autonomes, rapporte le New York Post.

L’ambassadeur Robert Wood a déclaré jeudi aux journalistes: « S’ils devaient développer ce type d’armes et de systèmes aériens, cela pourrait potentiellement changer l’environnement de stabilité stratégique de manière dynamique. »

Camions militaires chinois transportant des missiles balistiques lors des célébrations du 70e anniversaire commémorant la fondation de la Chine communiste Crédit : AP : Presse associée

Des responsables nord-coréens testent le missile sous-marin Pukguksong-2 en février 2017 Crédit : Reuters

Des responsables russes ont déclaré avoir mené des exercices impliquant des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire dans l’Arctique Crédit : AP

Les responsables nord-coréens ont accéléré les tests de missiles capables d’atteindre les côtes américaines tandis que l’Iran aurait la technologie et la capacité de créer une arme nucléaire d’ici un an, rapporte MailOnline.

Pyongyang constituerait la « menace de prolifération la plus immédiate et la plus grave » pour l’ordre international, selon le rapport de la défense.

Et, les responsables s’inquiètent de la « stratégie agressive » de l’Iran qui pourrait déstabiliser les relations au Moyen-Orient et se méfient de leur engagement à réduire leur arsenal nucléaire.

Les experts de la défense ont recommandé : « Des options de réponse nucléaire américaines flexibles et limitées peuvent jouer un rôle important dans le rétablissement de la dissuasion après une escalade nucléaire limitée de l’adversaire. »

Et le programme nucléaire de Washington ne doit être utilisé que dans des « circonstances extrêmes » et les responsables gouvernementaux doivent communiquer d’une manière qui soit comprise par les puissances voyous.

L’imagerie satellite montre la construction de 119 silos de missiles près de Yumen, en Chine, ce qui indique que Pékin renforce son arsenal nucléaire Crédit : Centre d’études sur la non-prolifération

La publication du rapport intervient alors que les États-Unis et la Russie ont prolongé de cinq ans le nouveau traité de réduction des armes stratégiques.

Moscou et Washington se sont retirés du Traité de 1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 2019.

Le pacte a mandaté les États-Unis et l’Union soviétique pour éliminer les missiles nucléaires d’une portée de 500 à 5 500 km.

Le mois dernier, Biden a déclaré « pas sous ma surveillance » en ce qui concerne le développement d’armes nucléaires par l’Iran.

Lors d’une réunion avec le président israélien sortant Reuven Rivlin, il a déclaré : « Ce que je peux vous dire, l’Iran n’aura jamais d’arme nucléaire sous ma surveillance.

Biden subit des pressions de la part des démocrates du Congrès pour qu’il rejoigne l’accord nucléaire iranien de 2015 dont l’ancien président Donald Trump s’est retiré.

Biden est sous pression pour rejoindre l’accord sur le nucléaire iranien Crédit : Reuters

L’ancien président Donald Trump s’est retiré du traité en 2018 Crédit : AFP ou concédants de licence

Israël et les États-Unis ont travaillé ensemble pour ralentir le programme nucléaire iranien, y compris les efforts pour détruire leurs stocks.

Pendant ce temps, la Russie a récemment testé une nouvelle arme nucléaire très secrète et des jets militaires ont été vus transportant des missiles hypersoniques sont des jeux de guerre intensifiés dans la mer Noire.

Une source anonyme de la défense du Kremlin a déclaré que le lancement avait eu lieu à la mi-juin.

Les rapports indiquent que l’IBCM a été développé par l’Institut de technologie thermique de Moscou et se décline en une variante mobile et une variante en silo.

Les systèmes mobiles bénéficient de plusieurs avantages car ils sont plus difficiles à localiser, suivre, cibler et détruire, selon l’agence de presse russe TASS.

Cela est arrivé alors que Moscou s’était engagé à couler les navires de guerre britanniques s’ils naviguaient trop près de la Crimée.

Et, il a été rapporté que des avions de chasse et des bombardiers russes avaient effectué des vols d’entraînement au combat dans l’est de la Méditerranée.

La Russie testerait une nouvelle arme nucléaire alors que les jeux de guerre s’intensifiaient en mer Noire Crédit : AP

Kim Jong-Un de Corée du Nord a averti qu’il se préparait à une confrontation militaire avec Washington Crédit : AP

Les avions à réaction MIG-31K transportaient des missiles hypersoniques mortels Dagger – l’une des armes new-age de Poutine.

Ils ont une portée de 1 250 milles et n’ont aucun match en Occident, selon Moscou.

Le despote nord-coréen Kim Jong-un a averti qu’il se préparait à une confrontation militaire avec Washington et s’est engagé à construire plus d’armes nucléaires, défiant Joe Biden.

Le dictateur a averti son peuple que la Corée du Nord devrait être prête pour « le dialogue et en particulier la confrontation avec l’Amérique ».

Il a fustigé l’approche de Washington à l’égard de la Corée du Nord alors qu’il exposait sa « contre-mesure stratégique et tactique avec les États-Unis ».

Pyongyang avait déjà accusé Biden de mener une « politique hostile ».

Il a fustigé le vœu du démocrate de lutter contre la menace nucléaire « par la diplomatie ainsi que par une dissuasion sévère ».

Les commentaires du dictateur sont intervenus après que les États-Unis ont exhorté le Nord à abandonner son programme de missiles nucléaires.