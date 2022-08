Le monde regarde le “PISTOLET CHARGÉ” de l’armageddon nucléaire, avertit le chef de l’ONU au milieu des tensions avec la Russie et la Chine

LE monde regarde le “pistolet chargé” de l’Armageddon nucléaire, a averti le chef de l’ONU dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie et la Chine.

Le secrétaire général Antonio Guterres était en visite dans la ville japonaise d’Hirochoma à l’occasion du 77e anniversaire du premier attentat à la bombe atomique pour tirer la sonnette d’alarme.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que le monde était en train de regarder un “pistolet chargé” de guerre nucléaire Crédit : Getty

Guterres a appelé les participants à se souvenir des plus de 140 000 Japonais morts à Hiroshima

Plus de 140 000 personnes sont mortes lorsque les États-Unis ont largué la première bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945 – anéantissant la ville et nombre de ses habitants.

Washington DC continuerait à tomber trois jours plus tard sur Nagasaki, tuant plus de 70 000 personnes, dans le but de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Le bombardement a laissé une cicatrice sur la psyché japonaise alors que des centaines de milliers de survivants se sont retrouvés sans visage ou sans yeux à cause de l’horrible explosion.

António Guterres a utilisé le sombre discours pour avertir que les crises en Ukraine et à Taïwan rapprochaient le monde d’un gouffre nucléaire.

Établissant des parallèles avec le passé, il a rappelé aux participants que “des dizaines de milliers” sont morts dans le “feu infernal” qui a englouti le sol même sur lequel il se tenait en un clin d’œil il y a 77 ans.

« Nous devons nous demander : qu’avons-nous appris du champignon atomique qui a enflé au-dessus de cette ville ? »

António Guterres a répété les avertissements qu’il avait lancés plus tôt cette semaine lors d’une conférence sur le traité de non-prolifération nucléaire à New York, au cours de laquelle il avait averti que “les crises à fortes connotations nucléaires” se propageaient rapidement.

“L’humanité joue avec une arme chargée”, a-t-il déclaré.

Il a ensuite accusé le président russe Vladimir Poutine d’utiliser les Ukrainiens comme “un instrument de guerre”.

Il a déclaré que le tyran russe “utilisait son propre peuple comme instrument de guerre et volait la vie et les moyens de subsistance de civils innocents dans un autre pays”.

Cela survient alors qu’un haut général britannique a averti que Poutine pourrait déployer des armes nucléaires tactiques si ses forces perdaient du terrain en Ukraine.

Sir Richard Barrons – qui a pris sa retraite en 2016 – a expliqué que la doctrine russe accepte l’utilisation d’armes nucléaires de petit calibre comme moyen de “coercition”.

“Ce serait la première utilisation d’armes nucléaires depuis 77 ans, brisant un énorme tabou, mais ce n’est pas inconcevable pour les Russes si la fin le justifie à leurs yeux”, écrit-il dans le Sunday Times.

Sir Richard a averti que l’Occident devait tenir compte du fait que Poutine est désormais “susceptible d’employer des armes nucléaires tactiques” s’il risque d’être repoussé en Ukraine.

Et alors que l’Ukraine devrait lancer une nouvelle offensive pour tenter de chasser les Russes, le général en chef a déclaré que la Russie pourrait mettre des armes nucléaires sur la table dès les premiers mois de 2023.

Sir Richard a écrit : « Une offensive et une mobilisation ukrainiennes plus larges attendues dès le printemps prochain pourraient conduire à des succès sur le champ de bataille et à la libération des terres saisies par la Russie.

“Cela pourrait créer d’autres risques.

« Si Poutine sent la défaite, sera-t-il tenté d’utiliser des armes nucléaires tactiques pour changer la réalité sur le champ de bataille ?

Le chef de la sécurité britannique, Sir Stephen Lovegrove, a déclaré que la tension accrue entre l’Occident, la Russie et la Chine rendait plus probable l’utilisation d’armes destructrices du monde.

Il a déclaré que la guerre en Ukraine, associée aux régimes secrets de Moscou et de Pékin, signifie que nous sommes “plus susceptibles de voir des” trous de ver d’escalade “- des échecs soudains et imprévisibles dans le tissu de la dissuasion provoquant une escalade rapide vers un conflit stratégique”.

S’exprimant à Washington DC au Center for Strategic and International Studies, il a déclaré que la guerre nucléaire n’avait été évitée pendant la guerre froide que parce que l’Union soviétique et l’OTAN avaient pu se parler avec une compréhension mutuelle qui, selon lui, n’existe pas aujourd’hui.

Il parlait alors que Kim Jong-un de la Corée du Nord a averti que la Corée du Sud poussait le monde au bord de l’armageddon nucléaire et a déclaré que les tensions montaient en mer de Chine méridionale par crainte que Pékin n’envahisse son petit voisin Taiwan.

La Chine a lancé jeudi une rafale de missiles balistiques qui ont atterri dans les eaux bloquées de Taïwan au milieu d’énormes exercices militaires aussi près que 12 milles de la côte de l’île.

Cela survient alors que la Chine a lancé jeudi ses plus grands exercices militaires jamais organisés autour de Taïwan dans une démonstration de force à cheval sur des voies maritimes internationales vitales.

Taïwan est en état d’alerte alors que la Chine organise une série de jeux de guerre en réponse à une visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Polosi sur l’île cette semaine.