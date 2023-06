Le monde regarde alors que le Canada s’apprête à saisir un avion-cargo russe pour l’Ukraine

Lorsque le premier ministre Justin Trudeau a informé les journalistes à Kiev le week-end dernier de son intention de saisir un avion-cargo russe bloqué sur le tarmac de Pearson International depuis plus d’un an, il a simplement confirmé ce que les avocats du commerce et les observateurs de l’industrie aéronautique attendaient depuis des semaines.

Lorsque le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal est revenu de réunions au Canada avec Trudeau et la ministre des Finances Chrystia Freeland en avril, il s’est rendu sur sa page Facebook pour souligner comment les dernières sanctions du Canada visaient Volga-Dnepr – une compagnie aérienne de fret russe qu’un tribunal ukrainien avait déjà clouée au sol. pour des infractions présumées à la sécurité.

« Préparer la confiscation des [Antonov-124] l’avion et les autres biens de l’agresseur au Canada et [transferring] au profit de l’Ukraine », a écrit Shmyhal.

Le Canada a ajouté Volga-Dnepr Group et Volga-Dnepr Airlines à sa liste d’entités russes sanctionnées le 5 avril. Mais les responsables ont très peu parlé de la saisie de cet avion-cargo – jusqu’à ce que la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, confirme les intentions du Canada dans le cadre d’un autre programme d’aide à l’Ukraine annoncé lors du récent voyage surprise de Trudeau.

« Si l’actif devait finalement être confisqué au profit de la Couronne, le Canada travaillera avec le gouvernement de l’Ukraine sur les options de redistribution de cet actif pour indemniser les victimes de violations des droits de l’homme, rétablir la paix et la sécurité internationales ou reconstruire l’Ukraine », indique un communiqué de presse publié samedi. par Affaires mondiales Canada (AMC).

Malgré cette lente marche apparente vers une annonce officielle, Trudeau a déclaré que le plan de son gouvernement était de faire en sorte que cette confiscation se produise «dès que possible».

« Nous sommes l’un des premiers pays à adopter une législation spécifique qui nous permet non seulement d’immobiliser cet avion, mais aussi de le saisir et de garantir qu’il ne sera plus jamais utilisé par la Russie dans l’effort de guerre ou tout autre effort », a déclaré Trudeau aux journalistes. .

« Il y a un processus. C’est l’un des premiers processus que nous traversons. Je peux vous dire que les Ukrainiens sont très heureux que la voie soit tracée, non seulement pour le Canada, mais aussi, espérons-le, pour d’autres pays.

Projet de loi de finances utilisé pour la loi sur les sanctions

Il y a un an, le gouvernement fédéral s’est donné le pouvoir de saisir et de vendre des actifs russes par le biais d’une loi d’exécution du budget.

À l’époque, Freeland a été informé que les pouvoirs de saisie pourraient être risqués pour le Canada.

Certains ont averti que les nouvelles puissances jouaient un peu lâche avec le droit international. Certains ont prédit que la vente ou le transfert d’actifs russes pour aider à reconstruire l’Ukraine (ou poursuivre d’autres causes louables) ouvrirait la porte à des gouvernements hostiles qui riposteraient en liquidant des actifs appartenant à des Canadiens, ce qui mettrait les investissements étrangers des citoyens et des entreprises canadiens à un risque accru chaque fois que les relations étrangères devenir aigre.

Le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, vu ici en train de rencontrer Justin Trudeau lors de la visite surprise du premier ministre canadien à Kiev samedi, a raflé le gouvernement canadien en révélant sur Facebook que le Canada saisirait un avion-cargo russe deux mois avant que le cabinet fédéral n’émette son ordre de faire donc. (Frank Gunn/La Presse canadienne)

Le Canada n’a pas utilisé ses nouveaux pouvoirs immédiatement.

Sa première décision est intervenue le 19 décembre dernier, avec un décret visant à saisir 26 millions de dollars américains d’actifs financiers détenus par Granite Capital, une société qui appartiendrait à l’oligarque russe sanctionné Roman Abramovich.

L’ordre de samedi saisissant l’Antonov-124 de Volga-Dnepr n’est que la deuxième utilisation de ce pouvoir par Ottawa.

Les sanctions gèlent généralement les avoirs comme une incitation (espérons-le) temporaire à changer de comportement. Lorsque les actifs sont vendus à titre de punition, ils ne peuvent pas être restitués si et quand le mal s’arrête. Les experts du commerce disent que c’est un écart important par rapport à la pratique passée.

«Le Canada est vraiment considéré comme le cas type», a déclaré John Boscariol, un avocat de Toronto qui représente des particuliers et des entreprises touchés par la réglementation des sanctions. À ce jour, les États-Unis n’ont poursuivi l’argent des oligarques russes que dans le cadre d’activités criminelles.

« Ils vont faire très attention à mettre les points sur les i et les barres sur les t », a déclaré Boscariol. « La dernière chose qu’ils veulent, c’est que ce soit un échec. »

Pas encore de dossier judiciaire

L’émission d’un décret pour saisir un bien n’est que la première étape. En vertu de la loi canadienne, ces biens demeurent la propriété de leurs propriétaires russes jusqu’à ce qu’un tribunal canadien ordonne une confiscation.

Au moment de la publication de cet article, le gouvernement fédéral n’avait pas encore confirmé que quoi que ce soit ait été déposé devant un tribunal de l’Ontario concernant l’avion-cargo ou la saisie des actifs d’Abramovich. Les observateurs de cas doivent diligemment vérifier et vérifier à nouveau les progrès.

