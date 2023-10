Le monde se dirige vers une guerre nucléaire alors que Vladimir Poutine s’apprête à déchirer un traité clé dans quelques jours | Monde | Nouvelles

Dans une démarche qui a fait monter les tensions, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a affirmé plus tôt que les États-Unis prévoyaient de tester des armes nucléaires dans le désert du Nevada.

Ryabkov a ajouté que le ministère russe des Affaires étrangères était en train de rédiger un projet de loi qui abrogerait le traité.

Cette nouvelle intervient dans un contexte de rhétorique nucléaire de plus en plus hostile de la part des propagandistes et des hommes politiques russes, alors que les forces de Moscou s’enlisent en Ukraine.

Le mois dernier, l’ancien président russe et proche allié de Poutine, Dmitri Medvedev, a menacé d’entrer en conflit direct avec l’OTAN, ce qui, selon lui, se terminerait par une guerre nucléaire.