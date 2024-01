Le monde sauvage du biohacking n’a pas fait ses preuves et est coûteux, et vaut sans doute son prix.

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le battage médiatique autour du biopiratage vaut-il le prix d’entrée ?iStock/iStockPhoto/Getty Images

Combien d’argent paieriez-vous pour avoir les muscles, le métabolisme et l’énergie d’un jeune de 20 ans ? C’est le genre de question qui était autrefois réservée aux étudiants en philosophie sous-performants ou au monologue explicatif à la fin d’un film d’action. Mais ces dernières années, les géants de la technologie, les sociétés de suppléments et les gourous du bien-être se sont efforcés de rajeunir physiquement les gens, en vendant l’idée qu’avec les bons gadgets, pilules et routines, votre corps peut inverser son âge biologique.

Avec des statistiques disant que l’industrie de la longévité vaut la peine près de 320 millions de dollars américainsc’est une idée à laquelle beaucoup de gens adhèrent.

Entrez dans le biohacking, un terme fourre-tout désignant les expériences utilisées pour améliorer les fonctions de votre corps. Cela inclut tout, depuis les scientifiques bricoleurs qui s’injectent du outils d’édition de gènes devenir des cyborgs implanter des micropuces sous leur peau aux fous de la santé pratiquant le jeûne intermittent.

Bien que ses origines remontent à la fin des années 80, le biohacking a pris de l’importance au début, avec des types de la Silicon Valley réalisant des expériences sur eux-mêmes dans l’espoir d’optimiser leur efficacité. Travaillant en marge de la médecine conventionnelle, les biohackers visaient à repousser les limites perçues des limites du corps. Parmi les personnes engagées, ces limitations incluent à la fois le vieillissement et la mort elle-même.

Dernièrement, les idées sur le biohacking et la longévité se sont répandues dans les cercles de fitness et de bien-être.

À Toronto, salle de sport et studio de fitness Sueur et Tonique se positionne à l’avant-garde du mouvement, en réunissant sous un même toit un certain nombre d’outils de biohacking différents. Club transcender – un abonnement exclusif qu’il propose, coûtant 1 000 $ par mois – présente un certain nombre de services, dont la cryothérapie et lumière rouge traitements parallèlement à des cours d’exercices et à un entraînement personnel. Selon David Ingram, fondateur du club, toutes ces choses en tandem peuvent aider à la restauration du corps.

« Évidemment, ce ne sera pas abordable pour la majorité des gens, mais l’adhésion attire ceux qui prennent leur santé et leur bien-être très, très au sérieux », a déclaré Ingram.

Les traitements valent-ils leur prix ? Et peuvent-ils vraiment vous faire sentir plus jeune ? La cryothérapie met les sujets dans un froid extrême, les exposer à des températures de -130 C pour une courte durée. On suppose que cela aide à lutter contre l’inflammation et stimule même le métabolisme.

Utilisations de la thérapie par la lumière rouge lumière rouge à faible longueur d’onde sur le corps pour soulager les affections cutanées et augmenter la circulation, entre autres allégations.

Même si, de manière anecdotique, les gens peuvent se sentir mieux après avoir utilisé les deux traitements, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour prouver s’ils sont efficaces. À une échelle plus large, l’idée de considérer une personne physiquement plus jeune que son âge réel est difficile à qualifier de manière significative. Les dirigeants du secteur utilisent les données pour tenter d’étayer leurs affirmations.

InsideTracker, une marque de bien-être dont l’objectif est d’aider les gens à « vivre en meilleure santé plus longtemps », analyse le sang de ses clients à l’aide de 17 biomarqueurs différents. Grâce à ces informations, ils sont en mesure de déterminer l’état d’un patient âge biologique – appelé leur InnerAge – donnant des informations sur tout, des niveaux d’hormones à l’inflammation. À l’aide de ce numéro, l’équipe fait des recommandations personnalisées sur la nutrition, l’exercice et le mode de vie.

Chaque test coûtant entre 250 et 350 dollars, l’information n’est pas bon marché. Mais selon le Dr Gil Blander – directeur scientifique et co-fondateur d’InsideTracker – l’investissement en vaut largement la peine pour quiconque souhaite sérieusement prolonger sa durée de vie.

L’entreprise basée à Cambridge tente de « potentiellement ralentir le processus de vieillissement », a déclaré Blander. “InnerAge est un outil qui vous aide à comprendre ce qui se passe réellement à l’intérieur de votre corps et fournit une feuille de route individualisée vers un bien-être optimal.”

Les tests ont deux objectifs principaux : fournir aux gens des informations sur la santé qui, autrement, pourraient sembler nébuleuses, tout en gamifiant simultanément ces informations. En optimisant leurs biomarqueurs – souvent par quelque chose d’aussi simple que bouger davantage ou prendre des vitamines – les utilisateurs obtiennent un meilleur score à leur test sanguin, montrant un âge intérieur qui correspond à leurs objectifs de santé.

Il s’agit d’une extension de la façon dont les gens effectuent un plus grand nombre de pas quotidiens ou enregistrent leurs habitudes de sommeil sur leur téléphone, en suivant les points de données pour une meilleure version d’eux-mêmes. Utiliser des analyses de sang pour corriger les carences en vitamines ou décider de faire plus d’exercice peut certainement avoir un impact positif sur votre santé. Mais les sceptiques ne sont pas sûrs que le biohacking, sous ses différentes formes, puisse réellement conduire à la longévité. Sans données unifiées à tous les niveaux, il est difficile de qualifier objectivement leur effet réel sur notre corps.

De nombreux experts – comme professeur Charles Brennerun expert mondial en biologie, chimie et métabolisme du centre médical national City of Hope – ont affirmé qu’une couverture médiatique non critique et des documents de recherche médiocres ont propulsé le mouvement vers l’avant, les gens investissant de l’argent réel pour des choses qui conduisent finalement à un impact limité.

« Je ne prévois pas de développements technologiques qui prolongeront de manière significative l’espérance de vie maximale et je ne prévois certainement pas la vie éternelle. Les scientifiques qui promeuvent de telles innovations exagèrent grandement la capacité d’allonger l’espérance de vie, et ils continueront à promettre trop et à livrer trop peu », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Calcaliste.

Savoir si les traitements font réellement ce qu’ils prétendent est par nature un long jeu, mais pour les vrais croyants, avoir foi dans la promesse de longévité semble plus que valoir le pari. Le gain pourrait valoir toute une vie, si vous pouvez vous le permettre.