Le monde peut réduire de moitié les décès prématurés d’ici 2050, rapporte la Commission du Lancet

Un nouveau rapport publié dans The Lancet suggère que tous les pays, quel que soit leur statut économique, pourraient réduire de moitié leur taux de mortalité prématurée d’ici 2050.

Quinze menaces pour la santé, de la mortalité maternelle au tabagisme, sont à l’origine des décès prématurés dans le monde, selon la Commission du Lancet pour l’investissement dans la santé. En ciblant ces domaines clés – notamment la mortalité maternelle, les maladies infectieuses et le tabagisme, « de loin » la principale cause – les pays pourraient réduire considérablement les décès avant 70 ans, affirme l’étude.

« Doubler les investissements passés dans le domaine de la santé, concentrer les ressources sur un ensemble restreint de conditions, augmenter le financement et développer de nouvelles technologies peuvent continuer à avoir un impact énorme malgré les vents contraires », a déclaré le Dr Angela Chang, professeur à l’Université du Danemark du Sud et responsable du programme. auteur du rapport. « De fortes réductions de la mortalité et de la morbidité peuvent être obtenues en se concentrant sur 15 conditions prioritaires. »

Les 15 affections prioritaires, sélectionnées parmi plus de 17 000 diagnostics de santé internationalement reconnus, représentent environ 80 % de l’écart d’espérance de vie entre la plupart des régions et l’Atlantique Nord, défini dans le rapport comme l’Amérique du Nord et l’Europe. Par exemple, ces conditions expliquent 86 % de l’écart entre la Chine et l’Atlantique Nord, et 74 % entre l’Afrique subsaharienne et l’Atlantique Nord.

« Il existe un écart de 22 ans en termes d’espérance de vie entre l’Afrique subsaharienne et l’Atlantique Nord, a expliqué Chang. « Près de 80 % de cet écart peut s’expliquer par ces 15 pathologies prioritaires, et plus de la moitié de la différence peut être attribuée à huit pathologies infectieuses et maternelles. »

Si l’objectif mondial est atteint, le taux moyen de mortalité prématurée dans le monde tomberait à environ 15 %, ce qui correspondrait aux niveaux actuellement observés en Europe et en Amérique du Nord – la référence mondiale actuelle. Y parvenir signifierait des améliorations spectaculaires pour des milliards de personnes, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, réduisant ainsi de moitié le risque mondial actuel de mourir avant 70 ans.

Établir clairement les priorités

L’optimisme du rapport est ancré dans des données historiques. À l’échelle mondiale, la probabilité de mourir avant 70 ans a diminué de moitié depuis les années 1960, passant de 62 % à 31 % pour les individus nés en 2019. Trente-sept pays, dont des pays très peuplés comme le Bangladesh, la Chine, le Japon et le Vietnam, ont déjà réduit de moitié leur mortalité prématurée. taux de mortalité sur des périodes similaires ou plus courtes que les 26 années restant jusqu’à la date cible de 2050.

La Commission recommande un financement public des médicaments essentiels ciblant les 15 affections clés à l’origine d’une mortalité prématurée. Il suggère de mobiliser des financements internationaux et des efforts d’approvisionnement conjoints, similaires aux stratégies utilisées par GAVI, PEPFAR et le Fonds mondial, pour réduire les coûts pour les patients et les gouvernements.

« L’accès inadéquat aux médicaments et les coûts élevés à la charge des patients constituent des menaces majeures pour la réduction de la mortalité prématurée », a noté M. Chang. « Nous avons appris de l’expérience du Fonds mondial comment les subventions des gouvernements nationaux peuvent orienter les ressources vers des interventions prioritaires et réduire les paiements directs. »

Même si la Commission estime que réduire de moitié la mortalité prématurée d’ici 2050 est réalisable à l’échelle mondiale, elle reconnaît que cet objectif pourrait être « peut-être seulement une aspiration pour certains pays, de façon réaliste ».

« Nous avons tendance à nous concentrer sur les choses nouvelles et brillantes », a ajouté Chang. « Notre message est que les pays restent concentrés sur ces conditions prioritaires. »

« Le tabac est le nouveau tabac »

Le rapport de la Commission Lancet souligne que les taxes élevées sur le tabac sont « de loin » l’outil politique le plus crucial pour réduire les décès prématurés.

« On entend souvent parler d’autres facteurs de risque, mais nous affirmons que le tabac est le nouveau tabac », a expliqué Chang.

Des recherches récentes suggèrent qu’une augmentation de 50 % des taxes d’accise sur le tabac, l’alcool et les boissons sucrées pourrait rapporter 2 100 milliards de dollars aux pays à revenu faible ou intermédiaire sur cinq ans. Cela pourrait augmenter les dépenses de santé dans ces pays de 40 % si elles étaient orientées vers des initiatives de santé.

