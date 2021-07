Le monde ne sera pas vacciné contre Covid avant 2024, selon le gouvernement britannique

Le gouvernement de Boris Johnson a averti que le monde ne serait pas vacciné contre Covid avant 2024 aux taux actuels, exhortant les autres pays à accélérer leurs plans pour faire don de leurs surplus de vaccins aux pays les plus pauvres.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré qu’il espérait que d’autres pays intensifieraient leurs efforts après que la Grande-Bretagne ait commencé à distribuer la première tranche des 100 millions de vaccins qu’elle prévoyait de distribuer d’ici le milieu de 2022.

« Nous savons que sur la trajectoire actuelle, le monde ne sera correctement vacciné qu’en 2024, à la fin », a déclaré M. Raab lors d’une visite à l’usine d’Oxford Biomedica mercredi.

Il a ajouté : « Nous voulons ramener cette date au milieu de l’année prochaine, et cela fera une énorme différence pour les pays touchés. »

Le ministre des Affaires étrangères a également affirmé que le Royaume-Uni avait « dirigé » l’effort international de vaccination pour « donner suffisamment de doses pour faire vacciner le monde ».

Le premier lot de neuf millions de vaccins contre les coronavirus en excès en provenance de Grande-Bretagne sera expédié cette semaine aux pays «vulnérables» et aux alliés du Commonwealth, a déclaré M. Raab.

L’Indonésie recevra 600 000 doses, 300 000 seront envoyées à la Jamaïque et 817 000 seront transportées au Kenya, entre autres pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

« Les neuf premières millions de doses seront envoyées vendredi aux pays des pays vulnérables de l’Indo-Pacifique, tels que le Laos, le Cambodge, des partenaires clés comme l’Indonésie, en passant par les pays du Commonwealth du Kenya à la Jamaïque », a ajouté M. Raab.

« Je pense que ce que cela montre, ainsi que le déploiement national et l’importance de sortir des blocages au Royaume-Uni, c’est que la Grande-Bretagne mondiale est également une force vitale pour le bien dans le monde. »

Les dirigeants des principaux pays industrialisés lors du sommet du G7 à Cornwall ont promis plus d’un milliard de doses de vaccin Covid-19 – 870 millions de vaccins partagés directement et le reste grâce au financement de l’initiative Covax dirigée par l’ONU – aux pays les plus pauvres.

Mais M. Johnson et d’autres dirigeants du G7 ont été fortement critiqués pour cet engagement – ​​accusés par des groupes d’aide de ne pas avoir réussi à relever l’ampleur du défi. L’ancien Premier ministre Gordon Brown a qualifié cela d’« échec moral impardonnable ».

Plus de 100 anciens dirigeants mondiaux avaient souhaité que le G7 élabore un plan détaillé pour vacciner le monde d’ici la fin de 2022 et paie les deux tiers des 50 milliards de livres sterling d’un programme de vaccination.

Alors que les premières doses excédentaires sont envoyées au Kenya, M. Johnson accueille le président kenyan Uhuru Kenyatta à sa retraite Checkers mercredi après-midi, avant les deux dirigeants qui accueillent le sommet mondial sur l’éducation à Londres demain.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des zones en Australie bloquées malgré le stockage de trois millions de jabs AstraZeneca, M. Raab a déclaré: «Nous savons qu’AstraZeneca est sûr – il a été approuvé par l’OMS, il a été approuvé par les agences européennes et britanniques.

« La grande majorité des vaccins distribués par Covax aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables du monde aujourd’hui ont été AstraZeneca. Il est extrêmement important que les gens obtiennent le jab, quel que soit leur pays. »