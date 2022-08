Le monde réagit au coup de couteau de Salman Rushdie — RT World News

Au milieu de la condamnation occidentale, les médias iraniens conservateurs ont qualifié l’auteur de “Satan” et d'”apostat”

Des auteurs et des responsables occidentaux ont fermement condamné l’attaque contre le romancier anglo-américain d’origine indienne Salman Rushdie, qui a été poignardé vendredi dans l’État de New York. Les médias et les responsables iraniens ont cependant réagi en rappelant les raisons qui ont poussé l’ancien dirigeant de la République islamique, l’ayatollah Khomeiny, à publier un édit religieux appelant à sa mort en 1989.

Le président français Emmanuel foudroyé l’auteur poignarde comme un “Lâche attaque par les forces de la haine et de la barbarie”, ajoutant que le « lutter contre l’obscurantisme » dans lequel Rushdie était engagé est “universel.”

Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a dit il était “consterné” par l’incident, ajoutant que l’auteur des “Versets sataniques” était « exercer un droit que nous ne devons jamais cesser de défendre ». Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a également appelé l’attaque de Rushdie “épouvantable” tout en remerciant les premiers intervenants pour “l’aidant si rapidement.”

L’homme de 75 ans, qui reste dans un état grave dans un hôpital après l’attaque, a également reçu des mots de soutien d’un certain nombre d’écrivains éminents. JK Rowling, l’auteur de la série Harry Potter, appelé les nouvelles de l’attentat “effroyable,” tandis que Stephen King exprimé son espoir que Rushdie est “d’accord” tandis que dynamitage son agresseur en termes durs.















L’auteur lauréat du prix Booker, Ian McEwan, a appelé l’attaque “Une atteinte à la liberté de pensée et d’expression.” Un autre lauréat du prix Booker, Arundhati Roy, a déclaré que l’assaut contre Rushdie était “vraiment déstabilisant pour beaucoup d’entre nous.” Suzanne Nossel, la directrice de PEN America, une organisation qui défend la liberté d’expression des écrivains, a également condamné ce qu’elle a appelé le “brutal prémédité” attaque contre Rushdie. “Nous espérons et croyons avec ferveur que sa voix essentielle ne peut pas et ne sera pas réduite au silence”, elle a ajouté.

Pendant ce temps, les médias iraniens ont également suivi de près les développements autour de l’attaque. Certains des médias apparemment les plus purs et durs ont même écrit à ce sujet en termes positifs. Le média Asr Iran a cité le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Khamenei, disant que le “La Flèche” abattu par son prédécesseur “Atteindra un jour la cible.” Le média a détaillé les circonstances de la condamnation à mort prononcée en Iran contre Rushdie dans un long article décrivant la publication du livre du romancier, “Les versets sataniques”, dans le cadre de la campagne occidentale contre l’islam et l’Iran en particulier.

Le journal Kayhan a publié un article dans lequel il décrivait l’agresseur de Rushdie comme une personne courageuse tout en qualifiant l’auteur lui-même. “un apostat”. Un autre journal iranien, le quotidien Khorasan, a publié un article intitulé : “Satan sur le chemin de l’enfer.”















Les principales agences de presse iraniennes, quant à elles, ont adopté un ton un peu plus modéré pour décrire l’incident. L’agence de presse IRNA a publié un récapitulatif d’un article de 2008 dans lequel la publication de “The Satanic Verses” était décrite comme faisant partie de l’Ouest “invasion culturelle” ciblant l’Iran et cherchant à ternir l’attrait soi-disant croissant de l’islam dans le monde et “éveil” des musulmans.

L’agence de presse Mehr a publié un article expliquant la décision de Khomeiny d’ordonner l’exécution de Rushdie, affirmant que « la compréhension profonde et la prévoyance de [Ayatollah Khomeini] a été clairement prouvé » décennies après l’émission de l’ordonnance.

Mohammad Marandi, conseiller de la délégation iranienne aux pourparlers de Vienne visant à relancer l’accord nucléaire de 2015, a remis en question le moment de l’attaque en disant qu’elle s’était produite comme “nous [were] près d’un accord nucléaire potentiel. Il a aussi appelé Rushdie un “pion de l’empire” et a dit qu’il ne “verserait pas de larmes” pour un auteur qui, selon lui, « jaillit une haine et un mépris sans fin pour les musulmans et l’islam ».

Le romancier primé Salman Rushdie a été poignardé lors d’un événement public dans l’État de New York vendredi. Il a reçu à plusieurs reprises des menaces de mort de la part d’islamistes pour son travail. Le roman “Les versets sataniques” est particulièrement considéré comme offensant par de nombreux musulmans. À la suite de l’attaque, l’auteur a été placé sous ventilateur et n’a pas pu parler, selon son agent.