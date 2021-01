PARIS (AP) – Pour les alliés et rivaux de l’Amérique, le chaos qui se déroule pendant les derniers jours de Donald Trump en tant que président est le résultat logique de quatre années d’instabilité mondiale provoquées par l’homme qui a promis de changer la façon dont le monde voyait les États-Unis.

De l’extérieur, les États-Unis n’ont jamais semblé aussi vulnérables – ou imprévisibles.

Les alliances qui s’étaient maintenues pendant des générations ont atteint un point de rupture sous Trump – de sa décision de se retirer de l’accord de Paris sur le climat et de l’accord sur le nucléaire iranien, jusqu’à la démission de l’Organisation mondiale de la santé au milieu d’une pandémie.

Et puis, en cherchant à renverser sa perte contre Joe Biden, Trump a bouleversé le principe fondamental des élections démocratiques que les États-Unis ont tenté – et parfois même réussi – d’exporter dans le monde entier. La durée de ces répliques n’est pas claire.

«C’est l’une des plus grandes tâches de l’avenir pour l’Amérique et l’Europe: lutter contre la polarisation de la société à ses racines», a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas. «Nous ne pourrons préserver la croyance en l’unité, en la démocratie en tant que forme d’État la plus humaine, et la conviction en science et en raison, si nous le faisons ensemble.»

Mais à bien des égards, l’Europe a déjà évolué, progressant sur l’accord avec l’Iran, négociant un accord commercial avec la Chine dirigé par l’Allemagne et organisant des actions mondiales pour protéger l’environnement.

Le même jour, une foule en colère a pris d’assaut le Capitole pour tenter de renverser l’élection présidentielle remportée par Biden, un nombre record d’Américains sont morts du coronavirus. Un autre événement récent a également montré la vulnérabilité des États-Unis: l’opération de cyberespionnage continue de se frayer un chemin à travers un nombre incalculable d’ordinateurs gouvernementaux et est imputée aux pirates d’élite russes.

Les dirigeants mondiaux qui ont vu la violence meurtrière à Washington «devront se demander si ces événements sont un événement aberrant – un ‘cygne noir’ – ou si ces groupes suprémacistes blancs extrémistes continueront à avoir une influence significative sur la direction des États-Unis à l’étranger et au pays. politique, au lieu de reculer avec la fin de l’administration Trump », a écrit mardi le groupe Soufan, une société mondiale de renseignement et de sécurité.

Les gens ont tendance à penser aux pays fragiles «en termes de guerre comme le plus gros problème, plutôt que de violence, et à penser en termes d’effondrement de l’État comme le plus gros problème plutôt qu’aux États qui se désintègrent intérieurement», a déclaré Rachel Kleinfeld, spécialiste de la démocratie et de la violence à la dotation Carnegie pour la paix internationale. Kleinfeld, comme beaucoup d’autres, a déclaré que l’assaut contre le Capitole américain avait peut-être atteint son paroxysme en quelques semaines, mais qu’il se préparait des années.

Et la capacité des États-Unis à lutter pour la démocratie était déjà ternie avant que la foule encouragée par Trump ne cherche à renverser sa défaite électorale. Pour beaucoup, ces événements n’étaient qu’une confirmation.

Des adversaires tels que la Russie, la Chine et l’Iran ont utilisé la violence pour remettre en question la démocratie américaine de manière plus générale.

Dans une note interne sur la «chaîne de dissidence» du département d’État obtenue par l’Associated Press, des diplomates américains ont déclaré que les actions de Trump avaient rendu leur travail plus difficile. «Il est essentiel que nous communiquions au monde que dans notre système, personne – pas même le président – n’est au-dessus de la loi ou à l’abri des critiques publiques», indique la note. «Ce serait un premier pas vers la réparation des dommages causés à notre crédibilité internationale.»

Trump n’a montré aucune contrition, cependant, affirmant mardi que ses remarques enflammées de rassemblement aux partisans étaient «tout à fait appropriées».

