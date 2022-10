Le monde réagit à la démission de Liz Truss | Nouvelles du monde

Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre après seulement 44 jours en poste – voici comment la nouvelle a été reçue dans le monde.

Russie : Liz Truss restera dans les mémoires pour son « analphabétisme catastrophique »

Le ministère russe des Affaires étrangères a salué la démission de Liz Truss, affirmant qu’elle était la “honte” d’une dirigeante dont on se souviendra pour son “analphabétisme catastrophique”.

“La Grande-Bretagne n’a jamais connu une telle disgrâce pour un Premier ministre”, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

L’allégation d’analphabétisme semble faire référence à la visite de Mme Truss à Moscou peu de temps avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine alors qu’elle était ministre britannique des Affaires étrangères.

Lors d’une réunion avec le vétéran ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, elle a semblé confondre deux régions de Russie avec l’Ukraine, déclenchant les moqueries du diplomate russe et à travers des talk-shows à la télévision d’État russe.

France : nous souhaitons la stabilité pour le Royaume-Uni

Le président français Emmanuel Macron a déclaré : “Je ne commenterai pas cette question qui concerne la politique britannique, mais ce que je veux dire, c’est que nous avons toujours eu des réunions et des échanges téléphoniques très constructifs, pas plus tard qu’il y a quelques jours à Prague. .

“Je veux aussi dire que la France, en tant qu’amie du peuple britannique, souhaite la stabilité et dans ce contexte de guerre et de tensions autour de la crise énergétique, il est important que la Grande-Bretagne reprenne le chemin de la stabilité politique et c’est tout ce que je souhaite.

“Sur le plan personnel, je suis toujours triste de voir partir un collègue et j’espère que la stabilité reviendra.”

États-Unis : nous continuerons à entretenir des relations étroites

Le président américain Joe Biden a déclaré : « Les États-Unis et le Royaume-Uni sont de solides alliés et des amis durables – et ce fait ne changera jamais.

“Je remercie la Première ministre Liz Truss pour son partenariat sur une série de questions, notamment en tenant la Russie responsable de sa guerre contre l’Ukraine.

“Nous poursuivrons notre étroite coopération avec le gouvernement britannique alors que nous travaillons ensemble pour relever les défis mondiaux auxquels nos nations sont confrontées.”

Irlande : le nouveau Premier ministre doit être nommé “le plus rapidement possible”

La Grande-Bretagne doit nommer un nouveau Premier ministre pour succéder à Liz Truss le plus “rapidement possible” afin d’assurer la stabilité politique et économique, a déclaré le Premier ministre irlandais Micheal Martin.

“Je pense que la stabilité est très importante et nous aimerions voir le système britannique dans sa capacité à avoir un successeur sélectionné le plus rapidement possible et que la stabilité serait apportée à la situation étant donné les problèmes géopolitiques assez importants auxquels l’Europe est confrontée, notamment la guerre en Ukraine et la crise énergétique », a-t-il dit.

Pays-Bas : “Je suis ennuyé pour elle personnellement”

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré: “J’ai eu un bon contact avec elle … donc je suis ennuyé pour elle personnellement.

“Nous nous sommes mis d’accord sur toute une gamme de points de vue et j’ai hâte de travailler avec qui sera mon prochain collègue.

“Ce sera le cinquième, je crois.”

Australie : « Les électeurs veulent avoir leur mot à dire sur ce qui se passera ensuite »

Rebecca Armitage a écrit pour l’Australian Broadcasting Corp : “Les électeurs sont ceux qui ont enduré une pandémie dévastatrice, l’hiver froid et coûteux de Poutine, et maintenant une récession imminente.

“Après que leur gouvernement soit tombé dans le chaos, les combats internes et la trahison, ils veulent avoir leur mot à dire sur ce qui se passera ensuite.”

Dans le Sydney Morning Herald, le chroniqueur Waleed Aly a écrit que la chute de Mme Truss a servi de leçon au Parti libéral australien.

Il a déclaré: “Dans un certain sens, ce cauchemar conservateur a vraiment commencé par une perte: en particulier le pari perdu de David Cameron qu’il pourrait mettre le Brexit au lit. Mais la Coalition australienne a trouvé la guerre civile dans la victoire, en particulier sur des questions comme le changement climatique.

“Ce qui explique probablement la similitude clé que nous voyons maintenant.

“Il y a un certain Tory qui sent que les extrémistes sont désormais aux commandes de leur parti, et qui espère que cet atterrissage forcé pourrait être l’occasion de les éliminer et de rétablir un équilibre conservateur traditionnel.

“Là, comme ici, le remords du vainqueur doit inévitablement se réduire à l’espoir du perdant.”