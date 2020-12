Jusqu’à ce que le monde revienne à la normale, les gens continuent de porter un masque – David Swanson / Bloomberg

Le chef de la santé des Nations Unies a déclaré que les résultats positifs des essais de vaccins contre le coronavirus signifient que le monde « peut commencer à rêver de la fin de la pandémie ». Mais il a dit que les nations riches et puissantes ne doivent pas piétiner les pauvres et les marginalisés « dans la ruée vers les vaccins ».

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que si le virus peut être arrêté, « la voie à suivre reste dangereuse ».

Il a déclaré que la pandémie avait montré à l’humanité « son meilleur et son pire », soulignant « des actes inspirants de compassion et de don de soi, des exploits à couper le souffle de science et d’innovation, et des manifestations réconfortantes de solidarité, mais aussi des signes inquiétants d’intérêt personnel, de blâme – changement de vitesse et divisions « .

Faisant référence à la recrudescence actuelle des infections et des décès, le Dr Tedros a déclaré sans nommer aucun pays que «là où la science est noyée par les théories du complot, où la solidarité est minée par la division, où le sacrifice est remplacé par l’intérêt personnel, le virus se développe, le virus se répand ».

Dans son discours à la première session de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la pandémie, il a averti qu’un vaccin « ne résoudra pas les vulnérabilités qui sont à sa racine » – la pauvreté, la faim, les inégalités et le changement climatique, qui, selon lui, doivent être combattus une fois la pandémie prend fin.

Concernant les vaccins, le Dr Tedros a déclaré que « la lumière au bout du tunnel devient de plus en plus brillante » mais les vaccins « doivent être partagés également en tant que biens publics mondiaux, et non en tant que produits privés qui creusent les inégalités et deviennent une autre raison pour laquelle certaines personnes sont laissées pour compte. « .

06h38

Les États-Unis enregistrent plus de 225000 nouveaux cas en un jour

Pour la deuxième journée consécutive, les États-Unis ont enregistré vendredi un nombre record de cas de coronavirus en 24 heures, atteignant 225201 nouvelles infections.

Au cours de la même période, le pays a enregistré 2 506 décès liés à Covid.

Les États-Unis – le pays avec le plus de cas et de décès de coronavirus au monde – ont connu une résurgence dramatique de leur épidémie ces dernières semaines.

Il a dépassé les 200 000 nouveaux cas quotidiens à trois reprises au cours du mois dernier, atteignant un sommet à plus de 210 000 entre mercredi et jeudi.

Les responsables de la santé américains ont mis en garde contre une poussée après que des millions d’Américains se soient rendus pour célébrer les vacances de Thanksgiving de la semaine dernière, malgré les appels des autorités à rester chez eux.

Le pays a enregistré plus de 14,3 millions de cas et 278 000 décès.

06h31

Bahreïn donne le feu vert au vaccin

Le royaume insulaire de Bahreïn a déclaré qu’il était devenu le deuxième pays au monde à accorder une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin fabriqué par Pfizer / BioNTech.

L’agence de presse publique de Bahreïn a fait cette annonce vendredi soir.

Bahreïn n’a pas précisé comment il avait acheté les vaccins ni quand les vaccinations commenceraient.

Le défi pour Bahreïn serait les conditions dans lesquelles le vaccin doit être conservé. Il doit être stocké et expédié à des températures ultra-froides d’environ moins 70 degrés Celsius (-94 degrés Fahrenheit). Bahreïn est un pays du Moyen-Orient qui voit régulièrement des températures en été d’environ 40 ° C (104 ° F) avec une humidité élevée.

06h23

Les Mexicains exhortés à annuler les célébrations de Noël

Les Mexicains devraient annuler les célébrations de Noël et même éviter d’échanger des cadeaux pour vaincre le coronavirus, a déclaré vendredi le président, organisant une saison festive frugale dans l’une des plus grandes capitales du monde alors que les infections atteignaient de nouveaux sommets.

«Laissons les cadeaux de Noël pour une autre fois», a déclaré le président Andres Manuel Lopez Obrador, exhortant les gens à réduire ou à renoncer aux réunions familiales traditionnelles à Noël et au Nouvel An.

Vendredi, les pèlerins entrent dans la basilique de Guadalupe à Mexico. La basilique a enregistré des files d’attente huit jours avant l’anniversaire de la Vierge Marie et seulement six jours après sa fermeture temporaire, décrétée pour éviter les foules lors de la traditionnelle journée de célébration – Mario Guzman / EPA-EFE / Shutterstock

M. Lopez Obrador a déclaré que les gens devraient rester à la maison à moins qu’ils n’aient quelque chose de « vraiment important à faire », car il a annoncé que les hôpitaux augmenteraient la capacité des patients, l’équipement et le personnel.

Cependant, il a déclaré qu’il n’y aurait pas de verrouillage obligatoire.

Le Mexique a signalé 12 127 nouvelles infections vendredi, un nombre record pour une seule journée d’augmentation, sauf un jour d’octobre qui, selon le gouvernement, était dû à une erreur statistique. C’était aussi la première fois que le Mexique enregistrait plus de 10 000 nouveaux cas trois jours de suite.

Le Mexique a enregistré un peu plus de 1,15 million de cas et près de 110 000 décès, le quatrième nombre de décès le plus élevé au monde. Les responsables reconnaissent que l’ampleur réelle de la pandémie est probablement beaucoup plus élevée en raison des tests limités, tandis que l’Organisation mondiale de la santé a averti que le pays était en «mauvaise posture».

06h12

Les maisons de retraite accusées de jouer à Dieu en interdisant les câlins

Les maisons de retraite ont été accusées de «jouer à Dieu» en refusant l’accès aux proches, un nombre croissant de prestataires refusant les contacts entre leurs proches.

Plus tôt cette semaine, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a fait demi-tour par rapport à ses directives précédentes, en annonçant que les résidents des foyers de soins seront autorisés à embrasser et à tenir les mains des membres de la famille et des amis.

Les nouvelles orientations ont été rédigées après que les patrons des établissements de soins ont appelé à clarifier les visites pendant la période des fêtes.

Alors que les nouvelles directives – qui stipulaient que les visiteurs devaient subir un test négatif et porter un EPI – ont été accueillies comme une « bonne nouvelle » par les organisations caritatives de soins aux personnes âgées, il est depuis apparu que certains proches dans certaines régions d’Angleterre ont été empêchés de serrer dans leurs bras leurs proches.

04h38

