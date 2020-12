LONDRES, 24 décembre (Reuters) – La Grande-Bretagne a conclu jeudi un accord commercial sur le Brexit avec l’Union européenne, sept jours avant de quitter l’un des plus grands blocs commerciaux du monde dans son changement mondial le plus important depuis la perte de l’empire.

Voici quelques-unes des réactions:

JOUEURS MAJEURS:

Le Premier ministre britannique Boris Johnson:

« Nous avons … aujourd’hui résolu une question qui a tourmenté notre politique pendant des décennies et c’est à nous, tous ensemble, en tant que nation nouvellement et véritablement indépendante, de réaliser l’immensité de ce moment et d’en tirer le meilleur parti. »

Directement à l’UE, il a déclaré: « Nous serons votre ami, votre allié, votre partisan et, en fait, ne l’oublions jamais, votre marché numéro un. »

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’Allemagne soit en mesure de décider rapidement de soutenir ou non l’accord.

« Le gouvernement fédéral va maintenant examiner de près le texte de l’accord. Mais nous ne partons pas de zéro. La Commission a tenu les États membres au courant pendant tout le processus de négociation », a-t-elle déclaré.

Le président français Emmanuel Macron:

« L’unité et la force de l’Europe ont porté leurs fruits. L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous veillerons à ce que ce soit le cas. »

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, à Newstalk Radio:

« Aujourd’hui, nous avons enfin la certitude qu’il existe un accord commercial qui, je pense, protège l’Irlande dans les circonstances aussi bien que nous aurions pu l’espérer. »

Fonctionnaire du département d’État américain:

«Nous soutenons le Royaume-Uni dans sa décision souveraine de quitter l’UE, et nous attendons avec intérêt la poursuite de relations solides avec le Royaume-Uni et l’UE.

« Les États-Unis sont déterminés à négocier un accord de libre-échange global avec le Royaume-Uni. »

Le négociateur de l’Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier:

« L’horloge ne tourne plus », a déclaré Barnier lors d’une conférence de presse. « Aujourd’hui est un jour de soulagement. Mais teinté d’une certaine tristesse, alors que nous comparons ce qui a précédé avec ce qui nous attend. »

L’histoire continue

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen:

« Ce fut une route longue et sinueuse. Mais nous avons beaucoup à montrer. C’est juste, c’est un accord équilibré, et c’est la chose juste et responsable à faire pour les deux parties. »

ORGANISATIONS D’AFFAIRES:

Barrie Deas, directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs: «L’industrie sera amèrement déçue qu’il n’y ait plus de rupture définitive.

« C’est un peu un fudge. »

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium:

« Cela protège les consommateurs des deux côtés de la Manche de milliards de droits de douane sur les produits de tous les jours. Étant donné que les quatre cinquièmes des importations alimentaires britanniques proviennent de l’UE, l’annonce d’aujourd’hui devrait donner aux ménages du Royaume-Uni un soupir collectif de soulagement. »

Tony Danker, directeur général de la Confédération de l’industrie britannique:

« Cela constituera un énorme soulagement pour les entreprises britanniques à un moment où la résilience est au plus bas. Mais si tard dans la journée, il est vital que les deux parties prennent des mesures immédiates pour maintenir le commerce et les services en circulation pendant que les entreprises s’ajustent. .

«Par-dessus tout, nous avons besoin d’une confirmation urgente des délais de grâce pour lisser le bord de la falaise sur tout, des données aux règles d’origine, et nous devons nous assurer que les marchandises circulent à travers les frontières.

Adam Marshall, directeur général des chambres de commerce britanniques:

«Après quatre longues années d’incertitude et de bouleversements, et quelques jours à peine avant la fin de la transition, les entreprises ne pourront recueillir que des acclamations sourdes et fatiguées …

«N’oublions pas que de nombreuses entreprises sont déjà à genoux face à l’impact de la crise des coronavirus, et la plupart auront moins de ressources disponibles pour mettre en œuvre les changements nécessaires avec du personnel en congé et les vacances de Noël.»

Ian Wright, directeur général de la Fédération britannique des aliments et boissons:

«Le Premier ministre a promis aux entreprises britanniques plus d’un an de transition pour s’adapter à un nouvel ensemble de règles. Il nous a livré quatre jours ouvrables.

« Les fabricants de produits alimentaires et de boissons feront de leur mieux pour que la nourriture continue à circuler. Cependant, le chaos de cette semaine à Douvres et le dernier souffle de cet accord signifient qu’il y aura une perturbation importante de l’approvisionnement et que certains prix augmenteront. »

Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres:

«Les entreprises sont conscientes que ce n’est peut-être pas l’accord global qui avait été promis au début de cette entreprise.

<< Il est important que les deux parties restent ouvertes d'esprit à la nécessité de discussions futures, afin de garantir le meilleur commerce possible et l'accès aux biens et services dans les années à venir. Pour que Londres reste une ville mondiale de premier plan, il faudra les meilleures conditions possibles. Commerce."

