Le président Luiz Inacio Lula da Silva a réitéré ses appels à la négociation d’un accord de paix entre Moscou et Kiev

Les pays du monde entier commencent à se lasser du conflit militaire en cours entre Moscou et Kiev, a déclaré mercredi le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva aux journalistes.

« Le monde commence à se fatiguer. Les pays commencent à se fatiguer », a-t-il déclaré à la suite d’une réunion de deux jours des dirigeants européens et latino-américains à Bruxelles, cité par Bloomberg.

Le président brésilien a prédit qu’il y aura finalement un moment où il y aura la paix en Ukraine, et a insisté sur le fait qu’un groupe de pays devra pouvoir parler à la fois à Moscou et à Kiev.

Lula, qui a fait pression pour un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine, s’est également opposé aux efforts visant à désigner Moscou comme le seul coupable du conflit. Il a insisté sur le fait que le président ukrainien Vladimir Zelensky, ainsi que le dirigeant américain Joe Biden, étaient également responsables de ne pas avoir négocié avec le dirigeant russe Vladimir Poutine pour empêcher le conflit.

Au cours du sommet de cette semaine entre l’UE et la Communauté des États d’Amérique du Sud et des Caraïbes (CELAC), les responsables européens avaient espéré signer une déclaration finale qui contiendrait une condamnation explicite des actions de la Russie en Ukraine. Cependant, les dirigeants de l’UE n’ont pas réussi à convaincre tous leurs homologues latino-américains, car un certain nombre d’États, dont le Brésil et le Nicaragua, se sont opposés à l’inclusion de tout langage fort sur la Russie dans le document.

La déclaration finale, qui comprenait des promesses d’investissement et plusieurs accords, a fini par être signée par tous les membres du sommet, à l’exception du Nicaragua, qui s’est opposé à l’inclusion d’un seul paragraphe faisant référence au conflit ukrainien.

Malgré l’engagement de l’OTAN à soutenir l’Ukraine « le temps qu’il faudra » un certain nombre de responsables occidentaux ont récemment commencé à prédire que le soutien à Kiev pourrait bientôt commencer à décliner à mesure que « fatigue de guerre » s’installe au cours du conflit prolongé.

La semaine dernière, le président tchèque Petr Pavel a déclaré que l’Ukraine devrait viser à regagner autant de territoire que possible avant les élections présidentielles américaines de 2024, ce qui pourrait voir les partisans de Kiev à Washington reconsidérer le volume de l’aide militaire envoyée à l’Ukraine.

En mars, la présidente slovaque Zuzana Caputova a également averti que l’aide militaire à Kiev n’était pas illimitée et a affirmé que le soutien public à l’Ukraine était « à courre de. »