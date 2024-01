Le monde olympique du patinage artistique est confronté à la confusion concernant la médaillée de bronze

La confusion régnait dans le monde olympique mardi matin sur la façon dont l’Union internationale de patinage, la fédération de patinage artistique chargée de réorganiser les médailles olympiques de patinage par équipe de 2022 après la suspension et la disqualification de Kamila Valieva, a sélectionné la Russie comme nouvelle médaillée de bronze plutôt que le Canada.

Plusieurs heures après que USA TODAY Sports a annoncé que les États-Unis remporteraient officiellement la médaille d’or dans la compétition olympique de patinage artistique par équipe de 2022, l’ISU a publié un communiqué annonçant que les États-Unis étaient premiers, le Japon deuxième et la Russie troisième.

Mais les choix de l’ISU ont été immédiatement remis en question par Patinage Canada, l’organisme national directeur du patinage artistique, citant la règle 353(4)(a) des règles techniques de l’ISU, en vigueur aux Jeux olympiques : « Les concurrents disqualifiés perdront leur classement et être officiellement noté dans les résultats intermédiaires et finaux comme disqualifié (DSQ). Les concurrents ayant terminé la compétition et qui se sont initialement classés moins bien que le(s) concurrent(s) disqualifié(s) progresseront en conséquence dans leur(s) classement(s).

Si toutes les autres femmes participant à la compétition par équipe olympique de 2022 gagnaient une place en raison de la disqualification de Valieva et recevaient deux points de plus au total (un dans le programme court et un dans le programme long), le Canada aurait un total de plus d’un point que la Russie et obtiendrait passer à la troisième place.

Des questions restent sans réponse quant à savoir si cette règle s’applique uniquement aux simples hommes et femmes, aux couples et à la danse sur glace – les quatre disciplines traditionnelles du patinage artistique – ou également à la compétition par équipe, qui est une épreuve relativement nouvelle.

Mais le PDG de l’Agence antidopage américaine, Travis Tygart, a déclaré mardi à USA TODAY Sports dans un message texte : « L’épreuve par équipe est composée de toutes les disciplines et il n’y a pas de règle spécifique de l’épreuve par équipe sur cette question à notre connaissance, donc la discipline la règle devrait s’appliquer.

Tygart a ajouté : « Il est absurde que Valieva obtienne quatre ans et que la Russie conserve le bronze olympique. Le résultat juste et équitable est que les règles disciplinaires spécifiques s’appliquent et que le Canada obtienne la médaille de bronze.

Quatre courriels envoyés aux porte-parole de l’ISU au cours des six dernières heures sont restés sans réponse. Les courriels envoyés à un porte-parole du Comité international olympique mardi matin sont également restés sans réponse.

Un tableau a été inclus dans le communiqué de réorganisation des médailles de l’ISU montrant que Valieva avait été disqualifiée des programmes court et long, qu’elle a remportés chacun, récoltant 10 points chacun pour un total de 20 points.

Le 7 février 2022 à Pékin, la Russie a remporté la médaille d’or avec 74 points, suivie des États-Unis avec 65 et du Japon avec 63. Le Canada a terminé quatrième avec 53.

PLUS:La patineuse russe Kamila Valieva suspendue quatre ans pour dopage, mettant ainsi fin au drame des Jeux olympiques de 2022

L’ISU a donc soustrait les points de Valieva du score de l’équipe, faisant passer la Russie de son total initial de 74, médaillé d’or, à son nouveau total de 54.

C’est tout ce que l’ISU a fait.

Cependant, en utilisant la règle soulignée par Patinage Canada, chaque femme qui termine derrière Valieva dans l’épreuve par équipe olympique de Pékin – c’est-à-dire chacune d’entre elles – gagnerait alors une place dans les programmes court et long. Chaque place vaut un point de plus que la place précédente, c’est-à-dire que la deuxième place vaut 9, la troisième vaut 8, et ainsi de suite.

Cela signifie que les femmes qui ont patiné dans les programmes court et long recevraient deux points de plus pour leur équipe. Cela signifierait donc que le score actualisé de l’équipe des États-Unis serait de 67 ; pour le Japon, 65 ; et pour le Canada, 55.

AVIS:Le verdict de Valieva a duré près de 2 ans. L’Union internationale de patinage estime qu’il est acceptable d’attendre davantage

Les 55 points du Canada dépasseraient alors les 54 de la Russie.

Patinage Canada s’est dit « extrêmement déçu de la position de l’Union internationale de patinage (ISU) concernant l’attribution tant attendue des médailles pour la compétition par équipe de patinage artistique des Jeux olympiques de Pékin 2022. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a jugé qu’en plus d’une interdiction de compétition de quatre ans, l’interdiction comprend « la disqualification (de) tous les résultats en compétition » obtenus par la patineuse artistique russe Kamila Valieva depuis le contrôle positif. L’ISU, dans sa récente décision, n’applique pas la règle 353… Patinage Canada est fortement en désaccord avec la position de l’ISU sur cette question et examinera toutes les options pour faire appel de cette décision.