En Irak, un pays qui lutte toujours avec l’héritage controversé d’une invasion menée par les États-Unis au nom de la démocratie, de nombreuses personnes ont suivi les événements de Washington avec un mélange de choc et de fascination.

Le président américain de l’époque, George W. Bush, se vantait que l’Irak deviendrait un modèle de démocratie dans une région dirigée par des dictateurs. Au lieu de cela, le pays est tombé dans une guerre prolongée entre sunnites et chiites dans laquelle des dizaines de milliers de personnes sont mortes. Bien qu’elle ait un parlement actif et des élections régulières, il s’agit d’une démocratie dysfonctionnelle basée sur un accord de partage du pouvoir sectaire, avec des partis corrompus qui se disputent les ministères et les postes afin de pouvoir donner des emplois aux partisans tout en se remplissant leurs poches.

Ahmad al-Helfi, un caricaturiste politique irakien de 39 ans, a déclaré que ce qui s’est passé au Capitole américain est un coup dur pour la démocratie qu’il a tenté d’apporter en Irak et dans d’autres pays.

«En mobilisant ses partisans dans un effort pour renverser les résultats des élections, Trump a confirmé qu’au lieu d’exporter la démocratie en Irak, l’Amérique a importé le chaos, la transition non pacifique du pouvoir et le refus d’accepter les résultats des élections», a déclaré al-Helfi. .

Anahita Thoms, une avocate allemande et experte en commerce qui a passé des années à vivre et à travailler aux États-Unis, a déclaré que les événements de la semaine dernière marqueraient de manière indélébile l’image de l’Amérique à l’étranger. Thoms est membre du conseil d’administration de l’Atlantic Bridge, un groupe de réflexion promouvant la coopération entre l’Europe et les États-Unis – le genre d’organisation fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale lorsque les États-Unis ont aidé à reconstruire les économies de nombreux pays d’Europe occidentale qui avaient été détruit par la guerre.

L’Allemagne a été l’un des pays qui a le plus bénéficié de ces efforts financiers et démocratiques des États-Unis.

Pour l’avenir, elle a déclaré que les responsables américains pourraient avoir plus de mal à promouvoir la démocratie à l’étranger.

«Les États-Unis restent un pays qui vit ses valeurs démocratiques. Mais cette aspiration, qui est très fortement présentée au monde extérieur, ne doit pas avoir trop de fissures « , a déclaré Thoms. » Je pense que beaucoup de compétences diplomatiques seront nécessaires pour contrer ces images. «

L’International Crisis Group, qui se concentre normalement sur les zones de guerre mondiale, a rédigé sa toute première évaluation sur le risque de violence liée aux élections aux États-Unis en octobre. Stephen Pomper, qui a aidé à diriger les travaux sur le rapport et vit dans la région de Washington, a déclaré que dans le meilleur des cas, les États-Unis pourraient éventuellement signaler la décision du Congrès de reprendre la certification de l’élection de Biden après la violation comme une première étape dans protéger avec succès sa démocratie.

«Écoutez, nous avons créé ces institutions. Ils sont devenus une source de résilience pour nous. Ils nous ont aidés à traverser cette période très difficile. Laissez-nous vous aider à développer le même type de résilience », a-t-il déclaré, décrivant une hypothétique conversation future entre les États-Unis et un gouvernement en difficulté. «Ce serait une histoire positive à raconter à un moment donné, mais je ne pense pas que les pièces soient encore tout à fait là.

Le pape François était plus optimiste, déclarant à la chaîne italienne Mediaset: «Dieu merci, cela a explosé» au grand jour parce que «nous avons pu voir pourquoi et comment y remédier».

Les écrivains Associated Press Kristin Grieshaber et Frank Jordans à Berlin, Abdulrahman Zeyad à Bagdad, Matt Lee à Washington; et Frank Bajak à Boston a contribué.