Le monde répond aux derniers chapitres des élections américaines

Pendant ce temps, les résultats d’une course extrêmement serrée pour deux sièges au Sénat en Géorgie qui pourraient placer le contrôle du Sénat entre les mains des démocrates – remettant le parti à la fois à la Maison Blanche et au Congrès. Le candidat démocrate Raphael Warnock a déjà été déclaré vainqueur de sa course et l’autre candidat démocrate, Jon Ossoff, gardera une courte avance à partir de mercredi matin.