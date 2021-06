TOUTES les preuves que la pandémie de Covid-19 a été causée par une fuite de laboratoire ont probablement été détruites par la Chine, a prévenu l’ancien chef du MI6.

Sir Richard Dearlove pense que le monde ne sera peut-être jamais en mesure de prouver la théorie si les données pertinentes de l’Institut de virologie de Wuhan ont disparu.

S’adressant au podcast Planet Normal du Telegraph, il a déclaré que les pays occidentaux avaient été « naïfs » dans leur confiance en la Chine.

Il a ajouté que les scientifiques qui voulaient s’exprimer sur les expériences de « gain de fonction » dans le pays ont probablement été « réduits au silence ».

Sir Richard, qui a dirigé les services secrets entre 1999 et 2004, a déclaré : « La République populaire de Chine est un régime assez terrifiant et fait certaines choses que nous considérons inacceptables et extrêmes pour faire taire l’opposition à la ligne officielle du gouvernement.

« Nous ne savons pas que c’est ce qui s’est passé, mais de nombreuses données ont probablement été détruites ou ont fait disparaître, il sera donc difficile de prouver définitivement qu’une chimère à gain de fonction est la cause de la pandémie. »

PREUVE SCIENTIFIQUE

Il a ajouté que l’analyse scientifique est extrêmement importante maintenant car, bien que la théorie des fuites en laboratoire puisse être difficile à prouver, les chercheurs pourraient toujours déterminer si le virus était d’origine humaine.

Sir Richard a déclaré: « En fin de compte, cela se résumera à des preuves scientifiques car les données ne sont plus disponibles, à moins qu’un individu chinois courageux, probablement un scientifique, ne se manifeste. »

Depuis le début de la pandémie, le Covid-19 a infecté 172 457 078 et tué 3 707 631 personnes dans le monde.

La semaine dernière, Joe Biden a lancé une enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19 et a déclaré que la communauté du renseignement lui ferait rapport dans les 90 jours.

L’annonce a été critiquée par la Chine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, déclarant que les États-Unis ne se soucient pas des « faits ou de la vérité ».

Il a déclaré : « La partie américaine prétend qu’elle veut que la Chine participe à une enquête complète et transparente fondée sur des preuves.

« Nous aimerions demander à la partie américaine de faire de même que la Chine et de coopérer immédiatement avec l’Organisation mondiale de la santé sur la recherche de traçage de l’origine de manière scientifique. »

Un éditorial publié par le Global Times, dirigé par le Parti communiste, a affirmé que le gouvernement américain était « plein d’arrogance », dénigrant la théorie selon laquelle la pandémie aurait commencé à la suite d’une fuite de laboratoire à Wuhan.

L’article accusait également le gouvernement américain de « jouer à des jeux politiques pour détourner la science » en exigeant que l’OMS « serve les intérêts politiques des États-Unis ».

La semaine dernière, une étude explosive a affirmé que des scientifiques chinois avaient créé Covid-19 en laboratoire avant d’orchestrer une dissimulation élaborée.

Le rapport allègue que la Chine a ensuite procédé à une ingénierie inverse de versions de la maladie pour donner l’impression qu’elle provenait naturellement des chauves-souris.

Les auteurs de l’article de 22 pages sur le vaccin anglo-norvégien écrivent que « SARS-Coronavirus-2″ – le nom technique du virus – n’a pas d' »ancêtre naturel » crédible.

Ils ajoutent qu’il est « au-delà de tout doute raisonnable » que la maladie a été produite par « des manipulations de laboratoire ».

Les services de renseignement britanniques recruteraient des lanceurs d’alerte chinois sur le dark web par crainte que Covid ne fuie du laboratoire de Wuhan.

Des experts auraient évalué la théorie et amélioré sa probabilité de « à distance » à « faisable », selon le Sunday Times.

Le dark web – le ventre obscur d’Internet – permet à des sources chinoises de partager des secrets sans craindre d’être capturés par le Parti communiste.

