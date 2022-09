Partout dans le monde, la mort de la reine Elizabeth II a suscité des réflexions sur l’ampleur historique de son règne et sur la manière dont elle a réussi à présider à la fin de l’empire colonial britannique et à embrasser l’indépendance de ses anciens dominions.

Les hommages à la vie de la reine ont afflué, des dirigeants mondiaux aux rock stars en passant par les gens ordinaires – ainsi que certaines critiques de la monarchie.

C’est au Cap, à l’occasion de son 21e anniversaire en 1947, que la princesse Elizabeth de l’époque a promis que «toute sa vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous sommes tous appartenir.”

L’empire britannique s’est rapidement effondré, mais Elizabeth a réussi à maintenir une position royale – bien que cérémonielle – à la tête du Commonwealth, les 56 nations des colonies britanniques pour la plupart précédentes.

“La reine a vécu une vie longue et conséquente, remplissant sa promesse de servir jusqu’à son tout dernier souffle à l’âge de 96 ans”, a déclaré vendredi le maire du Cap, Geordin Hill-Lewis, dans un communiqué. “Elle était une dirigeante exemplaire d’un genre rarement vu à l’ère moderne.”

En tant que reine, Elizabeth était considérée comme approuvant la naissance de démocraties dans les anciennes colonies d’Afrique où les citoyens noirs se voyaient auparavant refuser les droits fondamentaux, y compris le vote. Lorsqu’elle a dansé avec des diadèmes scintillants avec de nouveaux dirigeants africains dans les années 1960 et visité leurs capitales, elle a lustré les nouvelles institutions.

Lorsque la règle de la minorité blanche est finalement tombée en Afrique du Sud en 1994, Elizabeth a accueilli Nelson Mandela en tant que leader mondial. Son amitié ouvertement chaleureuse avec Mandela a été appréciée par lui, et cela lui a donné une nouvelle pertinence.

« Dans les années qui ont suivi sa sortie de prison, (Mandela) a cultivé une relation étroite avec la reine. Il l’a hébergée en Afrique du Sud et lui a rendu visite en Angleterre, prenant un plaisir particulier à explorer le palais de Buckingham. Ils se parlaient également fréquemment au téléphone, utilisant leurs prénoms les uns avec les autres en signe de respect mutuel ainsi que d’affection », a déclaré vendredi la Fondation Nelson Mandela dans un communiqué.

« Pour Madiba (le nom du clan de Mandela), il était important que l’ancienne puissance coloniale d’Afrique australe soit entraînée dans des relations cordiales et productives avec la nouvelle république démocratique d’Afrique du Sud. Pour la même raison, le fait que l’Afrique du Sud redevienne membre à part entière du Commonwealth après sa longue absence à l’époque de l’apartheid avait une signification particulière.

Un autre combattant radical anti-apartheid, l’archevêque anglican du Cap Desmond Tutu, entretenait également de bonnes relations avec la reine, et sa fondation lui a rendu hommage.

“Bien que bien installée dans la pompe, la cérémonie et le style de vie de la royauté et de l’empire, dans un monde de profondes inégalités, elle était une reine servante”, a déclaré vendredi la fondation et la confiance de Tutu.

En revanche, une vision cinglante du règne de la reine a été émise par le parti populiste sud-africain, les Economic Freedom Fighters. La reine était “à la tête d’une institution construite, soutenue et vivant d’un héritage brutal de déshumanisation de millions de personnes à travers le monde”, indique le communiqué.

“Nous ne pleurons pas la mort d’Elizabeth, car pour nous sa mort est un rappel d’une période très tragique de ce pays et de l’histoire de l’Afrique”, a déclaré le parti. «Au cours de ses 70 ans de règne en tant que reine, elle n’a jamais reconnu les atrocités que sa famille a infligées aux autochtones que la Grande-Bretagne a envahis à travers le monde. Elle a volontairement bénéficié de la richesse obtenue grâce à l’exploitation et au meurtre de millions de personnes à travers le monde.

Certains fans de football irlandais ont applaudi bruyamment la mort de la reine lors d’un match jeudi soir, selon des vidéos mises en ligne qui ont provoqué la colère de ses supporters. Les dirigeants de la République d’Irlande ont exprimé leurs condoléances et leur admiration pour la reine.

Les hommages généralisés qui ont suivi sa mort sont venus non seulement du président américain Joe Biden, mais aussi du président russe Vladimir Poutine.

Elle était une “femme d’État d’une dignité et d’une constance inégalées qui a approfondi l’alliance fondamentale entre le Royaume-Uni et les États-Unis”, ont déclaré Biden et la première dame Jill Biden dans un communiqué, ajoutant qu’elle “définissait une époque”.

Poutine a envoyé un télégramme au roi Charles III, le fils d’Elizabeth qui est automatiquement devenu le nouveau monarque britannique.

“Pendant de nombreuses décennies, Elizabeth II a légitimement apprécié l’amour et le respect de ses sujets, ainsi que l’autorité sur la scène mondiale. Je vous souhaite du courage et de la persévérance face à cette perte lourde et irréparable », a écrit Poutine.