La Commission cite le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord comme exemple de potentiel inexploité en matière de lutte antitabac. Avec 160 millions de fumeurs et une prévalence croissante parmi les jeunes et les femmes, la région est confrontée à une crise sanitaire croissante.

Les taux de tabagisme en Égypte ont doublé entre 2000 et 2018, tandis que le tabac est devenu plus abordable dans les pays touchés par des conflits comme l’Irak et la Syrie. Les taxes sur le tabac de la région, les deuxièmes plus basses au monde, sont bien inférieures à la taxe d’accise de 70 % recommandée par l’Organisation mondiale de la santé.

« Malgré une vaste expérience de son utilisation réussie, la taxation du tabac reste un outil politique encore largement sous-utilisé », a constaté la Commission. « Augmenter les taxes sur le tabac peut faire plus pour réduire la mortalité prématurée que n’importe quelle autre politique de santé. »

Risque élevé d’une pandémie de « magnitude COVID » au cours de la prochaine décennie

Une nouvelle modélisation pour le rapport de la Commission indique une probabilité de 23 % qu’une pandémie aussi grave que la COVID-19 se produise d’ici une décennie. Des systèmes de santé non préparés pourraient voir les progrès réalisés dans la réduction des décès prématurés s’effondrer s’ils étaient à nouveau pris au dépourvu.

« Il existe un risque élevé d’une autre pandémie d’une ampleur comparable à celle de celle de Covid », a prévenu Chang. En d’autres termes, la plupart des années, il n’y aura aucun décès dû à une pandémie, et certaines années, il y aura des millions de décès dus à une pandémie.

L’analyse de la Commission estime à 2,5 millions de décès par an en moyenne les causes des pandémies sur une longue période. Ce chiffre est comparable au bilan annuel actuel des décès dus au sida, au paludisme et à la tuberculose combinés, et dépasse largement les projections, même les plus pessimistes, concernant les décès annuels liés au changement climatique dans les décennies à venir.

« Les gens devraient se réveiller face à ce chiffre », a prévenu Helen Clark, ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande, lors du sommet.

L’avertissement de la Commission intervient alors que les vents contraires mondiaux liés aux conflits, au changement climatique et à la dette pèsent lourdement sur les budgets de santé. Négliger la préparation à une pandémie pourrait avoir de graves conséquences, en particulier pour les pays les plus pauvres, moins équipés pour faire face à des épidémies soudaines.

« Nous devons tirer les leçons non seulement du COVID, mais aussi de la Mpox, d’Ebola… et éviter ce cycle panique-négligence », a déclaré le Dr Seth Barkley, ancien PDG de Gavi, l’Alliance du Vaccin. « Malheureusement, je ne pense pas que nous fassions du très bon travail. »

De 1993 à Berlin

Le rapport de la Commission Lancet est le dernier d’une série d’études qui remonte à un rapport crucial de la Banque mondiale qui a changé le paysage du financement mondial de la santé. Le « Rapport sur le développement dans le monde : investir dans la santé », qui reste le seul rapport jamais publié par la Banque mondiale sur la santé, a été le premier à présenter un argument encore utilisé par les défenseurs et les ministres de la santé du monde entier : la santé est un investissement.

« Le fait que la Banque mondiale ait déclaré qu’investir dans la santé n’était pas seulement un coût pour la société, mais qu’il s’agissait d’un investissement justifié par des raisons purement économiques… était révolutionnaire », a rappelé Barkley. « Avant cela, les gens voyaient cela comme un coût : si vous devenez plus riche, vous pouvez vous offrir la santé, mais cela a vraiment changé la façon de penser. »

Les travaux de la Commission ont élargi les calculs initiaux de la Banque mondiale, en intégrant des facteurs tels que l’impact des dépenses de santé directes sur les économies et les moyens de subsistance des personnes. Cette perspective plus large a considérablement accru les avantages économiques estimés du maintien de sociétés saines, passant des 11 % initialement prévus par la Banque mondiale à 24 %.

« L’important est que chacun de ces rapports, y compris celui-ci, affirme que les arguments en faveur d’un investissement dans la santé sont meilleurs que jamais, et nous devons continuer à en parler, en particulier à un moment où les vents contraires sont si forts », a déclaré Berkley. souligne.

Le dernier rapport perpétue cette tradition, réaffirmant que l’investissement dans la santé reste l’une des stratégies les plus efficaces pour améliorer les résultats individuels et sociétaux.

« Aujourd’hui, les arguments en faveur de la réduction de la mortalité sont meilleurs que jamais », a déclaré le Dr Gavin Yamey, directeur du Duke University Center for Policy Impact in Global Health et auteur principal du rapport de la commission. « C’est un prix à portée de main. Cela entraînera des avantages extraordinaires en matière de santé, de bien-être et d’économie.

Crédits images : Sarah Johnson.