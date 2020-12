NATIONS UNIES (AP) – Le chef de la santé de l’ONU a déclaré vendredi que les résultats positifs des essais de vaccins contre le coronavirus signifient que le monde «peut commencer à rêver de la fin de la pandémie», mais il a déclaré que les nations riches et puissantes ne doivent pas piétiner les pauvres et les marginalisés. dans la ruée vers les vaccins.

Dans une allocution à la première session de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la pandémie, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que si le virus peut être stoppé, «la voie à suivre reste perfide».

La pandémie a montré à l’humanité «son meilleur et son pire», a-t-il dit, soulignant «des actes inspirants de compassion et d’abnégation, des exploits à couper le souffle de science et d’innovation, et des manifestations réconfortantes de solidarité, mais aussi des signes inquiétants d’intérêt personnel, transfert de blâme et divisions. »

Faisant référence à la recrudescence actuelle des infections et des décès, Tedros a déclaré sans nommer aucun pays que «là où la science est noyée par les théories du complot, où la solidarité est minée par la division, où le sacrifice est remplacé par l’intérêt personnel, le virus se développe, le virus se propage. «

Il a averti dans un discours virtuel à la réunion de haut niveau qu’un vaccin «ne résoudra pas les vulnérabilités qui se trouvent à sa racine» – la pauvreté, la faim, les inégalités et le changement climatique, qui, selon lui, doivent être combattus une fois la pandémie terminée.

«Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas revenir aux mêmes modes d’exploitation de production et de consommation, au même mépris pour la planète qui soutient toute vie, au même cycle de panique et d’ingérence et aux mêmes politiques de division qui ont alimenté cette pandémie», a-t-il déclaré. .

Concernant les vaccins, a déclaré Tedros, «la lumière au bout du tunnel devient de plus en plus brillante», mais les vaccins «doivent être partagés également en tant que biens publics mondiaux, et non en tant que produits privés qui creusent les inégalités et deviennent une autre raison pour laquelle certaines personnes sont laissées pour compte. . »

Il a déclaré que le programme ACT-Accelerator de l’OMS visant à développer et distribuer rapidement des vaccins équitablement «risque de devenir un geste noble» sans un nouveau financement majeur.

L’histoire continue

Il a déclaré que 4,3 milliards de dollars sont nécessaires immédiatement pour jeter les bases de l’achat et de la livraison de masse de vaccins et que 23,9 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires pour 2021. Ce total, a déclaré Tedros, représente moins de la moitié de 1% des 11 billions de dollars de plans de relance. annoncé à ce jour par le Groupe des 20, les pays les plus riches du monde.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel similaire pour le financement de l’ACT-Accelerator lors de l’ouverture jeudi de la session de deux jours de l’Assemblée générale. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré vendredi que Guterres était frustré et aurait aimé voir «un taux d’investissement beaucoup plus élevé de la part des pays qui le peuvent».

Malgré des années d’avertissements, a déclaré Tedros, de nombreux pays n’étaient pas préparés à la pandémie et supposaient que leurs systèmes de santé protégeraient leur population. De nombreux pays qui ont fait le mieux face à la crise avaient l’expérience de la réponse aux flambées de SRAS, de MERS, de HINI et d’autres maladies infectieuses, a-t-il déclaré.

L’OMS a été vivement critiquée pour ne pas avoir joué un rôle plus fort et plus vocal dans la gestion de la pandémie.

Tedros a déclaré à la réunion qu ‘«il est clair que le système mondial de préparation nécessite une attention particulière».

Il a déclaré qu’une commission de l’OMS créée en septembre examinait les réglementations sanitaires internationales. L’OMS travaille également avec plusieurs pays à l’élaboration d’un programme pilote dans lequel les pays conviennent d’examens réguliers et transparents de leur état de préparation sanitaire, a-t-il déclaré.

La pandémie a également montré la nécessité d’un système mondial pour partager des échantillons de virus et d’autres agents pathogènes qui causent des maladies afin de faciliter le développement de «contre-mesures médicales en tant que bien public mondial», a-t-il déclaré, se félicitant de l’offre de la Suisse d’utiliser un laboratoire de haute sécurité pour gérer une nouvelle biobanque.

Tedros a également soutenu la proposition du chef de l’Union européenne, Charles Michel, d’un traité international en vertu duquel l’OMS surveillerait les risques de maladies infectieuses émergentes chez les animaux pour transmission à l’homme, assurerait des alertes sur les risques pour la santé, améliorerait l’accès aux soins de santé et répondrait aux besoins de financement. Il a déclaré que cela fournirait «le fondement politique» pour renforcer le secteur mondial de la santé.

Le monde dépense 7,5 billions de dollars chaque année pour la santé, soit près de 10% du PIB mondial, a déclaré Tedros, mais la plupart de cet argent est dépensé dans les pays riches pour traiter les maladies plutôt que pour «promouvoir et protéger la santé».

«Nous devons repenser radicalement la façon dont nous considérons et valorisons la santé», a-t-il déclaré.

«Si le monde veut éviter une autre crise de cette ampleur», a déclaré Tedros, «les investissements dans les fonctions de santé publique de base, en particulier les soins de santé primaires, sont essentiels, et toutes les routes devraient conduire à une couverture sanitaire universelle reposant sur une base solide de soins de santé primaires. . »