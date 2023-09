Le monde se « moque » des États-Unis, selon le gouverneur de l’Alaska

Restreindre délibérément les forages pétroliers et gaziers « n’a absolument aucun sens », a déclaré Mike Dunleavy à Fox News.

La décision du gouvernement américain d’annuler les licences de forage pétrolier et gazier et d’interdire la poursuite des forages aura pour effet de « entraver » l’économie du pays et n’a de sens que pour faire avancer le programme vert, a déclaré le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy.

L’administration du président Joe Biden a annulé mercredi sept licences de forage pétrolier et gazier d’une durée de dix ans accordées à l’Alaska Industrial Development and Export Authority (AIDEA) par l’ancien président Donald Trump. Le ministère de l’Intérieur de Biden a donné suite à cette décision en publiant une proposition visant à interdire les futurs baux sur plus de 40 % de la réserve nationale de pétrole en Alaska.

Biden a déclaré que ces deux mesures « contribuera à préserver nos terres et notre faune arctiques », ajoutant samedi qu’il « Continuez à prendre des mesures audacieuses pour répondre à l’urgence de la crise climatique et protéger nos terres et nos eaux pour les générations à venir. »

S’adressant à Fox News jeudi, Dunleavy a déclaré que « Cela n’a absolument aucun sens, quel que soit le point de vue, à moins que votre objectif ne soit de faire monter le coût du pétrole et du gaz au point de rendre certaines énergies renouvelables moins chères. »

Dunleavy, un républicain, a affirmé que la Russie, la Chine, l’Arabie Saoudite et l’Iran sont « en riant » à la politique énergétique de Biden.

« Ils se moquent ensemble des États-Unis d’Amérique » dit le gouverneur. «Je ne trouve nulle part dans l’histoire des États-nations ou des empires où ils ont travaillé à s’entraver à un tel degré que ce qui se produit actuellement avec cette administration. 2024 ne peut donc pas arriver assez tôt pour la plupart d’entre nous. »

Les prix de l’essence ont grimpé en flèche sous Biden, atteignant un niveau moyen record d’un peu plus de 5 dollars le gallon en juin dernier, contre environ 2 dollars lorsque le président a pris ses fonctions.

Les prix ont commencé à augmenter lorsque Biden a signé un décret en janvier 2021 interdisant les nouvelles licences pétrolières et gazières sur les terres fédérales, et ont atteint un sommet lorsque le conflit en Ukraine a ébranlé les marchés mondiaux de l’énergie. Avant les élections de mi-mandat de l’année dernière, Biden a tenté de stabiliser les prix de l’essence en drainant les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis et en faisant pression, sans succès, sur l’Organisation des États exportateurs de pétrole, dirigée par l’Arabie Saoudite, pour qu’elle réduise la production.

L’AIDEA fait valoir que Biden n’a aucun droit légal d’annuler les licences de forage existantes et a déclaré à Fox News qu’elle avait l’intention de contester la décision devant les tribunaux.