« Le monde regarde » : les craintes grandissent d’une énorme invasion de Gaza par Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les craintes d’une vaste invasion terrestre de Gaza se sont répercutées dans tout le Moyen-Orient alors qu’Israël préparait sa réponse à la pire attaque qu’il ait subie depuis des décennies.

Des hommes armés du Hamas ont saccagé les villes israéliennes et tué au moins 250 personnes samedi alors qu’ils se retiraient avec des soldats et des civils en otages lors de la journée de violence la plus meurtrière pour Israël depuis la guerre du Yom Kippour il y a 50 ans.

Plus de 230 Palestiniens de Gaza ont également été tués lorsqu’Israël a répondu par des frappes de représailles dévastatrices.

L’armée israélienne combattait toujours avec le Hamas dans certaines régions du sud d’Israël à 1h30 du matin (10h30 GMT) et la situation dans le pays n’était pas totalement sous contrôle.

« Nous allons nous venger puissamment de ce jour noir », avait déclaré plus tôt le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Le Hamas a lancé une guerre cruelle et cruelle. Nous gagnerons cette guerre, mais le prix à payer est trop lourd à supporter. Le Hamas veut tous nous assassiner. C’est un ennemi qui assassine les mères et les enfants dans leurs maisons, dans leurs lits. Un ennemi qui enlève des personnes âgées, des enfants, des adolescentes.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que l’attaque lancée à Gaza s’étendrait à la Cisjordanie occupée et à Jérusalem.

« C’était le matin de la défaite et de l’humiliation pour notre ennemi, ses soldats et ses colons », a déclaré Haniyeh dans un discours. « Ce qui s’est passé révèle la grandeur de notre préparation. Ce qui s’est passé aujourd’hui révèle la faiblesse de l’ennemi.

« Tuer et capturer »

Samedi soir, dans le sud d’Israël, les habitants n’avaient pas encore reçu le feu vert pour quitter les abris où ils se cachaient des assaillants depuis le petit matin.

À Gaza, de la fumée noire et des flammes orange se sont élevées dans le ciel du soir depuis une tour touchée par une frappe aérienne israélienne. Des foules de personnes en deuil ont transporté dans les rues les corps des combattants enveloppés dans des drapeaux verts du Hamas.

Les morts et les blessés de Gaza ont été transportés dans des hôpitaux délabrés et surpeuplés, confrontés à de graves pénuries de fournitures et d’équipements médicaux. Le ministère de la Santé a déclaré que 232 personnes avaient été tuées et au moins 1 700 blessées.

Saleh al-Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas, a déclaré à Al Jazeera que le Hamas détenait un grand nombre de prisonniers israéliens, dont de hauts responsables militaires. Il a déclaré que le Hamas avait suffisamment de prisonniers pour qu’Israël puisse libérer tous les Palestiniens dans ses prisons.

« Nous avons réussi à tuer et à capturer de nombreux soldats israéliens », a-t-il déclaré.

Alors que les dirigeants du monde appellent à la retenue, de nombreux observateurs prédisent qu’une attaque terrestre majeure contre Gaza est probable.

« Il va y avoir un deuxième acte et c’est une invasion de Gaza, et je pense plus grande que celle de 2014, quand Israël a appelé 80 000 réservistes », a déclaré Yonah Jeremy Bob, analyste militaire pour le Jerusalem Post.

« D’ici un jour ou deux, Israël disposera d’une force massive qui sera capable de submerger les forces du Hamas à Gaza », a déclaré Bob à Al Jazeera.

« Le monde regarde »

Le président américain Joe Biden a dénoncé l’attaque « inadmissible » des combattants du Hamas et s’est engagé à garantir qu’Israël ait « ce dont il a besoin pour se défendre ». Il a déclaré à Netanyahu que les États-Unis « se tiennent aux côtés du peuple d’Israël ».

« Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple, point final. Il n’y a jamais de justification aux attaques terroristes et le soutien de mon administration à la sécurité d’Israël est solide et inébranlable », a déclaré Biden.

Biden a également averti les ennemis d’Israël que « ce n’est pas le moment pour un parti hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour en tirer un avantage ». Le monde regarde ».

L’Egypte est en pourparlers avec l’Arabie saoudite et la Jordanie dans le but de désamorcer les tensions israélo-palestiniennes, a indiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères.

Partout au Moyen-Orient, des manifestations de soutien au Hamas ont eu lieu avec des drapeaux israéliens et américains incendiés et des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens en Irak, au Liban, en Syrie et au Yémen.

En Iran, l’ennemi régional d’Israël, les députés ont ouvert leur session samedi en scandant « Mort à Israël » et « Israël sera condamné, la Palestine sera la conquérante ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré : « L’opération d’aujourd’hui a ouvert une nouvelle page dans le domaine de la résistance et des opérations armées contre les occupants. »

Dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour célébrer l’opération du Hamas.

« Faites tout ce qu’il faut »

Danny Danon, membre de la Knesset (parlement) israélienne, a déclaré qu’une réponse contre le Hamas était imminente.

« Les habitants de Gaza devront prendre en considération qu’ils devront en payer le prix. Contrairement au Hamas, nous n’avons pas l’intention de blesser les civils, mais lorsque nous poursuivrons le Hamas, nous serons forts, efficaces et nous ferons tout ce qu’il faut pour le traquer », a déclaré Danon à Al Jazeera.

« Nous ne resterons pas les bras croisés après que plus de 200 civils israéliens ont été massacrés aujourd’hui lors de notre fête juive. »

Ali Abunimah, co-fondateur du site Internet The Electronic Intifada, a déclaré que 80 ans de répression israélienne et de « massacres » en Palestine étaient la raison derrière les violences perpétrées samedi.

« Le peuple palestinien lutte à juste titre pour sa libération. Un peuple autochtone qui lutte pour son existence ripostera avec une grande motivation après des décennies de vie sous la botte de ce régime colonial dont la brutalité est mise en évidence par la réponse des dirigeants israéliens », a-t-il déclaré à Al Jazeera.