Elizabeth a été pleurée dans toute l’Europe. En France, rival historique et allié contemporain de la Grande-Bretagne, les autorités ont ordonné vendredi que les drapeaux du palais présidentiel et des bâtiments publics soient mis en berne.

Le président Emmanuel Macron a salué son « autorité morale immuable » et sa connaissance intime du français. Il a déclaré qu’aucun autre souverain étranger n’avait visité le palais présidentiel plus souvent qu’Elizabeth, qui connaissait les huit présidents de la France contemporaine.

“La femme qui s’est tenue aux côtés des géants du XXe siècle sur le chemin de l’histoire est partie les rejoindre”, a déclaré Macron dans un communiqué.

Même dans les endroits où les relations avec la monarchie britannique sont compliquées, les hommages ont afflué. En Inde, autrefois colonie britannique, le Premier ministre Narendra Modi a qualifié Elizabeth de « pilier de notre temps ».

La mort de la reine est survenue alors qu’un nombre croissant de territoires britanniques dans les Caraïbes cherchent à remplacer le monarque par leurs propres chefs d’État alors que la Grande-Bretagne demande des excuses pour ses abus de l’époque coloniale et accorde à ses anciennes colonies des réparations pour l’esclavage.

Pourtant, les dirigeants des Caraïbes l’ont pleurée.

Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré que pendant de nombreuses années, Elizabeth a visité l’île chaque décennie.

“Sans aucun doute, elle a noué un lien spécial avec le peuple jamaïcain”, a-t-il déclaré. “Nous sommes attristés de ne plus revoir sa lumière, mais nous nous souviendrons de son règne historique.”

Le Premier ministre des Bermudes, David Burt, a noté que son règne “a duré des décennies de changements aussi immenses pour le Royaume-Uni et le monde”.

Il n’y a pas que la Grande-Bretagne qui a perdu sa reine. Elizabeth était également souveraine de 14 autres pays, dont la Jamaïque, le Canada, l’Australie, les îles Salomon et la Nouvelle-Zélande.

« Voici une femme qui a donné sa vie, entièrement, au service des autres. Et peu importe ce que l’on pense du rôle des monarchies dans le monde, il y a indéniablement, je pense ici, une démonstration de quelqu’un qui a tout donné au nom de son peuple », a déclaré la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il avait du mal à croire qu’il avait eu sa dernière conversation avec Elizabeth : “Ces conversations vont tellement me manquer”, a-t-il déclaré. Elizabeth avait visité le Canada environ 22 fois en tant que monarque.

«Pour la plupart des Canadiens, nous n’avons connu aucun autre souverain», a déclaré Trudeau. Il a dit qu’elle était «une présence constante dans nos vies – et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays».

L’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull, qui a mené une campagne ratée pour qu’un président australien remplace le monarque britannique à la tête de l’État australien, a failli pleurer en rendant hommage à Elizabeth.

“C’est la fin d’une époque et espérons que l’avenir, après le décès de la reine, sera celui où nous aurons un leadership aussi dévoué et désintéressé qu’elle l’a montré”, a déclaré Turnbull à l’Australian Broadcasting Corp.

La mort d’Elizabeth a retenu l’attention des gens en Chine, où c’était un sujet très tendance sur les réseaux sociaux.

“Je me sens assez triste”, a déclaré Bao Huifang, avocat à Pékin. “Elle a joué un rôle très important dans la stabilisation de la Grande-Bretagne et du monde.”

Le président chinois Xi Jinping a envoyé ses condoléances, notant qu’Elizabeth était le premier monarque britannique à visiter la Chine.

La mort d’Elizabeth survient dans un contexte de relations de plus en plus tendues entre la Grande-Bretagne et la Chine. Xi a déclaré qu’il était disposé à travailler avec le roi Charles III pour promouvoir des relations bilatérales “saines et stables”.

Aux États-Unis, les hommages sont venus non seulement des Bidens mais aussi de tous les anciens présidents vivants.

Barack Obama et sa femme, Michelle, ont déclaré qu’Elizabeth s’était approprié “le rôle de reine – avec un règne défini par la grâce, l’élégance et une éthique de travail infatigable”. George W. Bush l’a qualifiée de « femme de grande intelligence, de charme et d’esprit », et Jimmy Carter a déclaré que « la dignité, la grâce et le sens du devoir » d’Elizabeth étaient inspirants.

La rock star Elton John a rendu hommage lors de son concert à Toronto, disant qu’il avait été inspiré par elle et qu’il était triste qu’elle soit partie. “Elle a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce et décence et une véritable bienveillance”, a déclaré John.

Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité a rendu un hommage silencieux au début d’une réunion sur l’Ukraine. L’ambassadeur de France à l’ONU, Nicolas De Rivière, président du conseil, a adressé ses condoléances au nom de ses 15 membres.

Elizabeth a présidé “une période de changements historiques à la fois pour son pays et pour le monde”, a-t-il déclaré. “Sa vie a été consacrée au service de son pays.”

—Andrew Meldrum, Associated Press