L’équité procédurale exige que les propriétaires russes soient représentés devant les tribunaux. Mais on ne sait pas encore comment cela fonctionnerait. Un cabinet d’avocats canadien pourrait avoir besoin d’une autorisation spéciale de Joly pour agir au nom d’une entité ou d’un individu sanctionné, car les relations commerciales (comme être payé pour des services juridiques) sont autrement interdites.

GAC a refusé de répondre aux questions de CBC News sur la question de savoir si des autorisations ministérielles autorisant une telle représentation légale ont été accordées ou sont en préparation.

Le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre Chrystia Freeland ont rendu hommage aux soldats tombés au combat devant le mur du souvenir ukrainien à Kiev samedi. Le gouvernement Trudeau s’est engagé à utiliser le produit de la vente des actifs russes au Canada pour aider à financer la reconstruction de l’Ukraine. (Valentyn Ogirenko/Pool via Associated Press)

Un certain degré d’incertitude et de chaos accompagne tout processus judiciaire sans précédent. Mais la dernière tentative du gouvernement Trudeau de sévir contre les facilitateurs du président russe Vladimir Poutine impose de nouveaux fardeaux à un régime de sanctions canadien qui, selon des praticiens comme Boscariol, ne fournit pas de conseils efficaces sur la manière dont les entreprises et les particuliers peuvent éviter les violations dans leurs relations commerciales.

Le projet de loi budgétaire de ce printemps — maintenant au Sénat après son adoption par la Chambre des communes la semaine dernière — comprend des tentatives de clarification précédentes définitions vagues de la propriété qui deviennent maintenant plus critiques si le gouvernement a l’intention de commencer à saisir des actifs qui pourraient être détenue ou contrôlée en partie, mais pas entièrement, par des personnes ou des entreprises figurant sur la liste des sanctions du Canada.

Un avion de livraison COVID a atterri à Toronto

La seule raison pour laquelle cet avion se trouve même au Canada maintenant, c’est qu’il a été engagé pour livrer des expéditions massives de tests COVID pour le gouvernement fédéral.

Son arrivée à Pearson a coïncidé, puis s’est heurtée à la réponse rapide et ferme des alliés occidentaux à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Quelques heures après le déchargement de son approvisionnement en cas de pandémie, le Canada a fermé son espace aérien à tous les aéronefs russes.

Cela a laissé l’un des plus gros avions-cargos au monde bloqué à l’aéroport le plus achalandé de Toronto. D’autres avions de transport russes ont également été cloués au sol en Allemagne par des actions similaires.

Garer un avion de cette taille à Pearson coûte cher, au nord de 1 000 $ US par jour.

Cela signifie que l’entreprise pourrait maintenant devoir des centaines de milliers de dollars à l’administration aéroportuaire. Volga-Dnepr a-t-il une incitation à payer la facture d’un avion qu’il est sur le point d’abandonner ?

Il est également difficile de savoir si l’avion reste en état de navigabilité. Des jets massifs assez gros pour transporter par avion des chars Leopard pour l’armée canadienne ne sont pas destinés à rester sur le tarmac pendant des mois. Il n’est pas clair qu’il soit même légal d’être payé pour effectuer l’entretien d’un actif sanctionné.

Cet Anatov-124 — surnommé le « T-Rex de l’aviation lourde » — embarque 24 roues pour supporter son poids. Le fait que cela s’enfonce dans le même trottoir pendant des mois pèse lourdement sur l’infrastructure de fret déjà tendue.

Aujourd’hui, nous avons annoncé la saisie de l’avion cargo russe Antonov à l’aéroport Pearson. Cela envoie un message clair à la Russie que leur invasion illégale continue d’avoir des conséquences. Nous serons toujours là pour le peuple ukrainien. https://t.co/hu7RiZLtw9 pic.twitter.com /pSLkGqV7lc —@OmarAlghabra

Lundi, Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, a remercié le ministre des Transports Omar Alghabra pour son « leadership dans ce dossier » — sans préciser exactement ce qui se passera ensuite. L’administration aéroportuaire a renvoyé ces questions au gouvernement fédéral.

Néanmoins, a déclaré Flint, « cette action nous permettra éventuellement de commencer à utiliser l’espace de stationnement actuellement occupé par l’avion pour les opérations ».

« Pendant que l’actif est saisi, Services publics et Approvisionnement Canada en prendra le contrôle et le gérera conformément à cette ordonnance », a déclaré le porte-parole de GAC, Jason Kung, en réponse aux questions de CBC News dimanche soir. « Services publics et Approvisionnement Canada gère les biens saisis conformément à la réglementation fédérale et en dispose si les tribunaux déclarent la confiscation.

Dans sa couverture de cette annonce, Russia Today, ami du Kremlin, a qualifié l’avion de « volé » par le Canada.

« Le monde regarde », a déclaré Boscariol. « Chaque fois que vous créez un précédent comme celui-ci, il y aura des accusations selon lesquelles vous ne faites pas quelque chose conformément à l’ordre international. »

« Je pense qu’ils doivent maintenant s’inquiéter du fait que la Russie prenne des mesures contre les investissements canadiens sur le territoire russe » ou fasse des réclamations en vertu de son traité bilatéral d’investissement, a-t-il déclaré.

« Ce ne sera pas sans conséquence », a-t-il ajouté.

« En même temps, du point de vue du gouvernement canadien, l’optique du gouvernement agissant pour saisir les actifs des grandes sociétés russes au Canada est – du moins, selon eux – très positive. Je ne serais pas surpris d’en voir d’autres comme ça.