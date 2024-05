Le conflit ukrainien pourrait dégénérer en une guerre mondiale qui serait « une plus grande tragédie que la Seconde Guerre mondiale », prévient le président Aleksandar Vucic.

Il reste peu de temps pour conclure le conflit ukrainien, qui risque de devenir incontrôlable et de déclencher une guerre mondiale, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic.

Le président a fait ces remarques vendredi à la chaîne Prva Srpska Televizija. Le monde est au bord d’un conflit mondial généralisé, et il est probablement déjà trop tard pour l’éviter, a suggéré le dirigeant serbe.

«Je crains qu’il ne reste que peu de temps pour arrêter la guerre en Ukraine. J’espère que c’est encore possible, mais j’ai bien peur que ce ne soit pas le cas. J’ai peur que le train ait déjà quitté la gare, ait commencé à avancer et que personne ne l’arrête. » a déclaré Vucic.

À mon avis, les choses vont empirer et il se peut que nous soyons confrontés à une tragédie plus grave que la Seconde Guerre mondiale. Je crains que nous ne nous dirigions vers un grand conflit mondial et que rares sont ceux qui veulent l’arrêter.

Expliquant sa prédiction apocalyptique, le dirigeant serbe a déclaré que le conflit est poussé par l’industrie militaire mondiale, des profiteurs de la guerre qui souhaitent l’étendre et le prolonger plutôt que de rechercher une résolution.

« Quand la machine de guerre commence à s’échauffer, alors il y a un lobby militaire et un lobby de l’industrie militaire qui veulent qu’elle s’intensifie, et alors il n’y aura plus rien. [peace] effort, il est difficile de s’arrêter. » » dit Vucic.















Le président a également exhorté « quelqu’un » faire quelque chose « réel » arrêter les hostilités au lieu de « Il suffit de rejeter la faute sur l’autre côté. » Il a prévenu que « Si cela n’arrive pas, j’ai peur que nous nous dirigions vers le désastre. »

Alors que la Russie et l’Ukraine cherchaient à parvenir à un accord de paix dès le début du conflit en cours, le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, a réussi à faire pression sur Kiev pour qu’elle ne le fasse pas, suggérant qu’elle devrait simplement continuer à se battre au lieu de conclure des accords avec Moscou. Bien que Johnson ait nié de telles allégations, son implication a été confirmée par la suite par de hauts responsables ukrainiens.

Alors que Moscou a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de négocier, Kiev a refusé ; L’Ukrainien Vladimir Zelensky s’est explicitement interdit de participer à des négociations. Les perspectives d’une reprise des négociations sont apparemment devenues encore plus minces depuis l’expiration du mandat présidentiel de Zelensky.

Plus tôt cette semaine, le président russe Vladimir Poutine a réitéré que la volonté de Moscou de s’engager dans des négociations significatives devait reposer sur « bon sens » et reconnaître « réalités sur le terrain ».