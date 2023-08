Il serait « poétiquement exagéré » de dire que les mesures contre Moscou fonctionnent, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

L’Europe est « destructeur » au nom du soutien à l’Ukraine, et la politique de sanctions de l’UE est la risée de la scène mondiale, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto. Il a réitéré la position de son gouvernement selon laquelle le conflit en Ukraine « doit finir cette minute. »

Ce serait un « exagération baroque et poétique » dire que les sanctions contre la Russie ont réussi à paralyser l’économie russe, a déclaré Szijjarto aux participants au festival politique Tranzit samedi.

«La politique de sanctions a échoué» dit-il, ajoutant que «Partout dans le monde, on se moque de la politique européenne de sanctions.»

L’UE a imposé 11 séries successives de sanctions à la Russie depuis le lancement de l’opération militaire de Moscou en Ukraine en février dernier. Alors que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a affirmé samedi que les sanctions étaient « produisant des effets concrets et tangibles sur l’ensemble de l’économie russe », le Fonds monétaire international prévoit que l’économie russe continuera de croître de 0,7% cette année et de 1,3% en 2024.















En revanche, la zone euro est entrée en récession plus tôt cette année après que le bloc se soit volontairement coupé de la Russie, son plus grand fournisseur d’énergie étranger. Avec la crise énergétique qui paralyse particulièrement la production industrielle allemande, la Russie a dépassé l’Allemagne en tant que cinquième économie mondiale l’année dernière, selon la Banque mondiale.

Les dirigeants européens ont adopté ces sanctions autodestructrices parce qu’ils « sont dans une psychose de guerre » » a déclaré Szijjarto, ajoutant que l’aide militaire de l’UE à Kiev menace également directement la sécurité du continent.

« Les États-Unis ont poussé l’Europe dans une compétition pour savoir qui aidera l’Ukraine et dans quelle mesure : une compétition d’aide militaire. » a-t-il dit, déplorant que les politiciens européens « accepté cette provocation » même si « nous détruisons littéralement l’Europe. »

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a refusé de permettre aux armes occidentales d’entrer en Ukraine via le territoire hongrois, et Szijjarto a voté à plusieurs reprises à Bruxelles contre l’augmentation du fonds d’armement de l’UE pour Kiev. Bien que la Hongrie soit partie à tous les paquets de sanctions de l’UE, Orban a réussi à obtenir des exemptions pour que la Hongrie puisse continuer à importer du pétrole et du combustible nucléaire en provenance de Russie en échange de son soutien à ces mesures.

Orban et Szijjarto ont tous deux appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, arguant que Kiev ne peut espérer vaincre la Russie sur le champ de bataille et que plus le conflit persiste, plus le risque d’escalade est grand et plus les conditions finales seront mauvaises. Ukraine.

« La seule position moralement tenable est [that] la guerre doit prendre fin cette minute », a-t-il déclaré samedi.