Le monde réagit alors que les responsables de Gaza déclarent que 500 personnes ont été tuées lors d’une frappe israélienne sur un hôpital | Conflit israélo-palestinien Actualités

Au moins 500 personnes ont été tuées lors d’un raid aérien israélien contre l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza, selon les autorités palestiniennes dans le territoire assiégé.

Plusieurs dirigeants mondiaux ont condamné l’attaque.

Voici quelques-unes des premières réactions clés :

Palestine

Un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé le raid aérien comme un acte de « génocide » et une « catastrophe humanitaire ».

Abbas s’est également retiré d’une réunion prévue avec le président américain Joe Biden, qui devrait arriver dans la région mercredi.

Jordan

Dans un communiqué mardi, le ministère jordanien des Affaires étrangères a fermement condamné l’attaque israélienne et a souligné la nécessité d’une protection internationale pour les civils palestiniens et de la fin des combats.

Le roi Abdallah II a déclaré que le bombardement par Israël de l’hôpital de Gaza était un « massacre » et un « crime de guerre » sur lequel on ne pouvait passer sous silence.

Egypte

Le gouvernement égyptien a publié une déclaration dénonçant l’attaque « dans les termes les plus forts », appelant la communauté internationale à intervenir et à prévenir de nouvelles violations.

Qatar

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que l’attaque marquait une dangereuse escalade.

« L’expansion des attaques israéliennes sur la bande de Gaza pour inclure les hôpitaux, les écoles et d’autres centres de population constitue une escalade dangereuse », indique le communiqué.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

« L’OMS condamne fermement l’attaque contre l’hôpital arabe Al Ahli », a déclaré le directeur général de l’agence de santé des Nations Unies, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur la plateforme de médias sociaux X, ajoutant que les premiers rapports font état de « centaines de morts et de blessés ».

« Nous appelons à la protection immédiate des civils et des soins de santé, ainsi qu’à l’annulation des ordres d’évacuation. »

.@OMS condamne fermement l’attaque contre l’hôpital arabe Al Ahli, dans le nord de Gaza. Les premiers rapports font état de centaines de morts et de blessés. Nous appelons à la protection immédiate des civils et des soins de santé, ainsi qu’à l’annulation des ordres d’évacuation.#Pasunecible https://t.co/6I4t99WV03 – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 17 octobre 2023

La Ligue Arabe

Le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré que les dirigeants internationaux doivent « mettre immédiatement fin à cette tragédie » en réponse à l’attaque.

« Quel esprit diabolique bombarde intentionnellement un hôpital et ses habitants sans défense ? a-t-il écrit dans un article sur les réseaux sociaux, affirmant que « les mécanismes arabes documenteront ces crimes de guerre et que les criminels ne s’en tireront pas impunément ».

Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé l’attaque dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

« Frapper un hôpital contenant des femmes, des enfants et des civils innocents est le dernier exemple des attaques israéliennes dépourvues des valeurs humaines les plus fondamentales », a-t-il déclaré.

« J’invite toute l’humanité à agir pour mettre fin à cette brutalité sans précédent à Gaza. »

Canada

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a condamné l’attaque et a souligné l’importance de respecter les lois de la guerre.

« Les nouvelles en provenance de Gaza sont horribles et absolument inacceptables… le droit international doit être respecté dans ce cas et dans tous les cas. Il y a des règles concernant les guerres et il n’est pas acceptable de frapper un hôpital », a déclaré Trudeau aux journalistes.

L’Iran

Le ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé le raid aérien comme une attaque contre « des personnes non armées et sans défense », ont rapporté les médias officiels iraniens.