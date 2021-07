Le monde post-Covid comprendra-t-il une semaine de travail de 4 jours ?

Paul Bradbury | Images OJO | Getty Images

La pandémie de coronavirus insuffle une nouvelle vie à l’argument en faveur d’une semaine de travail de quatre jours. Alors que les employés signalent un épuisement professionnel et que beaucoup refusent de retourner au bureau après la pandémie, les employeurs repensent la flexibilité du lieu de travail. Pour la plate-forme de financement participatif Kickstarter basée à New York, une façon de résoudre ce problème est la semaine de travail de quatre jours, qu’elle teste l’année prochaine. Malgré les heures réduites, les travailleurs recevront toujours le même salaire. L’idée est que pendant ces quatre jours, il y aura moins d’interruptions et plus de concentration sur le travail. « Je crois fondamentalement que quelque chose comme ça nous permettrait d’être plus puissants en tant que groupe », a déclaré le PDG de Kickstarter, Aziz Hasan. « Il s’agit vraiment – ​​si notre temps et notre attention sont concentrés du mieux possible au cours de ces quatre jours – pouvons-nous avoir un impact plus puissant sur les choses qui nous tiennent à cœur d’un point de vue professionnel, afin que cela s’ouvre beaucoup plus gamme pour nous personnellement? »

Alors que Kickstarter est la dernière entreprise américaine à annoncer le déménagement, Andrew Barnes, co-fondateur de la plate-forme à but non lucratif Semaine mondiale de 4 jours, espère que d’autres suivront. Barnes a testé le concept en 2018 dans sa société basée en Nouvelle-Zélande, Perpetual Guardian, qui gère les testaments, les fiducies et les successions, après avoir lu un article selon lequel les travailleurs n’étaient productifs que quelques heures par jour. Il a vite découvert que non seulement ses employés étaient plus heureux, mais que la productivité s’améliorait également. Ils faisaient au moins la même quantité de travail en moins de temps. « Notre rentabilité a augmenté. Nos revenus ont augmenté. Le roulement de notre personnel a diminué », a récemment déclaré Barnes à CNBC. Barnes a fondé 4 Day Week Global avec sa partenaire Charlotte Lockhart et en a vanté les avantages ces dernières années. En 2019, Microsoft Japon l’a testé et a signalé une augmentation de 40 % de sa productivité, en partie parce qu’il plafonnait les réunions à 30 minutes. Le couple a récemment lancé une nouvelle campagne pour attirer plus d’entreprises à bord. Plus d’Investir en vous :

Avant de quitter votre emploi, voici ce que vous devez savoir

Connaître ces 3 personnes vous aidera à obtenir une promotion

La Chambre adopte un projet de loi pour protéger les Américains âgés sur le lieu de travail « Après la pandémie, nous avons clairement repensé notre façon de travailler », a déclaré Barnes, qui a également écrit un livre intitulé « La semaine de 4 jours ». « Si quelqu’un avait dit il y a deux ans que vous pouviez diriger une multinationale depuis votre table de cuisine et que le reste de votre personnel travaillait à domicile, nous aurions pensé que c’était fou. » Par conséquent, dans un monde post-pandémique, une semaine de travail de quatre jours peut donner aux employeurs un avantage en matière d’embauche, a déclaré Lockhart. « Il y a une jeune génération qui entre sur le marché du travail qui a une vision très différente de la façon dont elle veut s’engager dans le travail et de l’impact que le travail a sur sa vie et la planète », a-t-elle déclaré. En fait, 63 % des entreprises ont déclaré qu’il était plus facile d’attirer et de retenir les talents avec une semaine de quatre jours, selon un rapport de 2019 de la Henley Business School au Royaume-Uni. plus heureux et moins stressé.

Notre rentabilité a augmenté. Nos revenus ont augmenté. Le roulement de notre personnel a diminué. Andrew Barnes Fondateur de Perpetual Guardian

Juliet B. Schor, professeure de sociologie au Boston College, pense que la popularité de la semaine de travail de quatre jours augmentera grâce au changement culturel provoqué par la pandémie. « Cela a été très rapide, d’une culture qui légitimait le surmenage et l’épuisement professionnel à une culture qui en est critique », a déclaré Schor, auteur de « The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure ». Elle pense que le changement sera d’abord visible avec les travailleurs de la classe moyenne, dont beaucoup ont reçu des chèques de paie réguliers pendant la crise mais ont dû lutter pour équilibrer le travail et les soins aux enfants ou aux personnes âgées. A partir de là, elle pense que ça va se propager. Certes, il existe des entreprises américaines qui ont institué ou pilotent des semaines de travail de quatre jours, comme Buffer, une société de logiciels de médias sociaux basée à New York, et Wildbit, une société de logiciels basée à Philadelphie. Pourtant, il n’a pas encore été adopté par les grandes entreprises nationales. À l’échelle mondiale, les gouvernements s’impliquent. Par exemple, le Japon a récemment proposé que les entreprises autorisent le personnel à travailler quatre jours par semaine et l’Espagne l’essaie également. L’Irlande lance également une semaine de travail de quatre jours en janvier, a déclaré Schor, qui effectuera des recherches pour le pilote. « Je pense que vous verrez une contagion en Europe », a-t-elle prédit.