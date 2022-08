Le monde n’est qu’à un faux pas de “l’annihilation nucléaire”, prévient le chef de l’ONU

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a tiré la sonnette d’alarme sur la guerre en Ukraine, les menaces nucléaires en Asie et au Moyen-Orient et d’autres tensions, avertissant que “l’humanité n’est qu’un malentendu, une erreur de calcul loin de l’anéantissement nucléaire”.

L’avertissement est intervenu lundi alors qu’une conférence retardée par la pandémie s’est ouverte pour examiner le Traité de non-prolifération nucléaire vieux de 50 ans, qui vise à empêcher la propagation des armes nucléaires et à terme à parvenir à un monde sans nucléaire.

La menace d’une catastrophe nucléaire a également été soulevée par les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le chef du nucléaire de l’ONU et de nombreux autres orateurs d’ouverture.

La Russie, qui a fait l’objet de critiques de la part de certains orateurs, n’a pas prononcé son discours dans le créneau horaire prévu lundi, mais devait s’exprimer mardi. Le représentant de la Chine devait s’exprimer mardi.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la Corée du Nord se préparait à effectuer son septième essai nucléaire, que l’Iran “n’a pas voulu ou n’a pas pu” accepter un accord pour revenir à l’accord nucléaire de 2015 visant à freiner son programme nucléaire et que la Russie est “engagée”. dans des coups de sabre nucléaires imprudents et dangereux » en Ukraine.

Il a cité l’avertissement du président russe Vladimir Poutine après l’invasion de l’Ukraine par le pays le 24 février selon lequel toute tentative d’ingérence entraînerait “des conséquences que vous n’avez jamais vues”, soulignant que son pays est “l’une des puissances nucléaires les plus puissantes”.

Les actions de la Russie en Ukraine critiquées

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que les divisions dans le monde depuis la dernière conférence d’examen en 2015, qui s’est terminée sans document de consensus, se sont aggravées, notant que la menace de la Russie d’utiliser des armes nucléaires dans la guerre en Ukraine a contribué « à l’inquiétude mondiale qu’encore une autre catastrophe par l’utilisation d’armes nucléaires est une possibilité réelle.”

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que la “rhétorique nucléaire imprudente” de Moscou depuis son invasion de son petit voisin “met en péril tout ce que le TNP a réalisé en cinq décennies”.

Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Mykola Tochytskyi, s’adresse à la conférence. Plusieurs pays ont critiqué la Russie pour ses “dangereux coups de sabre nucléaires” dans la guerre en Ukraine. (Yuki Iwamura/Associated Press)

Poutine a semblé revenir sur son avertissement nucléaire dans un message de salutations aux participants au TNP publié lundi sur son site Internet.

“Nous pensons qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée, et nous défendons une sécurité égale et indivisible pour tous les membres de la communauté mondiale”, a déclaré le dirigeant russe.

Blinken a également noté que la Russie a saisi la plus grande centrale nucléaire d’Europe à Zaporizhzhya et l’utilise comme base militaire pour tirer sur les Ukrainiens, “sachant qu’ils ne peuvent pas et ne riposteront pas car ils pourraient accidentellement heurter un réacteur nucléaire ou des déchets hautement radioactifs en stock.” Il a dit que cela amène la notion d’avoir “un bouclier humain à un niveau entièrement différent et horrible”.

La délégation russe au TNP a publié lundi soir une déclaration rejetant fermement l’affirmation de Blinken selon laquelle la Russie utilise la centrale de Zaporizhzhya comme base militaire, affirmant qu’un nombre limité de militaires sont là “pour assurer la sûreté et la sécurité de la centrale”.

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré que le conflit en Ukraine est “si grave que le spectre d’une potentielle confrontation nucléaire, ou d’un accident, a de nouveau soulevé sa tête terrifiante”.

Il a averti qu’à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya “la situation devient de plus en plus périlleuse de jour en jour”, et il a exhorté tous les pays à aider à rendre possible sa visite à la centrale avec une équipe d’experts en sûreté et sécurité de l’AIEA, affirmant ses efforts pour le passé deux mois sans succès.

“S’éloigner de l’abîme”

António Guterres a déclaré que la conférence d’examen d’un mois se déroule “à une époque de danger nucléaire sans précédent depuis le pic de la guerre froide”.

La conférence est “l’occasion de définir les mesures qui permettront d’éviter certaines catastrophes et de mettre l’humanité sur une nouvelle voie vers un monde sans armes nucléaires”, a-t-il déclaré.

Mais Guterres a averti que “les armes géopolitiques atteignent de nouveaux sommets”, près de 13 000 armes nucléaires sont dans des arsenaux à travers le monde et les pays en quête de “fausse sécurité” dépensent des centaines de milliards de dollars en “armes apocalyptiques”.

“Tout cela à un moment où les risques de prolifération augmentent et où les garde-fous pour empêcher l’escalade s’affaiblissent”, a-t-il déclaré, “et quand les crises – à connotation nucléaire – s’enveniment du Moyen-Orient et de la péninsule coréenne à l’invasion de l’Ukraine par Russie, et à de nombreux autres facteurs dans le monde.”

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rappelé sa ville natale d’Hiroshima, où la première bombe atomique a été larguée en août 1945, lors de la conférence. (Yuki Iwamura/Associated Press)

António Guterres a appelé les participants à la conférence à prendre plusieurs mesures : renforcer et réaffirmer de toute urgence « la norme contre l’utilisation des armes nucléaires vieille de 77 ans », travailler sans relâche à l’élimination des armes nucléaires avec de nouveaux engagements pour réduire les arsenaux, s’attaquer aux « tensions latentes dans le Moyen-Orient et Asie » et promouvoir l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire.

“Les générations futures comptent sur votre engagement pour sortir du gouffre”, a-t-il imploré les ministres et diplomates. “C’est le moment pour nous de relever ce test fondamental et de lever une fois pour toutes le nuage de l’anéantissement nucléaire.”

Attentes faibles sur l’accord

Le Japonais Kishida, rappelant sa ville natale d’Hiroshima où la première bombe atomique a été larguée en août 1945, a fait écho à de nombreux points de Guterres, affirmant que le chemin vers un monde sans armes nucléaires est devenu plus difficile mais “abandonner n’est pas une option”.

En vigueur depuis 1970, le Traité de non-prolifération a le plus large adhésion de tous les accords de contrôle des armements, avec quelque 191 pays qui en sont membres.

En vertu de ses dispositions, les cinq puissances nucléaires d’origine – les États-Unis, la Chine, la Russie (alors l’Union soviétique), la Grande-Bretagne et la France – ont convenu de négocier un jour l’élimination de leurs arsenaux, et les nations sans armes nucléaires ont promis de ne pas les acquérir en échange de une garantie de pouvoir développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

L’Inde et le Pakistan, qui n’ont pas adhéré au TNP, ont obtenu la bombe. La Corée du Nord a fait de même, qui a ratifié le pacte mais a annoncé plus tard qu’elle se retirait. Israël non signataire est soupçonné d’avoir un arsenal nucléaire mais ne le confirme ni ne le nie.

La réunion, qui se termine le 26 août, vise à générer un consensus sur les prochaines étapes, mais les attentes sont faibles pour un accord substantiel – le cas échéant.