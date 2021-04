«Nous avons les outils pour maîtriser cette pandémie en quelques mois, si nous les appliquons de manière cohérente et équitable», Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré lundi lors d’un point de presse.

Le chef de l’OMS a également déclaré que le nombre total de nouveaux cas de Covid-19 au cours des sept derniers jours avait augmenté pour la huitième semaine consécutive, avec un record de 5,2 millions d’infections signalées.

« Les gros chiffres peuvent nous engourdir », Ghebreyesus a dit, alors qu’il exhortait les gens à ne pas oublier que chaque décès dû au virus est un « la tragédie » pour les familles et les communautés.

Il a également souligné le « alarmant » augmentation des infections et des hospitalisations chez les personnes âgées de 25 à 59 ans, «peut-être» en raison de nouvelles variantes hautement transmissibles et de la mixité sociale accrue des jeunes générations.

Lundi, le comité d’urgence de l’OMS a donné à Ghebreyesus ses conseils sur les vaccins, les variantes et les voyages internationaux, entre autres problèmes de coronavirus.

Le panel s’est opposé aux programmes de passeport pour les vaccins de Covid, invoquant le manque de preuves que les injections empêchent la transmission ainsi que les inégalités mondiales persistantes lorsqu’il s’agit de se procurer des doses de vaccins.

Plus de 140 millions de cas de Covid-19 et plus de trois millions de décès dus au virus ont maintenant été signalés dans le monde, selon les données de l’OMS.

