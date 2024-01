Le monde réagit à la décision de la CIJ sur l’affaire de génocide sud-africaine contre Israël | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

La Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu sa décision provisoire sur les mesures d’urgence demandées par l’Afrique du Sud dans son affaire de génocide contre Israël suite à sa guerre à Gaza.

Le plus haut tribunal des Nations Unies à La Haye n’a pas ordonné vendredi un cessez-le-feu à Gaza, mais a demandé à Israël de prendre des mesures pour prévenir et punir l’incitation directe au génocide dans l’enclave assiégée.

La présidente de la CIJ, Joan Donoghue, a noté que la Cour avait trouvé suffisamment de preuves de contestation dans l’affaire du génocide et a déclaré qu’elle ne l’écarterait pas.

Israël a également reçu l’ordre d’autoriser l’aide humanitaire à entrer à Gaza et a été prié de faire rapport au tribunal dans un délai d’un mois sur la manière dont il respecte les ordonnances du tribunal.

Voici quelques réactions mondiales :

Palestine

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a salué cette décision, affirmant qu’il s’agit d’un « rappel important » qu’aucun État n’est au-dessus des lois.

Ministre des Affaires étrangères Riyad Maliki noté qu’Israël n’a pas réussi à convaincre le tribunal qu’il ne violait pas la Convention sur le génocide de 1948.

« Les juges de la CIJ ont vu clair dans la politisation, la déviation et les mensonges purs et simples d’Israël. Ils ont évalué les faits et le droit et ont ordonné des mesures provisoires qui reconnaissent la gravité de la situation sur le terrain et la véracité de la demande de l’Afrique du Sud », a-t-il déclaré.

« La Palestine appelle tous les États à garantir le respect de l’ordre de la Cour internationale de Justice, y compris Israël. »

Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié cette décision de « scandaleuse ».

Dans un message vidéo peu après l’ordonnance du tribunal, il a déclaré qu’Israël menait une « guerre juste pas comme les autres », ajoutant qu’Israël continuerait à se défendre et à défendre ses citoyens tout en adhérant au droit international.





Le ministre d’extrême droite à la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est moqué de la CIJ en écrivant sur X : « La Haye shmague ».

Afrique du Sud

Le gouvernement sud-africain appelé ce jugement constitue une « victoire décisive » pour le droit international, et a déclaré qu’il espérait qu’Israël n’agirait pas pour contrecarrer l’application des ordonnances de la cour.

Cette décision marque une étape importante dans la recherche de justice pour le peuple palestinien, a déclaré le gouvernement, ajoutant que l’Afrique du Sud continuera d’agir au sein des institutions mondiales pour protéger les droits des Palestiniens à Gaza.

Devant le siège de la CIJ à La Haye, Naledi Pandor, ministre sud-africain des Relations internationales, a déclaré aux journalistes qu’Israël devra cesser les combats à Gaza s’il veut se conformer aux ordonnances de la Cour.

« Comment fournir de l’aide et de l’eau sans cessez-le-feu ? » demanda Pandore. « Si vous lisez l’ordre, cela signifie implicitement qu’un cessez-le-feu doit avoir lieu. »





Hamas

Le Hamas a salué la décision « importante » du tribunal, affirmant qu’elle « contribue à isoler Israël ».

“Le [International] La décision de la Cour de justice est un développement important qui contribue à isoler Israël et à dénoncer ses crimes à Gaza », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

États-Unis

Les États-Unis ont déclaré que la décision de la CIJ était conforme à l’opinion de Washington selon laquelle Israël a le droit de prendre des mesures, conformément au droit international, pour garantir que l’attaque du 7 octobre ne puisse pas se répéter.

“Nous continuons de croire que les allégations de génocide sont infondées et notons que le tribunal n’a pas tiré de conclusion sur le génocide ni appelé à un cessez-le-feu dans sa décision et qu’il a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas”, a-t-il ajouté. » a déclaré le porte-parole du Département d’État.

Palestiniens à Gaza

Les Palestiniens de Gaza se sont déclarés dévastés par la décision du tribunal de ne pas ordonner à Israël de cesser ses bombardements et son invasion terrestre de l’enclave depuis près de quatre mois.

Ahmed al-Naffar, 54 ans, qui suivait attentivement l’annonce du tribunal à Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, a déclaré à Al Jazeera : « Même si je ne fais pas confiance à la communauté internationale, j’avais une petite lueur d’espoir que le tribunal se prononcerait sur un cessez-le-feu à Gaza », ajoutant plus tard que « le tribunal est un échec ».

Le Palestinien déplacé Mohammad al-Minawi, 45 ans, partage un point de vue similaire. « Je ne suis pas optimiste… Malheureusement, personne ne peut arrêter Israël », a-t-il déclaré à Al Jazeera.





Palestiniens en Cisjordanie occupée

Lubna Farhat, membre du conseil municipal de Ramallah, a déclaré à Al Jazeera qu’elle était quelque peu déçue par la décision, mais a reconnu qu’il s’agissait d’un moment historique.

“Nous sommes très reconnaissants et reconnaissants envers l’Afrique du Sud d’avoir déposé cette plainte, mais ce à quoi les Palestiniens aspiraient était un cessez-le-feu immédiat”, a déclaré Farhat, ajoutant qu’il était décourageant que le tribunal n’ait pas appelé à la fin des opérations militaires israéliennes et à l’aide humanitaire. pourraient être autorisés à entrer à Gaza.

Elle a déclaré que la décision ne ferait qu’« intensifier » les attaques des colons en Cisjordanie occupée et augmenterait le sentiment d’impunité des attaquants.

