Le monde se mobilise en solidarité avec les protestations de l’Iran contre la mort de Mahsa Amini

Les Iraniens du monde entier se sont rassemblés en solidarité avec les protestations contre la mort de Mahsa Amini.

Amini est décédée quelques jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs.

Elle a été détenue pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la république islamique.

Les Iraniens basés à l’étranger et leurs partisans se sont rassemblés samedi dans des villes du monde entier en solidarité avec les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini sous la garde de la célèbre police des mœurs du pays.

Une vague de violence de rue a secoué l’Iran depuis qu’Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, est décédée quelques jours après son arrestation par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la république islamique pour les femmes.

Vendredi, des manifestations ont eu lieu dans tout l’Iran pour la 15e nuit consécutive, malgré une répression sanglante qui, selon un groupe de défense des droits, a fait plus de 80 morts.

“Femme, vie, liberté” et “Mort au dictateur”, ont-ils scandé dans les rues de Saqqez, la ville natale d’Amini, dans la province du Kurdistan.

La police anti-émeute s’est massée samedi aux principaux carrefours de Téhéran, au milieu de rapports faisant état de manifestations dans les universités pour demander la libération des étudiants arrêtés.

La chaîne de médias sociaux “1500tasvir” a partagé des séquences vidéo de grandes manifestations dans la capitale, ainsi que dans la ville sanctuaire de Mashhad et Kermanshah à l’ouest.

Des manifestations de soutien au mouvement ont lieu entre-temps dans 159 villes à travers le monde – d’Auckland à New York et de Séoul à Zurich, selon le groupe Iraniens pour la justice et les droits de l’homme.

“Soyez notre voix”, était le slogan d’une manifestation dans la ville de Brisbane, dans l’est de l’Australie, où les organisateurs ont déclaré que des milliers de personnes de la diaspora iranienne réclamaient les libertés dans leur patrie.

À Tokyo, des manifestants ont brandi des photos d’Amini et d’autres femmes qui ont brûlé leur foulard et coupé leurs cheveux avec défi lors des manifestations iraniennes.

Une demi-douzaine de femmes à Rome – parmi environ 1 000 qui se sont rassemblées au total, certaines agitant le drapeau national iranien – ont également coupé leurs cheveux par solidarité.

Arrestation d’étrangers

Les manifestations ont éclaté en Iran le 16 septembre, lorsqu’Amini a été déclarée morte trois jours après être tombée dans le coma après son arrestation.

Le groupe iranien des droits de l’homme basé à Oslo affirme qu’au moins 83 personnes ont été tuées dans la répression. Amnesty International affirme avoir confirmé 52 morts, tandis que l’agence de presse iranienne Fars a estimé le nombre de morts à “environ 60”.

Il s’agit des troubles les plus sanglants en Iran depuis la répression impitoyable des manifestations de novembre 2019 suite à une hausse soudaine des prix du carburant qui a tué au moins 304 personnes, selon Amnesty.

Les forces de sécurité ont utilisé des balles réelles et des gaz lacrymogènes vendredi pour tenter de disperser des manifestations dans diverses villes et villages du pays.

Mir Hossein Mousavi, un ancien Premier ministre assigné à résidence depuis plus d’une décennie, a exhorté les forces de sécurité à mettre fin à la violence, dans un message sur le compte Instagram du groupe d’opposition Kaleme.

“Je voudrais rappeler à toutes les forces armées leur engagement à protéger notre terre, l’Iran, ainsi que la vie, la propriété et les droits du peuple”, a-t-il déclaré.

Le ministère iranien des Renseignements a déclaré que “neuf ressortissants étrangers”, dont des ressortissants de France, d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas et de Pologne, ont été arrêtés “sur ou derrière les lieux d’émeutes”, ainsi que 256 membres de groupes d’opposition interdits.

Des troubles ont également éclaté vendredi dans la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est de l’Iran, qui borde l’Afghanistan et le Pakistan.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que deux de ses colonels avaient été tués, portant le bilan officiel à 20 morts lors des affrontements dans la province. Trois postes de police ont été attaqués.

Forces extérieures

“Plusieurs chaînes de magasins ont été pillées et incendiées, et un certain nombre de banques et de centres gouvernementaux ont également été endommagés”, a déclaré le gouverneur du Sistan-Balouchistan, Hossein Khiabani.

Le Sistan-Baloutchistan, frappé par la pauvreté, est un foyer d’affrontements avec des gangs de trafiquants de drogue, ainsi qu’avec des rebelles de la minorité baloutche et des groupes extrémistes musulmans sunnites.

L’Iran a blâmé les forces extérieures pour les manifestations à l’échelle nationale.

Mercredi, les gardiens de la révolution ont lancé des frappes transfrontalières de missiles et de drones qui ont tué 14 personnes dans le Kurdistan irakien autonome, accusant les groupes rebelles de la région d’alimenter les troubles.

Les États-Unis ont déclaré qu’un de leurs citoyens avait été tué dans les frappes.

Amnesty a déclaré que l’Iran utilisait intentionnellement la force létale pour écraser les manifestations dirigées par des femmes.

Il a déclaré avoir obtenu un document divulgué délivré aux commandants des forces armées dans toutes les provinces le 21 septembre leur ordonnant de “sévèrement affronter” les manifestants.

Un autre document divulgué a montré que le commandant de la province de Mazandaran a dit aux forces de “s’opposer sans pitié, allant jusqu’à causer des morts, à toute agitation par des émeutiers et des anti-révolutionnaires”.

Cinquante-quatre pays ont signé une déclaration “exhortant l’Iran à cesser d’utiliser la force contre des manifestants pacifiques”, a tweeté l’envoyé spécial américain pour l’Iran, Robert Malley.

L’avertissement intervient alors que l’Iran poursuit une intensification de la répression qui a vu l’arrestation de nombreux journalistes, militants et autres personnalités.