Stephen Phipson, directeur général de l’organisme commercial des fabricants Make UK:

«L’industrie accueillera avec prudence le cadeau de Noël du gouvernement d’un accord commercial provisoire qui évite la catastrophe de l’absence d’accord; les tarifs et les quotas auraient été un désastre pour les exportateurs, mais nous devrons passer par là avec un peigne fin pour comprendre exactement quel sera l’impact sur les fabricants. «

Mike Hawes, directeur général de la Society of Motor Manufacturers and Traders:

«Nous attendons les détails pour garantir que cet accord fonctionne pour tous les produits et technologies automobiles, y compris les détails sur les règles d’origine et la future coopération réglementaire.

« Une période de mise en œuvre progressive est essentielle pour aider les entreprises des deux côtés à s’adapter et les efforts doivent maintenant être soutenus pour assurer une mise en œuvre harmonieuse, avec un commerce sans droits de douane pleinement accessible et efficace pour tous dès le premier jour. »

Paul Everitt, directeur général du groupe d’industrie aérospatiale ADS:

«Nous reconnaissons que l’accord ne répond pas à toutes nos ambitions et nous examinerons l’intégralité du texte juridique pour nous assurer que les domaines prioritaires tels que la sécurité aérienne et la réglementation des produits chimiques, les douanes et le contrôle aux frontières et l’Irlande du Nord sont correctement traités.

ENTREPRISES:

Airbus a salué la nouvelle et a déclaré dans un communiqué qu’il était heureux que la perturbation potentielle d’un scénario de non-accord ait été évitée.

DIAGEO

«Nous félicitons le Premier ministre britannique et son équipe pour la réalisation considérable de cet accord. Nous exhortons maintenant le gouvernement à utiliser la nouvelle politique commerciale indépendante du Royaume-Uni pour conclure les négociations avec les États-Unis, levant enfin les tarifs punitifs imposés sur le whisky écossais. «

SE NICHER

«Nous sommes heureux que le Royaume-Uni et l’UE aient pu parvenir à un accord avant la fin de la période de transition. Nous allons maintenant examiner les détails de l’accord et ses implications pour Nestlé.

« Nous avons travaillé très dur pour créer des plans d’urgence pour différents scénarios et nous les mettrons en place au fur et à mesure que nous nous adapterons aux nouveaux arrangements. »

LES POLITICIENS:

L’ancienne première ministre britannique Theresa May:

« Une très bonne nouvelle que le Royaume-Uni et l’UE sont parvenus à un accord sur les termes d’un accord – un accord qui donne confiance aux entreprises et aide à maintenir la fluidité des échanges. Au plaisir de voir les détails dans les prochains jours. »

L’ancien Premier ministre britannique David Cameron:

« Il est bon de terminer une année difficile avec des nouvelles positives. Un accord commercial est le bienvenu – et une étape vitale dans la construction d’une nouvelle relation avec l’UE en tant qu’amis, voisins et partenaires. Félicitations à l’équipe de négociation britannique. »

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon:

« Avant que la rotation ne commence, il convient de se rappeler que le Brexit se déroule contre la volonté de l’Écosse. Et aucun accord ne compensera jamais ce que le Brexit nous enlève. Il est temps de tracer notre propre avenir en tant que nation européenne indépendante. »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez:

« Je salue le principe d’accord entre l’UE et le Royaume-Uni … L’Espagne et le Royaume-Uni poursuivent leur dialogue pour parvenir à un accord sur Gibraltar. »

Le Premier ministre belge Alexander De Croo:

« En fin de compte, il n’y a qu’une chose qui m’importe: assurer la meilleure protection possible des intérêts économiques de la Belgique. Nous devons protéger nos entreprises belges de la concurrence britannique déloyale. »

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, a déclaré que les Pays-Bas « étudieraient attentivement les projets de textes », en particulier les accords sur des règles du jeu équitables entre l’UE et le Royaume-Uni, l’accès des pêcheurs néerlandais aux eaux britanniques et la gouvernance de l’accord. « Il y a très peu de temps pour faire ça. »

DANS LES RUES DE PARIS

Parisienne qui n’a donné son nom que sous le nom de Valentine: «C’était un tel fiasco, ce Brexit, et ça a duré si longtemps. Les Britanniques se rendront compte que ce n’est pas une situation viable pour eux économiquement, et contrairement à leur vœu pieux en partant, ils changera certainement d’avis, certainement, et en tout cas, je l’espère, car je suis pour l’Europe. «

Stagiaire à la mairie, qui lui a donné le nom de Jessica: «Cela m’ennuie parce que la Grande-Bretagne est un pays que j’aime beaucoup, et c’est un pays dans lequel j’aimerais m’installer à l’avenir, donc ça m’ennuie.

« En tant qu’Européen, je n’avais auparavant pas à effectuer autant de démarches administratives, donc c’est ennuyeux pour moi à cet égard, mais pour le reste, je m’en fiche. »

Vendeur Domingo Fernandez: « Même s’il n’y a pas eu d’accord, en tout cas, ils doivent partir, on ne peut pas faire demi-tour, pour le meilleur ou pour le pire, ils ont décidé de partir, voilà, ils ne peuvent pas faire demi-tour, qu’il y ait un accord ou non. » (Compilé par les bureaux de Reuters, Andrew Heavens / Barbara Lewis; édité par Philippa Fletcher)