Qatar

Saluant la décision provisoire, le Qatar a déclaré qu’Israël doit adopter toutes les mesures pour cesser de commettre des actes au titre de la Convention sur le génocide dans sa guerre contre Gaza.

Il a déclaré dans un communiqué que le Qatar considère cette décision comme une victoire humanitaire et une victoire pour l’État de droit et la justice internationale.

Egypte

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l’Égypte attendait avec impatience que la CIJ « exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza, comme la Cour l’a statué dans des affaires similaires », soulignant la nécessité de respecter et d’appliquer les décisions de la Cour.

Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué cette décision, affirmant qu’il espérait qu’elle mettrait un terme aux attaques contre les civils.

« Nous espérons que les attaques d’Israël contre les femmes, les enfants et les personnes âgées prendront fin », a déclaré Erdogan, qualifiant la décision de « précieuse ».

L’Iran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a appelé les autorités israéliennes à être « traduites en justice » après cette décision, selon les médias officiels iraniens.

Amir-Abdollahian a également félicité l’Afrique du Sud et le peuple palestinien pour leur « succès » à la CIJ.

« Aujourd’hui, les responsables du faux régime israélien sont les personnes les plus détestées dans l’opinion publique mondiale et doivent être immédiatement traduites en justice pour avoir commis un génocide et des crimes de guerre sans précédent contre les Palestiniens », a-t-il écrit sur X.

“Je dois souligner que le soutien global de la Maison Blanche aux crimes des sionistes ne sera jamais oublié et est pris en compte et suivi par l’opinion publique”, a ajouté Amir-Abdollahian.

Arabie Saoudite

L’Arabie saoudite a exprimé son approbation des mesures d’urgence recommandées par la CIJ. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères indique que le royaume a réitéré « son rejet catégorique des pratiques de l’occupation israélienne et des violations de la Convention des Nations Unies sur le génocide ».

Malaisie

« La Malaisie a obtenu gain de cause dans son appel à ce qu’Israël soit tenu responsable des atrocités, des crimes contre l’humanité et du génocide commis contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, suite à la décision historique de la Cour internationale de Justice. [ICJ] Le 26 janvier 2024 », a indiqué le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué.

La Malaisie a également déclaré qu’elle attendait avec impatience les prochaines procédures dans cette affaire et a réitéré ses appels pour que la Palestine soit admise en tant que membre à part entière des Nations Unies et reconnue comme un État basé sur les frontières d’avant 1967.

Canada

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré dans un communiqué : « Notre soutien à la CIJ ne signifie pas que nous acceptons les prémisses de l’affaire intentée par l’Afrique du Sud. Il appartient à la CIJ de prendre une décision finale sur cette affaire, ce qu’elle n’a pas fait aujourd’hui.

« Le Canada continuera de soutenir le droit d’Israël à exister et à se défendre, conformément au droit international », a déclaré Joly.

« Le Canada continue de soutenir les efforts internationaux urgents en faveur d’un cessez-le-feu durable. Cela ne peut pas être unilatéral. Le Hamas doit libérer tous les otages, cesser d’utiliser les civils palestiniens comme boucliers humains et déposer les armes », a-t-elle déclaré.

Diana Buttu, avocate palestino-canadienne et ancienne porte-parole de l’Organisation de libération de la Palestine, a critiqué la réponse du Canada en publiant sur les réseaux sociaux : « Terrible déclaration du Canada concernant la CIJ. Il contient des points de discussion racistes israéliens [re: ‘human shields’] avec la touche supplémentaire d’exiger davantage de fournitures humanitaires. Dégoûtant.”

Espagne

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a appelé les parties à mettre en œuvre les mesures provisoires ordonnées par le tribunal.

“Nous continuerons à plaider pour la paix et la fin de la guerre, la libération des otages, l’accès à l’aide humanitaire et la création d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël, afin que les deux nations puissent coexister dans la paix et la sécurité”, a déclaré Sanchez dans un communiqué. poster sur X.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération a déclaré : « Une fois de plus, l’Espagne réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat, à la libération inconditionnelle des otages, à un accès humanitaire immédiat et régulier et à la nécessité d’avancer vers l’établissement d’une solution à deux États. »

Irlande

Michael Martin, le ministre irlandais des Affaires étrangères, accueilli les ordonnances du tribunal, qui, selon lui, étaient « définitives et exécutoires ». Il a ajouté que l’Irlande s’attend à ce qu’Israël mette en œuvre les ordonnances du tribunal « de bonne foi et de toute urgence ».

« Mettre fin à ce conflit et aux morts et à la destruction à Gaza est une priorité qui doit être poursuivie sur tous les fronts – politique, diplomatique, humanitaire et juridique », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Écosse

Le Premier ministre écossais Humza Yousaf a déclaré dans un article sur X que l’ordonnance de la CIJ était « claire ».

« Les massacres et les destructions à Gaza doivent cesser. Une aide humanitaire urgente doit être fournie pour éviter davantage de souffrances. Les otages doivent être libérés immédiatement », a-t-il déclaré.

« Face à de telles morts et destructions, nous continuerons d’appeler à un cessez-le-feu immédiat. »

Royaume-Uni

Le porte-parole du parti travailliste britannique pour les affaires étrangères a appelé Israël à se conformer pleinement à l’ordonnance du tribunal.

« L’arrêt provisoire de la CIJ ne rend pas de verdict sur cette affaire, mais il énonce des mesures provisoires urgentes qui doivent être suivies. Israël doit maintenant se conformer aux ordres de…